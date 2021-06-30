على الرغم من قوة الكلمات، فإن من الممكن أحيانا تفسيرها بشكل مختلف باستخدام حركات أو إيماءات خاطئة.

لقد مررنا جميعا بلحظات تمنّينا فيها أن نتمكن من قراءة ما يفكر به الآخرون، متظاهرين أننا أبطال خارقون يمكنهم قراءة العقول. لكن ماذا لو قلنا لك إنه يمكنك بالفعل معرفة جوهر الناس بمجرد ملاحظة لغة جسدهم؟

قال موقع "برايت سايد" (Brightside) الأميركي إنه على الرغم من قوة الكلمات، فإن من الممكن أحيانا ترجمتها بشكل مختلف باستخدام حركات أو إيماءات خاطئة. ومع ذلك، تعدّ لغة جسدنا مرتبطة بعقلنا الباطن، إذ نجد أنفسنا نقوم بأشياء بصفة طبيعية للغاية، ولا ندركها إلا بعد القيام بها. وفيما يأتي بعض الحيل التي ستجعلك تفهم ما يخفيه عنك الآخرون.

اتبع عيونهم

يدلّ النظر إلى اليمين وإلى الأعلى على الكذب نظرا لأنه ينشط الخيال، بينما يدلّ النظر إلى اليسار وإلى الأسفل أثناء التحدث على أن المتحدث إما يتذكر الحقائق أو يجمع أفكاره.

يومئون برؤوسهم

في بعض الأحيان، عندما نتحدث عن شيء قد لا يكون الشخص الآخر مهتما به، فيبدأ بالإيماء برأسه بشكل متكرر ومفرط. وفي حال شكّك شخص ما في قدرته على اتباع التعليمات، فسيهزّ رأسه كثيرا، لهذا السبب ينبغي علينا أن تنتبه، وعند حدوث ذلك، تمهّل وحاول أن تعطي التعليمات بطريقة مختلفة.

يزيّفون الابتسامة

ذكر الموقع أنه في الوقت الذي نشكو فيه من مخاوفنا بشأن ظهور التجاعيد في وقت مبكر، قد يصبح ظهورها كاشفا لصدق الابتسامة. لم نكن نعلم أن التجاعيد يمكنها في الواقع أن تخبرك عما إذا كانت الابتسامة حقيقية أم لا. وذلك لأن العين لا تبتسم مع الشفاه في الابتسامات المزيفة.

العين لا تبتسم مع الشفاه في الابتسامات المزيفة (بيكسلز)

يضغطون على فكوكهم

يُعتبر الفك المشدود علامة على التوتر. وفي حال رأيتهم يفعلون ذلك، فيعني ذلك أنهم يفكرون في شيء مرهق. وبغض النظر عن ملاحظتهم لذلك، تحدث هذه الحركة دون وعي.

كشف عواطفهم المزيفة

المشاعر تظهر في تعابير الوجه بشكل متساو. لذلك، إذا كان أحد جانبي الوجه أكثر نشاطا من الآخر، فقد يعني ذلك أن المشاعر التي يظهرها مزيفة.

انتبه عند رفع اليد

أوضح الموقع أن رفع اليد بالكامل بوضعية مريحة يعطي إحساسا بالقوة والهيمنة. وعلى العكس من ذلك، يشير رفع اليد تحت مستوى الرأس إلى عدم الأمان والخجل.

إذا تراجع شخص ما عندما تقترب، فقد يكون ذلك علامة على أن التواصل ليس متبادلا (بيكسلز)

لاحظ راحة اليد

هناك الكثير من إيماءات اليد التي يمكن أن تعني شيئا أو آخر. إذا كانت راحة يدك متجهة لأعلى، فيعني ذلك أنك تقترح أو تطلب شيئا. وإذا كانت راحة يدك متجهة نحو الأسفل، فيعني ذلك أنك تأمر بشيء أو تطالب به.

انتبه إلى المسافة بينكما

انتبه إلى مدى قرب الشخص منك لتحديد ما إذا كان ينظر إليك بشكل إيجابي. فإذا تراجع عندما اقتربت، فقد يكون ذلك علامة على أن التواصل ليس متبادلا. في بعض الأحيان، يمكنك حتى معرفة العلاقة بين شخصين وفقا للمسافة بينهما.