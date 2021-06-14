الشاي الأخضر هو المشروب الذي يُنصح به بوصفه بديلا صحيا يحتوي على الكافيين وليس له أضرار القهوة والشاي الأسود التقليدي، لكن سواء كنت من محبي الشاي الأخضر، أو ستبدأ في إضافته إلى قائمة مشروباتك اليومية لأهداف صحية، فأنت في حاجة إلى معرفة المزيد حول فوائد إضافة قطرات من الليمون الطازج إلى فنجانك اليومي.

مضادات الأكسدة

الشاي الأخضر والليمون غنيان بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في الحماية من الالتهاب وتلف الخلايا بسبب الأكسدة.

وتشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا رئيسيًا في الصحة والمرض وقد تحمي من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة.

خسارة الوزن

يمكن أن يصبح الشاي الأخضر مع الليمون إضافة رائعة لنظام غذائي صحي لفقدان الوزن.

فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يدعم فقدان الوزن ويزيد من حرق الدهون. ووفقا لتلك النتائج، فإن تناول الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا على الأقل كان مرتبطًا بانخفاض الوزن والتخلص من دهون الجسم.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 115 امرأة أيضا أن تناول مستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعا أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ودهون البطن.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الليمون يمكن أن يعزز أيضا فقدان الوزن. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه عندما عولجت الفئران بفلافونويد الحمضيات، انخفض حجم خلاياها الدهنية، كما زادت مركبات الفلافونويد الحمضية من عملية التمثيل الغذائي في الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون.

يمكن أن يصبح الشاي الأخضر مع الليمون إضافة رائعة لنظام غذائي صحي لفقدان الوزن (غيتي)

وقاية من السكري

يرتبط شرب الشاي بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والمضاعفات المرتبطة بمرض السكري عموما.

وقد يقلل شرب الشاي والليمون بانتظام من الالتهاب ويعزز قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 92 شخصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 أن تناول مستخلص الشاي الأخضر لمدة 16 أسبوعا قلل من مقاومة الأنسولين. وقد يساعد هذا في دعم التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

تعزيز وظائف القلب

أفادت إحدى المراجعات أن الحمضيات الفلافونويد -بما في ذلك الموجودة في الليمون- قد تحسن وظيفة الأوعية الدموية، وتدعم مستويات الكوليسترول الصحية.

وكشفت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا الليمون يوميًا قد انخفض لديهم مستويات ضغط الدم، خاصة عند المشي بانتظام.

دعم صحة الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر والليمون قد يقدمان العديد من الفوائد المحتملة لصحة الدماغ.

وعلى سبيل المثال، أفادت إحدى الدراسات أن شرب الشاي الأخضر كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي.

ووجدت دراسة أخرى أن تناول الشاي الأخضر بشكل متكرر يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي لبعض البروتينات المشاركة في تطور مرض ألزهايمر.

كما وجدت بعض الدراسات أن بعض المركبات الموجودة في الحمضيات قد تقلل الالتهاب وتحمي وظائف المخ، مما قد يساهم في تجنب الإصابة بمرض ألزهايمر.

تعزيز المناعة

وبلا شك، فإن الليمون يعد مصدرا ممتازا لفيتامين "سي"، وقد يعزز المناعة، وهو عنصر غذائي دقيق قابل للذوبان في الماء وله خصائص قوية مضادة للأكسدة. ويلعب فيتامين "ج" دورا مركزيا في جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة الخلايا المناعية.

علاوة على ذلك، وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر، مثل "إيبيجالوكاتشين غاليت" (EGCG)، يمكن أن تحسن وظيفة المناعة وتحمي من اضطرابات المناعة الذاتية.

الشاي الأخضر بالليمون يسهم في زيادة مستويات الطاقة بالجسم (بيكسلز)

زيادة مستويات الطاقة

الشاي الأخضر هو مصدر طبيعي للكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي ومحارب للشعور بالإرهاق، يستخدمه الناس غالبا لزيادة مستويات الطاقة.

ولأن الشاي الأخضر بالليمون يحتوي على مادة الكافيين أقل من القهوة أو مشروبات الطاقة، فقد يكون خيارا جيدا لأولئك الذين لديهم حساسية لتأثير الجرعات العالية من الكافيين.

منع حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن رواسب معدنية صلبة يمكن أن تتشكل في الكلى وتسبب أعراضا مثل الألم والغثيان وكثرة التبول، ويعد شرب الشاي الأخضر مع الليمون طريقة رائعة للمساعدة في منع تكون حصوات الكلى.

ووجدت إحدى الدراسات أن شرب الشاي الأخضر كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصة بين الرجال.

وقد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضا في منع حصوات الكلى.

حماية من السرطان

يمكن أن تساعد بعض المركبات المستخلصة من الليمون في منع نمو وانتشار أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والمعدة والمريء والثدي.

كما ربطت الأبحاث أيضا الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان؛ حيث تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد في الحماية من خلايا سرطان المثانة والثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا.

يمكن تحسين النكهة أكثر بمكونات مثل العسل أو القرفة أو الزنجبيل أو النعناع الطازج (غيتي)

كيفية تحضير كوب الشاي الأخضر بالليمون

أحضر كوبا واحدا (230 ميليغراما تقريبا) من الماء المغلي، ثم ارفعه عن النار واتركه يبرد لمدة 2-3 دقائق قبل صبه في كوب.

بعد ذلك، أضف كيس شاي أخضر واتركه لمدة 1-3 دقائق. إذا كنت تستخدم أوراق الشاي الطازجة أو المجففة بدلا من ذلك، أضف مجموعة أوراق من الشاي أو حوالي 1 ملعقة كبيرة (2 غرام).

أضف بعض عصير الليمون الطازج عن طريق عصر نصف ليمونة مباشرة في الشاي، وتجنب صب الماء المغلي على الليمون مباشرة للحفاظ على فوائده الغذائية.

يمكنك تحسين النكهة أكثر بمكونات مثل العسل أو القرفة أو الزنجبيل أو النعناع الطازج. استمتع بـ 3-5 أكواب يوميا لتعظيم الفوائد الصحية للشاي الأخضر بالليمون.