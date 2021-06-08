الإضاءة عنصر أساسي في تصميم المسبح، فاستخدام الإضاءة الآتية من داخل حمام السباحة نفسه تعطي الطابع الهادئ والمريح، كما أن الإضاءة الأرضية المسلطة على الجدران تعطي التصميم البسيط إبهارا خاصا

مع حلول فصل الصيف واقتراب عطلة الأطفال تزداد الحاجة لقضاء وقت ممتع يعوّض لحظات الإرهاق والتوتر التي يصيب الواحد منا خلال فصل الشتاء، أو بمعنى أصح خلال فترة الدوام دون راحة، والدراسة دون عطلات.

ومن أروع الأفكار التي يمكن تقديمها للصغار وللكبار هي فكرة وجود المسبح الداخلي في المنزل، فالكثير من المنازل التي تمتلك حديقة خارجية يكون لديها القدرة الكاملة لتصميم حمامات سباحة على أعلى المستويات والتي تصلح للأطفال في الوقت ذاته.

الجزيرة نت التقت مصممة الديكور نيكول عريضة لتقوم بتوضيح بعض الأفكار الخاصة التي تساعد في تصميم حمام السباحة الخاص بأفضل الطرق الممكنة.

نموذج لاستغلال المساحة في فناء المنزل على نحو أمثل وبطريقة مميزة (بيكلسز)

مسبح الأطفال الجاهز

امتلاك مسبح في الحديقة يساعد العائلة على قضاء وقت رائع فيه مع الشعور بالمتعة والاسترخاء، ويمكن استغلال المساحة على نحو أمثل وبطريقة مميزة جدا ودون تكلفة أكبر. كما يمكن تزيين المسبح بالنباتات التي تلعب الدور الفعال بإضفاء الجمالية والسحر على المكان، بحسب عريضة.

وفي حال عدم توفر مساحة كبيرة في حديقة المنزل يمكن توفير حمام سباحة سطحي للأطفال يتم شراؤه جاهزا ويركب في الحديقة، وسيكون أكثر توفيرا وملاءمة للمساحات الصغيرة، كما أنه سيوفر ما يطلبه الأطفال فعلا بوجود حمام سباحة يناسبهم وفي داخل منزلهم أيضا.

استخدام الحجارة في تصميم المسبح يضفي لمسة عبقرية على المكان (مواقع التواصل)

أفضل المسابح العبقرية

يعتبر حمام السباحة من أهم عناصر الجذب للعديد من الأشخاص، لأن المسبح يضيف جمالا من نوع خاص، ويقدم فوائد كثيرة كممارسة السباحة من دون تكلفة وبخصوصية تامة.

ويظل المسبح الاقتصادي والبسيط في تصميمه من أفضل المسابح العبقرية، ولا يحتاج الفرد إلى أن يحفر في الأرض من أجل تصميم هذا المسبح المثالي، فقط كل ما يحتاج إليه هو بناء القليل من قطع الصخر مع بعضها بعضا للتصميم.

هناك أشكال مريحة وجذابة في الوقت نفسه من حمامات السباحة، وهي تتميز أيضًا بتصميماتها الرائعة، إضافة لذلك يتميز الحمام بألوانه الهادئة والفاتحة، والإضاءة المثالية والمظهر الأنيق، ولا مانع من إنجاز مخطط استراحة صغير بالقرب من هذا الحمام لزيادة جماله وتوفير مساحة مناسبة للاستجمام والجلوس في هدوء.

فحمام السباحة الصغير هو الحمام المثالي والمميز، بحسب مصممة الديكور نيكول عريضة، وفي الوقت نفسه يتميز هذا الحمام بتصميمه الأنيق وتأثيره اللطيف على مظهر الفناء بشكل عام، ولزيادة جماله ومظهره الطبيعي لا مانع من إضافة بعض اللمسات الجمالية البسيطة كالنباتات التي تحيط بالحمام بشكل كامل.

مسبح الفايبر غلاس الاقتصادي والبسيط في تصميمه من أفضل المسابح (بيكسلز)

مسابح الفايبر غلاس

تؤكد عريضة أن فكرة امتلاك حمام سباحة مميز وخاص يستخدمه الكبار والصغار من الأفكار التي تراود الكثير من الناس، خاصة في حالة الخوف على الأطفال من الانزلاق والسقوط أثناء الحركة، وبناء على ذلك يتم تصميم هذا الحمام بحذر شديد مع مراعاة أن تكون أرضيته لا تسمح بالسقوط، والتأكد أن المسبح يتميز بعمق مناسب.

وتضيف عريضة أن هناك العديد من المسابح العملية التي تتميز بمظهرها الجذاب وأسعارها الرخيصة، وهذه المسابح تصلح لأي مكان من المنزل، كما أنها سهلة التنظيف على عكس الكثير من أنواع المسابح الأخرى، ويسهل تركيبها وتدوم لسنوات طويلة، ومن أفضل أنواعها مسابح "الفايبر غلاس".

ويعتبر هذا النوع من المسابح في المساحات الصغيرة من أجمل الأنواع وهو يجمع بين الأناقة والتميز، ويناسب الحدائق المنزلية الصغيرة، ويتميز بقاعدته الأنيقة ومظهره الممتاز الذي يكون بمثابة منتجع منزلي صغير للاسترخاء.

الإضاءة بألوان هادئة وفاتحة تضفي المظهر الأنيق على حمام السباحة (بيكسلز)

إضاءة المسبح

تؤكد مصممة الديكور عريضة أن الإضاءة عنصر أساسي في التصميم وهي تؤثر بشكل مباشر على شكل التصميم، لأن استخدام الإضاءة الآتية من داخل حمام السباحة نفسه يعطي الطابع الهادئ والمريح وتساعد على الاستجمام، كما أن الإضاءة الأرضية المسلطة على الجدران تعطي التصميم البسيط إبهارا خاصا.

تناسق التصميم

وتشير عريضة إلى أنه إذا كان تصميم المنزل عصريا فإن حمام السباحة الخاص به لا بد أن يعكس الصورة نفسها، فمثلا إذا كان المنزل اتخذ الشكل العصري البسيط ذا التقليمات العرضية في حجر الواجهة، فيجيء تصميم حمام السباحة مستطيلا بسيطا ومن حوله أرضية خشبية موزعة بشكل طولي، وحتى الجدران يتم استغلالها بالشكل ذي التقليمات العرضية في الخشب أيضا.