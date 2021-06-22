لا تمرّ مدة طويلة من الوقت على أي شخص من دون أن تظهر مناسبة سعيدة تستلزم منه شراء هدية لأحد ما، وتختلف الهدية وقيمتها وحجمها بحسب أهمية المهدى إليه عندك.

ولكن أحيانا حتى لو كان الشخص مهما لك وقريبا منك، يصبح اختيار الهدية أمرا صعبا، وقد تخفق أحيانا في شراء ما يعجبه، لذا إليك بعض النصائح لشراء هدايا مميزة ومناسبة.

اجعل الهدايا شخصية

الهدية في الحقيقة لا تقدر بثمنها وإنما بمقدار إعجاب المتلقي بها، فإن كان المهدى إليه على سبيل المثال لا يحب سوى ارتداء الألوان الداكنة، فإن إهداءه ملابس فاتحة اللون أمر قد لا يعجبه وربما يثير غيظه، لذا فإن الأمر لا يكمن في مقدار النقود المدفوعة وإنما في ملاءمة الهدية وإن كانت عملية وتوافق ميوله.

ومن أجل اختيار هدية مميزة يجب جعلها شخصية قدر الإمكان. حاول أن تراقب نشاط من تريد إهداءه، خاصة إن كان غير مقرب منك، ومعرفة إن كان يحب ممارسة الرياضة أو قراءة الكتب أو ممارسة هواية معينة، وكذلك إن كان يحتاج غرضا ما وينوي شراءه، وإن لم تستطع فيمكنك دائما سؤال المقربين منه عما يحبه ويعجبه.

أما إن كان مقربا منك، فحاول أن تستمع لما يقول بين السطور، فإن كانت زوجتك تشكو من ساعة يدها المكسورة، أو صديقك المتحمس لصدور نسخة جديدة من لعبة الفيديو المفضلة، إذن فشراء ساعة يد جديدة أو الإصدار الأحدث من اللعبة يعد هدية مثالية.

من الأفضل أحيانا أن تكون الهدية عملية ومفيدة (بيكسلز)

الحيوانات والنباتات

تظل دائما الحيوانات والنباتات من الهدايا الشخصية المحبب إهداؤها، ولكنها تتحول إلى نقمة على المهدى إليه إن كان لا يحب الحيوانات أو لا يستطيع العناية بالنباتات أو لا يملك الوقت الكافي للاهتمام بحيوان أليف، فهذا الاختيار في الهدايا -رغم جماله ورقته- لا يصلح لكل الناس. تأكد جيدا قبل اختيار هذه الهدية من قابلية المهدى إليه واستطاعته الاعتناء بكائنات حية.

الهدايا المضمونة

أحيانا ما يكون من الصعب إحضار هدايا مميزة، ولكن إن كان المهدى إليه معجبا مخلصا لإحدى الفرق الموسيقية أو سلسلة فنية أو فنان تشكيلي ما أو فريق كرة قدم، فالأمر هنا يعد سهلا إلى حد كبير، إذ يمكن شراء ملابس وأغراض مختلفة متعلقة بما يعجبه.

أما إن كان مقربا منك بدرجة كبيرة، كأن يكون ابنك أو أخاك أو صديقك المقرب، حينها يمكن أن تكون الهدية شخصية بشكل تام، إذ إن من الممكن تجميع صوركم معا في ألبوم صور، أو تجميعها رقميا وطبعها على لوحة كبيرة لتزيين المنزل.

من الممكن أيضا ألا تكون صورتك مع صديقك إنما صور مجمعة لصديقك مع مختلف الأشخاص المهمين في عائلته، ويمكن اختيار كلمات أو مقتطفات من جمل تفهمانها أنتما فقط، وطباعتها على كوب أو قميص.

الهدية لا يجب أن تأتي مغلفة

ليس من الضروري أن تكون الهدية غرضا يمكن الإمساك به أو استعماله، بل من الممكن أن تكون دعوة لجلسة استرخاء ومساج، أو تذكرة لحضور حفل موسيقي لفرقته المفضلة أو مطربه المحبوب، كذلك من الممكن أن يكون دفع اشتراك باقة في قنواته المفضلة أو منصته الرقمية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، أو دفع اشتراك الصالة الرياضية إن كان الشخص يحب ذلك.

ليس من الضروري أن تكون الهدية غرضا يمكن استعماله، بل من الممكن أن تكون دعوة لفيلم أو عشاء (شترستوك)

هدايا من دون هدايا

إن كان من تريد إهداءه شريكك في السكن أو من أسرتك التي تسكن معها أو زوجتك، فأنت تعلم ما الأمور التي تنقصه في المنزل، وربما يكون إصلاح الأغراض المكسورة، سواء كان كرسيا أو نافذة أو ماسورة صرف، أو حتى مجرد تغيير المصباح العاطل، هدية لا تقل قيمتها عن أي هدية أخرى يمكن شراؤها من المتجر.

السؤال بشكل مباشر

لا يجب أن يكون كل شيء مفاجأة، ففي عالم اليوم أصبحت كل الأغراض باهظة، ومن الأفضل أحيانا أن تكون الهدية عملية ومفيدة. لذا، إن لم تستطع التوصل إلى هدية مناسبة بمفردك، اسأل صاحب المناسبة عما يريده، وإن أخبرك بما يريده فلا تحاول تغيير ما اختاره بنفسه وشراء غرض آخر باعتباره أغلى أو أفضل، فهو أعلم بما يريد.