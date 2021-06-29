يركز النظام الغذائي العسكري على البروتين الذي يزيد من الشعور بالامتلاء ويحافظ على كتلة العضلات.

إذا كنت ترغب بإنقاص الوزن بسرعة، فقد تفكر في النظام الغذائي العسكري، والذي يسمى أحيانا حمية الجيش الأميركي، وهو في الحقيقة ليس له أية علاقة بأية قوات عسكرية في العالم، ولكن يطلق عليه هذا الاسم لأنه نظام غذائي شديد الصرامة، ويسهم في فقدان الوزن بسرعة وبصورة مذهلة، لاعتماده على سعرات حرارية محدودة، ولكن قبل أن تتبعه، تعرف إلى المزايا والعيوب المحتملة.

حمية قاسية وخسارة وزن كبيرة

ويزعم المؤيدون لهذه الحمية أنك قد تفقد ما يصل إلى 5 كيلوغرامات في الأسبوع إذا اتبعتها.

إنه نظام غذائي صارم للغاية ومنخفض السعرات الحرارية مع بعض الأطعمة التي تبدو صحية وأخرى لا تبدو كذلك. وهناك أطعمة محددة يجب تناولها في الفطور والغداء والعشاء، ولا توجد وجبات خفيفة، وليس هناك مجال للغش أو المناورة أو تبديل الأصناف الواردة في الخطة. عليك أن تحدد قائمة مشترياتك قبل البدء في هذه الخطة لأنه ليس هناك أي مجال لاتباع ذوقك الخاص في الطعام.

ويتطلب النظام الغذائي العسكري اتباع حمية منخفضة السعرات الحرارية لمدة 3 أيام، ثم العودة إلى الأكل الصحي المنتظم لمدة 4 أيام. وخلال الأيام الثلاثة الأولى، يحد النظام الغذائي من تناول السعرات الحرارية اليومية إلى 1400 و1200 و1100 سعر حراري.

ويتضمن النظام الغذائي البروتين وقليل من الدهون والكربوهيدرات بنسب محدودة. كما يتضمن مجموعات غذائية محددة لمحاولة زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

ويشير موقع "ذا ميليتري دايت" (The military diet) إلى أن الملايين حول العالم الذين اتبعوا النظام الغذائي العسكري قد فقدوا نحو 5 كيلوغرامات في الأسبوع وما يصل إلى 10-15 كيلوغرام في الشهر إذا استمروا في الالتزام بشروط النظام الغذائي، لكن من المستحيل توقع مقدار الوزن الذي سيخسره الفرد في نظام غذائي مقيد لمدة أسبوع لأن الجميع مختلفون.

والأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية هي تلك التي تسمح بأقل من 1000 سعر حراري في اليوم.

الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية هي تلك التي تسمح بأقل من ألف سعر حراري في اليوم (غيتي)

خطة الوجبات

يمكن شرب الماء طوال اليوم، وكذلك 1-2 كوب من القهوة أو الشاي بدون حليب أو سكر.

اليوم الأول

وجبة إفطار

نصف غريب فروت

شريحة واحدة من الخبز المحمص

ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني الخالية من الملح والسكر

1 كوب من القهوة أو الشاي

وجبة الغداء

نصف كوب تونة

شريحة واحدة من الخبز المحمص

1 كوب من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين

وجبة العشاء

3 أونصات من اللحم (85 غرام)

1 كوب فاصوليا خضراء

نصف موزة

تفاحة صغيرة

1 كوب آيس كريم فانيليا (خالي من الحليب) متوفر في أقسام الحمية بالمتاجر الكبرى

اليوم الثاني

وجبة إفطار

بيضة واحدة

شريحة واحدة من الخبز المحمص

نصف موزة

وجبة الغداء

بيضة واحدة مسلوقة

1 كوب جبن قريش

5 شرائح من البسكويت المملح

وجبة العشاء

2 من الهوت دوغ

1 كوب من البروكلي

نصف كوب جزر

نصف موزة

نصف كوب آيس كريم فانيليا

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

5 شرائح من البسكويت المملح

شريحة جبن شيدر

تفاحة صغيرة

وجبة الغداء

بيضة واحدة مسلوقة

شريحة واحدة من الخبز المحمص

وجبة العشاء

1 كوب تونة

نصف موزة

1 كوب آيس كريم فانيليا

يتضمن النظام الغذائي العسكري خطة بديلة للنباتيين (بيكسابي)

خطة وجبات بديلة للنباتيين

اليوم الأول

وجبة إفطار

نصف غريب فروت

شريحة واحدة من الخبز المحمص

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

1 كوب من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين

وجبة الغداء

نصف حبة أفوكادو

2 ملعقة كبيرة حمص

شريحة واحدة من خبز القمح الكامل

1 كوب من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين

وجبة العشاء

التوفو (ما يصل إلى 300 سعرة حرارية)

1 كوب فاصوليا خضراء

نصف موزة

تفاحة صغيرة

1 كوب من آيس كريم الفانيليا (يمكن للنباتيين استخدام الآيس كريم الخالي من الألبان)

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة

شريحة واحدة من خبز القمح الكامل

نصف موزة

وجبة الغداء

1 كوب من حليب الصويا أو حليب اللوز

نصف حبة أفوكادو

2 ملعقة كبيرة حمص

5 شرائح من البسكويت المملح

وجبة العشاء

2 من النقانق النباتية

1 كوب من البروكلي

نصف كوب جزر

نصف موزة

نصف كوب من آيس كريم الفانيليا (يمكن أن يكون خاليا من الألبان)

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

شريحة جبن شيدر (للنباتيين)

5 قطع من البسكويت المملح أو نصف كوب من الكسكس أو الكينوا

تفاحة صغيرة

غداء

نصف حبة أفوكادو

1 ملعقة كبيرة حمص

شريحة واحدة من خبز القمح الكامل

وجبة العشاء

نصف كوب من الحمص المعلب

نصف موزة

1 كوب من آيس كريم الفانيليا (أو آيس كريم خالٍ من الألبان)

لا ينصح خبراء التغذية باتباع هذا النظام لفترات طويلة (دويتشه فيله)

سلبيات اتباع النظام الغذائي العسكري

تتعلق بعض مشكلات اتباع النظام الغذائي العسكري بالكميات المحدودة من العناصر الغذائية والتي لا تتضمن كميات كافية من الألياف والفيتامينات والمعادن. كما يتضمن نسبة عالية من الملح والسكر والدهون المشبعة بين البسكويت المملح وزبدة الفول السوداني والخبز والنقانق والجبن، فهو نظام غذائي غني جدا بالأطعمة المصنعة التي تحتوي على الملح بنسب كبيرة.

وينبغي الحرص على ألا تتجاوز الوجبات الحد الموصى به من الصوديوم الذي يقدر بـ2300 ملليغرام في اليوم، ويمكن مراجعة ملصقات المكونات الغذائية على الطعام المصنع لمتابعة النسب اليومية.

لا ينصح خبراء التغذية باتباع هذا النظام لفترات طويلة لأنه يتضمن أطعمة عالية السعرات بحصص صغيرة للغاية.

المزايا

مزايا النظام العسكري على المدى القصير مفيدة بصورة واضحة في فقدان الوزن.

وتسمح خطة الوجبات الموصى بها لـ4 أيام بالعطلة بمجموعة متنوعة من الخضار والفواكه.

ويركز النظام الغذائي العسكري على البروتين الذي يزيد من الشعور بالامتلاء ويحافظ على كتلة العضلات ويوفر الطاقة للأنشطة اليومية.