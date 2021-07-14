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تصرفات قد تزعج حتى أكثر الأشخاص ضيافةً.. تعرف عليها

أي شخص مضياف سيحاول القيام بكل ما في وسعه لجعل ضيوفه يشعرون بالراحة. ولكن عندما يضعون قواعدهم الخاصة في منزل المضيف، فمن المحتمل ألا يدعو هؤلاء الأشخاص إلى منزله مجددا

هناك بعض الوضعيات التي يتجاوز فيها الضيوف جميع الحدود الممكنة لذا من الأفضل دائما وضع قواعد أساسية للتعامل معهم (بيكسل)
هناك بعض الوضعيات التي يتجاوز فيها الضيوف جميع الحدود الممكنة لذا من الأفضل دائما وضع قواعد أساسية للتعامل معهم (بيكسل)
14/7/2021

يحب الكثيرون استقبال الضيوف في منازلهم. ولكن حتى أكثر الأشخاص ضيافةً ينزعجون عندما يبدأ أصدقاؤهم في انتقاد ستائرهم أو يتركون أطفالهم يعبثون بالمنزل.

واستعرض موقع "برايت سايد" (Brightside) الأميركي بعض الوضعيات التي يتجاوز فيها الضيوف جميع الحدود الممكنة، تعرف عليها:

يلمسون أدوات نظافتك الشخصية

إذا كنت تعتزم الإقامة في منزل صديقك طوال الليل، فمن الأفضل أن تكون معك فرشاة أسنان ومشط وشفرة حلاقة. وإذا نسيت إحضار فرشاة أسنانك، يجب أن تسأل أصدقاءك عما إذا كانت لديهم فرشاة أسنان احتياطية. تذكر دائما أنه يجب ألا تشارك أبدا أدوات النظافة الشخصية.

على الضيف أن يتذكر دائما أنه يجب ألا يشارك أبدا أدوات النظافة الشخصية لصاحب البيت (شترستوك)

ينتقدون منزلك

يحب الأشخاص المختلفون التصميمات الداخلية المختلفة، والإشارة إلى أن ستائر أحدهم لم تعد عصرية علامة على قلة اللباقة. ما يهم أكثر هو أن تحب كيف يبدو منزلك، وليس منزل شخص آخر.

يفتح أصدقاؤك ثلاجتك دون إذن

هناك بعض الأشخاص الذين يسمحون لأصدقائهم بفتح ثلاجتهم والبحث عن شيء يتناولونه. ولكن ماذا لو كان أصدقاؤك غير مرتاحين لذلك؟ من الأفضل دائما سؤالهم عما لديهم من أطعمة متوفرة يمكنهم تقديمها لك.

هناك أشخاص يسمحون لأصدقائهم بفتح ثلاجتهم ولكن الأفضل دائما سؤالهم عما لديهم من أطعمة متوفرة يمكنهم تقديمها لك (غيتي)

يعزفون على آلاتك الموسيقية دون معرفة

لا يمكن للموسيقيين تحمل أن يلمس الآخرون آلاتهم دون معرفة كيفية العزف عليها، ذلك أن الضغط العشوائي على المفاتيح أو سحب الأوتار قد يؤدي إلى الإضرار بالآلة الموسيقية.

عندما يتركون أطفالهم يعبثون بمنزلك (شترستوك)

يتركون أطفالهم يعبثون بمنزلك

غالبا ما يتكرر هذا الموقف، حيث تجلس الأمهات في المطبخ للحديث وشرب القهوة بينما يستكشف طفل صغير المكان بمفرده. الأطفال فضوليون حقا ويمكنهم الرسم على الجدران أو حتى كسر شيء ما. سيشعر المضيفون براحة أكبر إذا كان الطفل في مكان ما بالقرب منهم وبصدد القيام بشيء آمن. في هذه الحالة، سيشعرون بالاطمئنان والهدوء.

يشغل الضيوف حمامك لفترة طويلة

بالطبع، هذا لا يشير إلى المواقف التي يكون فيها الشخص منزعجا وليس على ما يرام، وإنما ينطبق على الأشخاص الذين يقضون ساعات في الحمام وهم يكتشفون ما لديك من شامبو وكريمات بينما يحتاج شخص آخر حقا إلى استخدام الحمام.

بعض الأشخاص يقضون ساعات في الحمام وهم يكتشفون ما لديك من شامبو وكريمات بينما يحتاج شخص آخر لاستخدام الحمام (غيتي)

يطلبون استعارة كل ما يرونه

كان من الممتع حقا تبادل الألعاب مع الأصدقاء عندما كنا أطفالا، لكن بعض الناس لم يتخلصوا من هذه العادة كبالغين ويطلبون دائما من الآخرين إقراضهم شيئا ما. إنه أمر مزعج حقا عندما يطلب منك شخص ما أن تمنحه أشياءك لمجرد أنه يريدها.

يضعون قواعدهم الخاصة في منزلك

أي شخص مضياف سيحاول القيام بكل ما في وسعه لجعل ضيوفه يشعرون بالراحة. ولكن عندما يطلب الضيوف من المضيف وضع أطفاله بعيدا أو أنهم لا يحبون رائحة المنزل أو يحاولون وضع قواعدهم الخاصة، فمن المحتمل ألا يدعو المضيف هؤلاء الأشخاص إلى منزله مجددا. لذلك، من الأفضل دائما وضع قواعد أساسية مع الضيوف.

المصدر : برايت سايد

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