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أسلوب حياة|تركيا

بالفيديو- مصر وتركيا.. موائد تتقارب وأطعمة تتشابه بمذاق واحد شهي

الشاب المصري عبد الرحمن بدوي: المطبخان التركي والمصري بينهما تشابه كبير في ثقافة الطعام ومحتوياته، والأصناف المقدمة فيهما.

أحمد رمضان
29/6/2021

إسطنبول- في ظل تواتر الأنباء عن محاولات رسمية لتقارب مصري تركي سياسيا ودبلوماسيا، يسبق ذلك تقارب فعلي آخر مرتبط بموائد الطعام، حيث تتشابه الأطعمة المصرية والتركية في المذاق الشهي، ويقبل عليها المصريون في إسطنبول بدون أن يجدوا اختلافا عما عرفوه في مصر.

الشاب عمر عادل، قال للجزيرة نت "الأكل التركي يتشابه مع المصري في كثير من الأصناف، فلم أشعر بافتقاد للأكل والمذاق المصري".

وأكد عمر -الذي يعيش في إسطنبول منذ 3 سنوات- أن المذاق يتشابه بين الأكلات المصرية والتركية، حتى إن تغيرت المسميات.

وشدد على عدم افتقاده للمطبخ المصري، حيث يجد ما يريده من أكلات في المطبخ التركي، والتي تتشابه مع ما يحبه من أكلات مصرية.

إسلام نوح، شاب مصري يعيش في تركيا منذ 5 سنوات، قال للجزيرة نت، إنه دائما ما يتحدث مع أصدقائه الأتراك عن المتشابه من الأطعمة التركية مع المطبخ المصري.

واستدرك نوح بأنه "لا يستطيع تفضيل الأكل التركي على المصري، وكثيرا ما يشتاق للأكلات المصرية التي اعتاد عليها".

الشباب المصري، عبد الرحمن بدوي، قال للجزيرة نت، "المطبخان التركي والمصري بينهما تشابه كبير في ثقافة الطعام ومحتوياته، والأصناف المقدمة فيهما".

وضرب بدوي المثال بعدد من الأكلات التركية المتشابهة مع الأكلات المصرية مثل "المحاشي، والأرز والفاصوليا، والمشاوي".

وعبر بدوي عن عدم افتقاده للأكل المصري، كما لم يفكر في جلب أكلات يحبها من مصر، نظرا لاكتفائه بالأكلات التركية التي تشبع رغبته.

هذا ويبلغ عدد المصريين في تركيا نحو 40 ألفا، وفق تقديرات رسمية، ويتركز معظمهم في مدينة إسطنبول، التي أصبحت مستقرا لعدد كبير من الأسر المصرية في الخارج، لا سيما منذ سنوات عند خروج عدد من المعارضين من مصر، فضلا عن هجرة أعداد أخرى من الشباب المصري.

المصدر : الجزيرة

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