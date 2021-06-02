الحرص على ارتداء الكمامة أو القناع الطبي يقلل من احتمال الإصابة بالفيروسات، لذلك ينبغي ارتداؤها بشكل دائم خلال رحلة السفر وحتى في البلد الذي تذهب إليه

يحل الموسم السياحي الصيفي هذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا، في وقت تتواصل فيه مكافحة الوباء عبر الإجراءات الوقائية وعمليات التطعيم لإكساب المجتمعات مناعة جماعية لمواجهة تداعيات الفيروس.

الدكتور مختار فاتح بي ديلي، طبيب متخصص في أمراض الأطفال بمستشفى "ميديكال بارك" في جامعة إزمير للاقتصاد بتركيا، يقدم مجموعة من النصائح للمسافرين والسياح خلال فترة العطلة الصيفية لتجنب الإصابة بالفيروس.

الفيروس ينتقل عن طريق القطرات المتناثرة التي يمكن أن تنتشر على مسافة متر واحد بمحيط المريض (شترستوك)

واستهل الطبيب بي ديلي كلامه قائلا "مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا وبعض البلدان، تعود الحركة السياحية من جديد إلى نشاطاتها على كافة الصعد بعد فترات الحظر والإغلاق الطويلة". وفيما يلي 10 نصائح طبية قدمها الطبيب:

أثناء السفر تجنب لمس الأسطح التي تلمس بشكل متكرر (شترستوك)