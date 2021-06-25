نحن نحكم على بعضنا البعض عادة بناء على الطريقة التي نتصرف بها، وليست الطريقة التي نقول إننا نتصرف بها؛ لذا سنجد أن عاداتنا والأمور التي نقوم بها تجعلنا نبدو أذكياء أو بطيئين أو بائسين. حتى الأشياء الصغيرة، مثل كيفية الجلوس على المكتب، والطريقة التي نتحدث بها، ومظهرنا العام؛ يمكن أن تعطي للآخرين انطباعا سلبيا عن قدراتنا العقلية.

وفي ما يلي 20 شيئا صغيرا تظهر للناس أنك ذكي ومن دون الحاجة إلى قول ذلك.

الحضور في الوقت المحدد

وفقا لموقع "إنك" (Inc) الأميركي، فإن الحضور في الوقت المحدد أبسط مؤشر على الإطلاق لتقدير مدى ذكائك. إذا تأخرت فأنت لا تحترم المواعيد، ولا تحترم الناس الذين أنت بصدد مقابلتهم. لا يهم الظروف التي واجهتك في الطريق، لأن الجميع لديهم ظروف مشابهة، وتعرضوا لنفس حركة المرور والازدحام. من الأفضل دائما أن تكون الشخص الذي يحضر في الوقت المناسب.

راقب وضعيتك، وتأكد من استقامة ظهرك، واسحب كتفيك للخلف؛ فهذا يجعلك تبدو واثقا وغير مرتبك (بيكسلز)

المظهر اللائق

الطريقة التي تقدم بها نفسك للآخرين مهمة، وجزء كبير من ذلك يتم عبر ارتداء الملابس المناسبة للموقف المناسب، وأن تبدو أنيقا وحسن الذوق. إن ارتداء ملابس جيدة يوضح للآخرين أن لديك احتراما لذاتك وشعورا بتقدير الذات.

تذكر الأشياء الصغيرة

السر الحقيقي للسعادة يكمن في الاهتمام الحقيقي بكل تفاصيل الحياة اليومية، إذا استطعت تذكر الأشياء الصغيرة التي تسعد الآخرين فسيفكر فيك الناس باعتزاز طوال الوقت.

الاهتمام بالمساحة الخاصة بك

الاهتمام بمكتبك وما تعرضه خلفك من صور وأقوال يقول عنك كثيرا، وعليك دائما أن تختار الأشياء التي تعطي عمقا لشخصيتك، أو التي تحفزك وتثير اهتمامك، أو تعتقد أنها تستحق النظر إليها كل يوم.

حذاؤك يقول كثيرا

أسلوبك في ارتداء الأحذية يقول كثيرا عنك، لأنها أحد الأشياء القليلة التي تعبر بوضوح عن شخصيتك. ولا يتعلق الأمر بشراء الحذاء الأغلى والأكثر عصرية، حيث إن الحذاء الجميل وغير المتسخ دليل على أن من يرتديه شخص دقيق ويهتم بالتفاصيل.

أسلوبك في ارتداء الأحذية يقول كثيرا عنك (شترستوك)

تدوين الملاحظات

يُظهر تدوين الملاحظات أنك تفضل إنجاز الأشياء وتنفيذها بشكل صحيح. عندما تكون في اجتماع فإن تدوين الملاحظات يظهر أنك شخص منتبه، وتبذل جهدا إضافيا للاحتفاظ بما يقال، وتريد أن تتحسن. وفي الواقع نعتقد أننا سنتذكر الأشياء التي نناقشها، ولكن في كثير من الأحيان لا نفعل ذلك.

إنفاق المال بحكمة

الطريقة التي تنفق بها أموالك بشكل مسرف أو ببخل هي انعكاس واضح لقيمك، كذلك الأشخاص الذين تنفق عليهم هذا المال وأين ومتى؛ هذا كله يمكن أن يقول كثيرا عنك.

كيف تستثمر وقتك؟

نحن انعكاس لكيفية استثمار وقتنا، وبالتالي فإن الطريقة التي نحرص فيها على قضاء وقتنا تعكس الكثير عن شخصياتنا ومدى ذكائنا. فهل تقضي وقتك في العمل لتطوير نفسك أو أنك تسرفه في البقاء مشتتا عن الأشياء المهمة الحقيقية؟

أنت ما تأكله

اختيار ما تأكله يخبر عنك أكثر مما قد تدركه؛ فهل هو إرضاء فوري أو اعتناء ذاتي طويل الأمد بصحتك؟ كما أنه يظهر مدى التزامك بالأكل الصحي والانضباط وقوة الإرادة، ويتحدث كثيرا عن علاقتك مع نفسك.

