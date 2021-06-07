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لماذا تسمي العائلات الملكية أطفالها بأسماء مركبة لا تحمل اسم الأب؟

ولدت ليلي يوم الجمعة 4 يونيو/حزيران الساعة 11:40 صباحًا تحت إشراف ورعاية موثوقة من الأطباء والموظفين في مستشفى سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا

الأمير هاري وميغان ماركل يطلقان على ابنتهما اسم جدتها الراحلة ديانا (وكالات)
الأمير هاري وميغان ماركل يطلقان على ابنتهما اسم جدتها الراحلة ديانا (وكالات)
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202104:15 PM (مكة المكرمة)

استقبلت أسرة دوقية ساسكس، يوم الجمعة، الطفل الثاني للزوجين هاري وميغان ماركل، إذ أطلقا اسم ليليبيت "ليلي" على مولودتهما.

وأصدر الزوجان بيانا، الأحد، قالا فيه "إنه لمن دواعي السرور أن يرحب الأمير هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس بابنتهما ليليبيت (ليلي) ديانا مونتباتن وندسور في العالم".

وأضاف البيان "ولدت ليلي يوم الجمعة 4 يونيو/حزيران الساعة 11:40 صباحًا تحت إشراف ورعاية موثوقة من الأطباء والموظفين في مستشفى سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا".

وتزن المولودة -وفق بيان الأسرة- 7 أرطال و11 أونصة (3.2 كيلوغرامات) وتتمتع الأم والطفل بصحة جيدة، بعد عودتهما إلى المنزل.

وأوضح البيان أن المولودة سميت ليلي على اسم جدتها الكبرى "ليليبيت" وتم اختيار اسمها الأوسط ديانا، لتكريم جدتها الراحلة دوقة ويلز.

هذا هو الطفل الثاني للزوجين، بعد ابنهما البالغ حاليا عامين، وهو آرشي هاريسون مونتباتن وندسور.

وفي فبراير/شباط الماضي احتفل الزوجان بعيد الحب وأعلنا أن ميغان حامل قائلين "يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخًا كبيرًا، ويسعد دوق ودوقة ساسكس إعلان انتظار طفلهما الثاني".

الأمير هاري وميغان ماركل وابنهما الأكبر آرتشي (مواقع التواصل)

لماذا تسمي العائلات الملكية أطفالها بأسماء مركبة؟

بحسب صحيفة إندبندنت، فإنها عادة ملكية لتكريم أفراء العائلة، حيث يختار الوالدان 3 أسماء على الأقل، وعادةً ما يُطلق على الأطفال المولودين بالعائلة المالكة أسماء متعددة عند الولادة ترجع إلى الأجداد، ومن بين الأسماء الاسم الرئيسي للمولود.

العديد من الأطفال الملكيين ليس لديهم لقب مثل معظم أفراد العائلة المالكة، ولا يحمل الأطفال الملكيون عادةً لقبًا. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، كما في حالة هاري ونجل ميغان (آرشي) الذي حصل على الاسم الأخير "مونتباتن وندسور" Mountbatten Winsor، وهو الاسم الذي يستخدمه أفراد العائلة عند الحاجة إلى اللقب.

وكذلك أطلق اسم تشارلوت إليزابيث ديانا مونتباتن وندسور على ابنة الأمير وليام والدوقة كيت ميدلتون، أما ابنهما الأكبر فيحمل اسم أجداده ضمن اسمه المركب "جورج ألكسندر لويس" وأصغر أبنائهم يحمل اسم لويس آرثر تشارلز.

لا مزيد من الأطفال

وخلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري في مارس/آذار، كشف الزوجان أنهما في انتظار طفلة.

وعلق هاري خلال المقابلة قائلا "أن يكون لديك ولد ثم بنت، ما الذي يمكنك أن تطلبه أكثر من ذلك؟" كما أفاد الزوجان أنهما لن ينجبا المزيد من الأطفال بعد وصول طفلتهما.

مقابلة هاري وميغان مع الإعلامية الأميركية وينفري (مواقع التواصل)

وصرح الأمير بمشاعره عندما علم أن الطفل المنتظر فتاة بقوله "أنا ممتن وسعيد لإنجاب أي طفل، لكن أن يكون لدينا ولد ثم بنت، فهذا أمر رائع، الآن عائلتنا أصبحت 4 أفراد".

جاء حمل ميغان في ظروف صعبة، لا سيما بعد أن تعرضت للإجهاض في يوليو/تموز الماضي. وكتبت في مقال مؤثر للغاية بصحيفة نيويورك تايمز يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني "فقدان طفل يعني تحمل حزن لا يطاق يعاني منه الكثيرون لكن لا يتحدث عنه إلا القليلون".

المصدر : الصحافة الأميركية + الصحافة البريطانية

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