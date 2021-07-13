هناك العديد من الأساطير حول مزارع الواغيو وطريقة معاملة الحيوانات.

تعد شرائح اللحم المشوي من أغلى قطع اللحوم التي يمكن أن تحصل عليها في المطاعم، لكن ماذا عن لحم الواغيو الياباني؟ إنه أغلى قطع اللحم في العالم على الإطلاق، ويقدر سعر الرطل الواحد (ما يقرب من نصف كيلو غرام) بما بين 200 و300 دولار أميركي، بينما يقدر سعر البقرة كاملة بما يصل إلى 30 ألف دولار. لكن ما الذي يجعل هذه اللحوم باهظة الثمن؟

كلمة واغيو تعني البقرة في اليابانية، وتعود قطع لحم الواغيو إلى 4 سلالات رئيسية، ويتم تربيتها بطريقة خاصة، بحيث تتوزع الخلايا الدهنية بالتساوي داخل العضلات وهذا هو السبب في أن لحم بقر الواغيو يبدو ورديا وطعمه شديد الرقة. وتنظم الحكومة اليابانية بإحكام إنتاج الواغيو لحماية قيمة وجودة اللحوم، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider).

ويُصنف الواغيو وفق عاملين رئيسيين؛ كمية اللحوم التي يمكن إنتاجها ونوعية الدهن الرخامي. وتم اعتماد بيع الواغيو في اليابان من درجة "3 إيه" (A3) إلى درجة "5 إيه" (A5). وكلما ارتفعت الدرجة ارتفع السعر.

واكتسب لحم بقر واغيو مكانة أسطورية تقريبا، وهناك العديد من الأساطير حول مزارع الواغيو وطريقة معاملة الحيوانات، من الحصول على جلسات تدليك يومية وصولا إلى تقديم الجعة (البيرة) لها. لكن هذه الشائعات ليست صحيحة في كثير من الأحيان.

رحلة التسمين

يتم تربية الأبقار بشكل مختلف تماما في كل منطقة، ولكن غالبا ما يتم تربيتها بواسطة مربي حتى يبلغ عمرها حوالي 10 أشهر ثم يتم بيعها في مزاد علني لمزارع تسمين.

وتحتفظ مزرعة التسمين بالحيوانات في حظائر صغيرة وتغذيها بمزيج من الألياف المركزة عالية الطاقة المصنوعة من الأرز والقمح والتبن. وغالبا ما يتم إطعامها 3 مرات يوميا لمدة عامين تقريبا، حتى تصل نسبة الدهون إلى 50٪. ويسمح فقط للأبقار الحامل والأبقار المتكاثرة بالرعي في المراعي. وخلال فترة التسمين هذه تأكل كل بقرة 5 أطنان من العلف.

والهدف من التسمين هو تكوين قطع لحم رخامية يتساوى فيها اللحم مع الدهون. وفي حين أن هناك أكثر من 300 نوع متاح من الواغيو، فإن أبرز الأنواع تأتي من 10 مناطق. واحدة من أغلى القطع هي ماتسوساكا واغيو من محافظة مي، وهي محضرة حصريا من إناث أبقار عذراء مدللة وتحظى بتقدير كبير بسبب رقتها.

وفي عام 2002، بيعت بقرة واحدة من طراز ماتسوساكا مقابل 50 مليون ين، أو ما يقرب من 400 ألف دولار أميركي.

ومع ذلك، فإن أشهر قطع لحم الواغيو هو لحم البقر في كوبي، والذي يأتي من مدينة كوبي في محافظة هيوغو ويتم تحضيره حصريا من العجول أو الثيران المخصية.

ووفقا لبيزنس إنسايدر، يُعتبر واغيو الزيتون أندر شرائح اللحم في العالم، ويأتي من الماشية التي تربى على قشور زيتون مجففة ومضغوطة وممزوجة في علفها.

وارتفعت قيمة الصادرات اليابانية من الواغيو بأكثر من 200% في السنوات الخمس الماضية. ومع تقدم سكان اليابان في العمر، يكافح المزارعون لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، مما يرفع الأسعار أكثر. لكن التكلفة المرتفعة لم تثبط المبيعات الدولية.

وفي عام 2013، صدرت اليابان ما قيمته 5 مليارات ين (نحو 45 مليون دولار) من الواغيو. وبلغت الصادرات العام الماضي (2020) 24.7 مليار ين (نحو 218 مليون دولار). ويحصل العديد من المنتجين الآن على شهادات حلال لمسالخهم حتى يتمكنوا من التصدير إلى الدول الإسلامية.

وفقا لجمعية الواغيو الأميركية (AWA)، فإن التركيب الجيني لسلالات الواغيو من الأبقار يمتد إلى 35 ألف عام. وفي هذه السلالة تكون معظم الخلايا الدهنية داخل العضلات، مما يوفر مصدر طاقة يسهل الوصول إليه. وتم خلط هذه السلالة المعزولة مع سلالات أخرى من جميع أنحاء العالم، وانتهى المزج الجيني النهائي في عام 1910، مما أدى إلى وجود سلالة حديثة من لحوم أبقار واغيو التي نعرفها اليوم.