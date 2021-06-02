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لتجنب الإصابة بكورونا.. 10 نصائح طبية للمسافرين والسياح خلال الجائحة

الحرص على ارتداء الكمامة أو القناع الطبي يقلل من احتمال الإصابة بالفيروسات، لذلك ينبغي ارتداؤها بشكل دائم خلال رحلة السفر وحتى في البلد الذي تذهب إليه

قائمة الأغراض التي ستحتاجها عندما يحين وقت السفر، تشمل إمدادات الأمان الأساسية من الكمامات والمناشف والمناديل والمعقمات (شترستوك)
قائمة الأغراض التي ستحتاجها عندما يحين وقت السفر، تشمل إمدادات الأمان الأساسية من الكمامات والمناشف والمناديل والمعقمات (شترستوك)
2/6/2021

يحل الموسم السياحي الصيفي هذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا، في وقت تتواصل فيه مكافحة الوباء عبر الإجراءات الوقائية وعمليات التطعيم لإكساب المجتمعات مناعة جماعية لمواجهة تداعيات الفيروس.

الدكتور مختار فاتح بي ديلي، طبيب متخصص في أمراض الأطفال بمستشفى "ميديكال بارك" في جامعة إزمير للاقتصاد بتركيا، يقدم مجموعة من النصائح للمسافرين والسياح خلال فترة العطلة الصيفية لتجنب الإصابة بالفيروس.

الفيروس ينتقل عن طريق القطرات المتناثرة التي يمكن أن تنتشر على مسافة متر واحد بمحيط المريض (شترستوك)

واستهل الطبيب بي ديلي كلامه قائلا "مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا وبعض البلدان، تعود الحركة السياحية من جديد إلى نشاطاتها على كافة الصعد بعد فترات الحظر والإغلاق الطويلة". وفيما يلي 10 نصائح طبية قدمها الطبيب:

أثناء السفر تجنب لمس الأسطح التي تلمس بشكل متكرر (شترستوك)
  • 1- ضع مسبقًا قائمة بالأغراض التي ستحتاجها عندما يحين وقت حزم أمتعة السفر، تشمل أدوية قد تحتاجها في رحلتك، فضلا عن إمدادات الأمان الأساسية من الكمامات والمناشف والمناديل والمعقمات ومناديل مطهرة للأسطح ومقياس (ميزان) لدرجة الحرارة.
  • 2- الحرص على ارتداء الكمامة أو القناع الطبي، حيث يقلل ذلك من احتمال الإصابة بالفيروسات، لذلك ينبغي ارتداؤها بشكل دائم خلال رحلة السفر وحتى الوصول إلى البلد الذي تذهب إليه. وفي حالة صعوبة ارتداء القناع طوال الوقت، ينصح برفعه لفترات قليلة في حالة عدم الوجود بأماكن مزدحمة لاستنشاق الهواء، ثم ارتداؤه مرة أخرى.

    الحرص على ارتداء الكمامة يقلل احتمال الإصابة بالفيروسات (شترستوك)

  • 3- استعمال المطهرات والصابون أو الكحول لتعقيم اليدين، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والأمراض المعدية أثناء السفر، خاصةً بعد ملامسة أي أسطح، كما يجب الاستمرار في غسل اليدين قدر الإمكان.
  • 4- تجنب لمس الأسطح التي تلمس بشكل متكرر (مقبض الباب، زر المصعد، الطاولة، الصنبور، الأوراق النقدية، الحاسوب، إلخ)، إذ ينتقل الفيروس عن طريق القطرات المتناثرة من المرضى من خلال الفم والأنف والعينين، ويمكن أن تنتشر هذه القطرات على مسافة متر واحد بمحيط المريض.

    على السائح الحرص على توفر مناشف شخصية ومناشف ورقية يمكن التخلص منها (شترستوك)

  • 5- استعمال المناشف والمناديل الشخصية الخاصة، بحيث تكون لدى السائح مناشف شخصية خاصة ومناشف ورقية يمكن التخلص منها.
  • 6- التباعد الاجتماعي وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين. ينصح بتجنب الأماكن المزدحمة أثناء السفر وفي أماكن الإقامة والتسوق، حيث تنتشر الفيروسات المعدية، وتجنب الجلوس في الغرف المغلقة التي يزداد فيها احتمال العدوى.

    تجنب استخدام المرحاض في الطائرة قدر الإمكان (شترستوك)

  • 7- تجنب البوفيهات والمقاهي. حاول الحصول على تغذية كافية وصحية في أماكن إقامتك، ومن الضروري تناول الكثير من السوائل، واستهلاك فواكه وخضروات طازجة، وتجنب الأطعمة غير المطبوخة في المطاعم والبوفيهات، علما أن خطر الإصابة بفيروس كورونا ليس مرتفعا عند تناول الطعام من البوفيهات في الأماكن السياحية بسبب التزام الفنادق بوجود مسافة كبيرة بين طاولات الطعام.

    الطائرات من أكثر الأماكن التي يسهل فيها انتقال العدوى لذلك يجب الاستمرار في ارتداء كمامة الوجه (شترستوك)

  • 8- الاستراحة والبقاء في الفندق عند السعال والعطس، إذا كنت مريضا أو أحسست بالتعب والإرهاق والسعال، استرح في الفندق، وارتد قناعا لحماية الآخرين. أثناء السعال والعطس، تخلص من المنديل ثم اغسل يديك بالصابون.
  • 9- تعد الطائرات من أكثر الأماكن التي يسهل فيها انتقال العدوى بسبب جلوس الأشخاص في مكان مغلق وبمسافات قريبة جدا، لذلك يجب الاستمرار في ارتداء كمامة الوجه وعدم التخلي عنها في الطائرة.

    بقدر الإمكان  ابتعد عن الشخص المجاور أثناء الجلوس في الطائرة (شترستوك)

  • 10- إبعاد الوجه بقدر الإمكان عن الشخص المجاور أثناء الجلوس في الطائرة، وتجنب استخدام المرحاض بقدر الإمكان، حيث يفضل دخول الحمام قبل ركوب الطائرة، وفي حالة الاضطرار، يجب استخدام تعليمات النظافة، وعدم ملامسة مقبض الباب والصنبور باليد مباشرة.
المصدر : وكالة الأناضول

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