اختيار ما تأكله يخبر عنك أكثر مما قد تدركه (بيكسابي)

دائرة أصدقائك

اختيار الأصدقاء يخبر الآخرين الكثير عن نظرتنا للحياة ومعتقداتنا وأهدافنا، وما نهتم به في الحياة. فإذا كنت ترغب في تحسين نفسك، فاقض وقتا مع الأشخاص الذين يقدرون تحسين الذات.

اهتم بالانطباع الأول

عندما تريد إظهار أنك ذكي في غضون ثوان، اترك انطباعا أوليا ممتازا، مثل المصافحة القوية والابتسامة؛ بمجرد أن تفعل ذلك ستصبح بقية التفاعلات أسهل.

كن مهذبا

عندما تكون مهذبا فأنت تظهر احترامك للعالم من حولك، أما عندما تكون فظا فأنت تظهر الجهل وعدم معرفتك بالأمور. غالبا يكون الأشخاص الأذكياء مهذبين، ويمكن أن تكون لفتة صغيرة ولكنها مهمة، مثل إبقاء الباب مفتوحا لشخص ما.

كن مستمعا جيدا

وفقا لموقع "ذا لادرز" (The Ladders)، يحتاج الناس إلى من يستمع إليهم، ويتطلب الأمر الانتباه والاهتمام بالتفاصيل، وأن تكون مستمعا نشطا وتشاركهم رأيك.

اعتن بنفسك

إذا كنت تريد أن يراك الناس ذكيا فعليك أن تعتني بنفسك؛ صفف شعرك، وابذل مجهودا في ارتداء الملابس المناسبة، وحافظ على طاقتك ونشاطك أثناء النهار.

اختيار الأصدقاء يخبر الآخرين الكثير عن نظرتنا للحياة ومعتقداتنا وأهدافنا (بيكسابي)

كن منظما

عندما تكون غير منظم فأنت تهدر الكثير من الطاقة والوقت، وبالنسبة للشخص الذكي هذا أمر غير مطروح؛ لذا عليك أن تضع كل شيء في المكان نفسه، وتحافظ على نظافة المحيط الذي تجلس فيه وتستخدمه.

لغة جسدك

عندما تريد أن تظهر للناس أنك ذكي؛ راقب وضعيتك، وتأكد من استقامة ظهرك، واسحب كتفيك للخلف؛ فهذا سيجعلك تبدو واثقا وغير مرتبك أو خائف.

التواصل بالعين

التواصل بالعين يدل على قوة شخصيتك ورغبتك في التأثير بالآخرين، وأنك قادر على فهم ما يدور حولك.

الذكاء العاطفي

ينظر غالبا إلى الأشخاص من ذوي الذكاء العاطفي على أنهم يتمتعون بشخصية جذابة ومشرقة، وبالتالي فإن امتلاك مهارات جيدة في التعامل مع الأشخاص والتحكم في مشاعرك والتعبير عنها يظهرك في صورة القائد الذي يثق فيه الآخرون ويحترمونه.

اقرأ دائما

يقول الكاتب في موقع "إنتربرينير" (Entrepreneur) ديب باتيل إنه بدل إبقاء عينك على هاتفك الخلوي في جميع الأوقات، يمكنك الاحتفاظ بكتاب أو صحيفة أو مجلة في متناول يدك؛ إنها طريقة رائعة لإظهار تقديرك للقراءة والتعلم.

الأشخاص من ذوي الذكاء العاطفي ينظر إليهم على أنهم يتمتعون بشخصية جذابة ومشرقة (بيكسلز)

اختر كلماتك بعناية

من المحتمل أن يأتي تعمدك استخدام الكلمات الكبيرة من أجل جعل نفسك ذكيا بنتائج عكسية، خاصة إذا كنت تستخدم الكلمات بشكل غير صحيح.

إن النطق الخاطئ للكلمات سيجعلك تبدو باهت الذهن وغير متعلم. ركز على استخدام لغة واضحة وبسيطة، لكن لا تتردد في إدخال بعض الكلمات القوية عندما يكون ذلك مناسبا.