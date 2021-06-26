أصبح بإمكانك أن تتخيل أن يتكيف الجينز الذي أصبح ضيقا جدا مع تغيرات شكل جسمك الجديدة، وأن يتجدد القميص الذي يحتوي على ثقوب في غضون أيام قليلة، وأن يبدأ البنطال أو الفستان بالنمو من تلقاء نفسه لمواكبة نموك.

ففي قطاع الموضة، تعِد الأعشاب البحرية بسيل من الابتكارات على غرار الملابس "الحية" القادرة على التكيف مع تغيرات الجسم، والتجدد المستمر، كما قالت الكاتبة صابرينا بونس في التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية.

الطحالب وفقا لباحثين أميركيين وهولنديين قد تجعل من الممكن إنتاج ملابس متينة و"حية" (غيتي)

الطحالب تغير كل شيء

وفي كل مكان في العالم تقريبا، تتكاثر الدراسات للإجابة عن هذه الأسئلة. وتعرض صيغ "نسيج حيوي" أو "نسيج حي" يجعل من الممكن بناء عالم يتم فيه إنشاء الملابس بمفردها تقريبا. وبهذه الطريقة، لن تكون الملابس مصدرا للنفايات الملوثة بعد الآن نظرا إلى أنها قادرة على التحلل إلى سماد أو الاستمرار مدة طويلة مثل أي كائن حي.

والمادة التي تضفي الشرعية على هذا الاختراع الجديد ليست سوى الطحالب، فوفقا لباحثين أميركيين وهولنديين، يمكن للطحالب أن تسهم في إنتاج ملابس متينة و"حية". وفضلا عن ذلك، من الممكن أن تشير خصائصها القوية والمرنة إلى فوائد الأغراض الطبية أو استكشاف الفضاء.

التمثيل الضوئي

وبصورة ملموسة، يعطي مسحوق يسمى السليلوز البكتيري مظهر نسيج قادر على "البقاء على قيد الحياة بثبات مدة 3 أيام على الأقل دون مغذيات"، وذلك وفقا للدراسات، حسب الصحيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن إطالة عمر الملابس الافتراضي بفضل عملية التمثيل الضوئي، وهي عملية يطور بها النبات طعامه عن طريق امتصاص الماء والضوء الناتج عن الشمس وثاني أكسيد الكربون الذي يطلقه في الأكسجين. ومن هنا فصاعدا، سيكون الثوب قادرا على تجديد نفسه ونسخ شكل الجسم المتغير، أو حتى لملء أي فجوة من الممكن أن تظهر.

الملابس المصنوعة من خلايا الطحالب يمكن أن تأخذ شكل سترة "حية" تستخدم التمثيل الضوئي لتتجدد (غيتي)

خف قابل للتحلل

وتُظهر الأعشاب البحرية مزايا بيئية، إذ من الممكن أن تكون المادة الثورية التي كنا ننتظرها لتحلّ محل القطن أو البوليستر لملابسنا. ووفقا لستيفن مايفيلد، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو الذي صنع خفا قابلا للتحلل، تسير الأعشاب البحرية، بخاصة في المنسوجات، على مسار المركبات الكهربائية نفسه قبل 10 سنوات.

سترة لتنقية الهواء

واكتشفت المصممة الكندية الإيرانية، رؤيا أغيغي، موضوع الملابس المصنوعة من خلايا الطحالب بمساعدة جامعة كولومبيا البريطانية، وطورت نسيجا شفافا مرقطا يرمي إلى تنقية الهواء من حولها، على الرغم من أن كل شيء لا يزال فقط في مرحلة النموذج الأولي، حيث يأخذ شكل سترة "حية" تستخدم التمثيل الضوئي.

وتشير المصممة إلى أن هذا الابتكار فعال لتقليل تأثير الكربون الناتج عن صناعة النسيج المسؤولة عن 10% من الانبعاثات العالمية اليوم. ويتمثل كل ما تبقى في إقناع المستثمرين بجعل المشروع في متناول عامة الناس. لذلك، سرعان ما ستقود سيارة كهربائية مرتدية بدلة التجدد الذاتي.