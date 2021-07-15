تعود أهمية إدراج العنب في النظام الغذائي لمن تجاوزوا سن الخمسين، لاحتوائه على أكثر من 1600 مادة مغذية تضمن الحفاظ على صحة القلب والمفاصل والعينين والدماغ.

يتطلب التقدم في السن إيلاء النظام الغذائي المزيد من الاهتمام، ولا سيما أن الاختيار الصائب للطعام يوفر العناصر الأساسية التي من شأنها أن تساعدك على تشكيل خلايا جديدة في الجسم، والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

وفي تقرير نشره موقع "غود هاوس" (goodhouse) في نسخته الروسية، استعرضت الكاتبة فيرا إيرماكوفا قائمة الأطعمة الصحية التي يجب تناولها قدر الإمكان بعد تجاوز سن الخمسين.

الشمندر

تناول الشمندر من شأنه أن يعزّز الطاقة في الجسم، فضلا عن تحسين وظائف الدماغ والحفاظ على صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، تساعد العناصر التي يحتويها هذا المنتج على خفض ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية.

بذور زهرة دوار الشمس

تحتوي بذور دوار الشمس على كميات كبيرة من فيتامين "سي" و"إي" اللازمة للحفاظ على الشباب وجمال البشرة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث تساعد هذه البذور على محاربة الجذور الحرة، المعروفة كونها السبب الرئيسي للشيخوخة.

بذور دوار الشمس تساعد في محاربة الشيخوخة (بيكسابي)

البقان

يحتوي هذا النوع من المكسرات على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة والستيرولات النباتية ومضادات الأكسدة الخاصة الفلافونويد، وذلك ما يجعلها مفيدة لصحة القلب. بشكل عام، يضمن تناول كمية قليلة من جوز البقان تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

البروتينات

يعتبر الفقدان السريع لكتلة العضلات من المشاكل الشائعة بين الذين تجاوزوا سن الخمسين. ولتجنّب مشاكل مماثلة يُنصح بإدراج الكثير من الأطعمة التي تحتوي على البروتين في النظام الغذائي، بما في ذلك منتجات الألبان مثل الزبادي والفطر الهندي ومصل اللبن، دون تجاهل عامل أهمية ممارسة الرياضة.

الخضر

مع التقدم في السن تزداد حاجة الجسم للكالسيوم الذي يتوفر بكميات كبيرة في السبانخ والبروكلي والكرنب والخس الأخضر. ولذلك، يعتبر تناول سلطة خضراء على العشاء من الأطباق المثالية.

الفاصوليا

يساعد تناول الفاصوليا على تخفيض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول وأمراض المعدة. إلى جانب ذلك، تضمن الفاصوليا تزويد الجسم بكميات كبيرة من الألياف النباتية، التي يحتاجها المرء في جميع مراحل حياته، خاصة بعد سن الخمسين.

الطماطم تساعد على منع تكون التجاعيد نظرا لأنها غنية بالليكوبين (الألمانية)

الطماطم

يدرك الجميع أن الطماطم تعد من المنتجات التي تساعد على منع تكون التجاعيد، نظرا لأنها غنية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي البشرة من التلف والتجاعيد المبكرة. بناء على ذلك، ينبغي تناول الطماطم ومعجون أو عصير الطماطم في الكثير من الأحيان.

الفطر

تعاني العديد من النساء بعد انقطاع الطمث الذي غالبا ما يحدث بين سن 51 و53، من زيادة هشاشة وضعف العظام.

وهذا يستوجب التعامل معه بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "دي"، وهي عناصر تتوفر بكميات كبيرة في الفطر. بشكل عام، ينصح بتناول الفطر خلال فصل الصيف والشتاء عند مواجهة نقص في فيتامين "دي".

الخوخ

يعتبر الخوخ من المنتجات التي يعود تناولها بفائدة على صحة العظام وقوتها. وفي هذا الصدد، يساعد تناول 5 أو 6 حبات من الخوخ بشكل يومي على منع فقدان كتلة العضلات.

البيض يساعد على المحافظة على الوظيفة الإدراكية في سن الشيخوخة (بيكسابي)

البيض

لا يختلف اثنان حول أهمية تناول البيض في جميع المراحل العمرية، خاصة بعد تجاوز سن الخمسين، حيث تساعد العناصر الموجودة فيه على حماية صحة الدماغ والحفاظ على الوظيفة الإدراكية في سن الشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك، يعدّ البيض مصدرا للبروتين، وهو عنصر لازم لدعم كتلة العضلات.

العنب

تعود أهمية إدراج العنب في النظام الغذائي لمن تجاوزوا سن الخمسين، لاحتوائه على أكثر من 1600 مادة مغذية تضمن الحفاظ على صحة القلب والمفاصل والعينين والدماغ، كما أن تناول حصة واحدة من العنب يزود الجسم بحوالي 90 سعرة حرارية.