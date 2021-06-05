مؤلفة كتاب بعنوان "ستحبون كثيرا أخذ الكلمة" تقدم 5 نصائح لتمكين المشاركين في محادثات الفيديو من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، وجعل هذه المحادثات أكثر جاذبية وإمتاعا لهم وللآخرين.

منذ بداية أزمة وباء كورونا، دخل العديد من الناس والموظفين ورواد الأعمال خاصة مضمار العمل عن بعد الذي تعد اجتماعات العمل عبر تقنية الفيديو أو "مؤتمرات الفيديو" إحدى أبرز خصوصياته.

المدربة والخبيرة الفرنسية في الفصاحة وتقنيات التواصل مارتين غيو تقدم -في منشور لها على موقع "لونوفيل أوبسرفاتور" (LeNouvel Observateur) الفرنسي، مجموعة من النصائح للتألق في فن إدارة الاجتماعات عبر الفيديو.

مشاكل عدة تعتري استخدام تقنية اجتماعات الفيديو الواسعة الانتشار في ظل الوباء (غيتي)

وتكتسي هذه النصائح أهمية بالغة خاصة بعد أن أضحت مشاكل عدة تعتري استخدام هذه التقنية الواسعة الانتشار في ظل الوباء، من قبيل غياب التلقائية والتردد والانقطاعات المتكررة والصعوبات التقنية التي تؤرق الكثير من المستخدمين، بل تتسبب لبعضهم أحيانا في مواقف محرجة.

لمحادثات أكثر جاذبية

تقترح غيو، وهي أيضا مؤلفة كتاب بعنوان "ستحبون كثيرا أخذ الكلمة"، 5 نصائح لتمكين المشاركين في محادثات الفيديو من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، وجعل هذه المحادثات أكثر جاذبية وإمتاعا لهم وللآخرين. وتوصي المدربة بالاهتمام بشكل خاص بهذه الأمور الخمسة:

الجلوس بشكل مستقيم وبمسافة كافية عن الكاميرا للتنفس بشكل أفضل وفسح المجال للتواصل غير اللفظي مع الآخرين (غيتي)

طريقة الجلوس

طريقة الجلوس، إذ يجب على المرء أن يجلس بشكل مستقيم وبمسافة كافية عن الكاميرا من أجل التنفس بشكل أفضل، وفسح المجال للأشكال الأخرى من التواصل غير اللفظي.

تفاصيل المكان

المكان ويشمل الاهتمام بتفاصيل أساسية مثل موقع الجلوس والخلفية والديكور المناسبين، وتوفير الإضاءة الكافية التي تسمح بتواصل أكثر وضوحا وأريحية للمتحدث ولمستمعيه.

نظرة المشارك

النظرة حيث يتوجب على المشارك أن يقاوم ما أمكن الإغراء النرجسي للتحديق كل مرة في المربع الخاص به في شاشة العرض الجماعية للمناظرة.

التحلي بروح الدعابة لبث نفس إيجابي ودينامية مع المشاركين والمتابعين للمناظرة (غيتي)

خطاب مشوق

فاعلية الخطاب حتى يستأثر المتحدث باهتمام المخاطبين ولا يدخلهم في دائرة الملل وفقدان الرغبة في المتابعة.

روح الدعابة

روح الدعابة من أجل بث نفس إيجابي ودينامية في محادثاته مع مختلف المشاركين والمتابعين للمناظرة.