من الملاحظ أن أكثر ما يميز صيحات الديكور لعام 2021 هي الألوان القوية المفعمة بالحيوية والنشاط، مع التركيز على الرسوم المستوحاة من البيئة والطبيعة في الكنبات.

إدخال بعض التغييرات على غرف المنزل يمنح الطاقة والحيوية للأجواء الصيفية المميزة. ففي فصل الصيف تتلون الحياة في المنازل، وتضفي السيدات لمساتهن الخاصة على الديكور، لتعطي إحساسًا جميلًا بألوان وتصاميم تختلف من سيدة إلى أخرى.

والصالون هو الغرفة الأهم في كل منزل، حيث تجتمع الأسرة ويُستقبل الضيوف، لذا يجب اختيار الكنبات المناسبة لديكور المنزل بأسلوب يتماشى مع الصيحات الحالية.

فما الصيحة الأبرز لهذا العام وخصوصًا لفصل الصيف؟

الكنب المشجر من أجمل صيحات الديكور "المودرن" (الحديثة) التي برزت بقوة هذه السنة. وسنعرف عن هذه الصيحة أكثر، مع مصممة الديكور رولا علام التي ستخبرنا عن ما يمكن إضافته إلى هذه الكنبة مثل الأزرار والشراشيب والوسائد بالألوان الموحدة.

ومن الملاحظ أن أكثر ما يميز صيحات الديكور هذا العام هي الألوان القوية المفعمة بالحيوية والنشاط، مع التركيز على الرسوم المستوحاة من البيئة والطبيعة في الكنبات.

اللون البرتقالي من الألوان الصيفية بالدرجة الأولى فهو يمنح الغرفة إطلالة مشعة ومضيئة تخطف الأنظار (بيكسلز)

البرتقالي.. اللون الأول لكنبة عصرية

ترى مصممة الديكور رولا علام أن اللون البرتقالي من الألوان الصيفية بالدرجة الأولى فهو يمنح الغرفة الإطلالة المشعة والمضيئة التي تخطف الأنظار وتوحي بالدفء، لذلك تفضله كثير من العرائس والأزواج الجدد، فهو يضفي على غرفة المعيشة شعورا بالبهجة والأناقة.

ويمكن اختيار تأثيث المدخل بدرجات البرتقالي المختلفة أو بوضع كنبة واحدة تتوسط الغرفة.

اللون الأخضر له تأثير نفسي رائع إذ إنه يمنح شعورًا بالراحة والاسترخاء (بيكسلز)

ألوان الباستيل لا تبطل موضتها

تؤكد علام أن ألوان الباستيل من أجمل الألوان الهادئة التي يمكن اعتمادها في المنزل بخاصة في ديكورات غرف المعيشة لاستقبال الزائرين، إذ تتميز ألوان الباستيل بتنوعها ما بين اللون الأزرق والزهري والأخضر والوردي و"الموف (البنفسجي) بالدرجات الفاتحة.

ويمكن تنسيقها مع ألوان الجدران والأرضيات، كما أنها تتداخل بانسجام مع الألوان الحيادية المختلفة مثل اللون الأبيض والرمادي و"البيج" والأسود والبني وغيرها من الألوان الأساسية.

ويمكن تغيير الوسائد أو أغطية "الأباجورات" بما ينسجم والألوان المختارة على الجدران.

يمكن وضع وسادتين كبيرتين على الأرضية بالانسجام مع وسائد الأرائك ووسائد الكنبات الصغيرة (بيكسلز)

الوسائد أهم إكسسوارات الكنب

وتضفي الوسائد الملحقة بالكنب جاذبية على الديكور، وتؤمن الراحة للجالسين، لذلك تجب معرفة طريقة توزيعها وتنسيق حضورها مع عناصر الديكور الأخرى، فمثلًا تُوزّع وسادتان كبيرتان على الأرضية، بالانسجام مع وسائد الأرائك، من ناحيتي القماش واللون، مع رصف مخدات عدة إلى جانب بعضها بعضا، أسفل طاولة التلفاز، أو بجوار أي قطعة إكسسوار بارزة كصندوق أو طاولة.

وباختصار فإن وسائد الكنب الصغيرة ليست فقط وسيلة لجعل الجلسة أكثر راحة، بل هي قطعة ديكور بالغة الأهمية وتحدث تأثيرًا كبيرًا في المظهر العام لتصميمات الأماكن وبخاصة ديكور غرفة المعيشة.

ومع حلول الصيف ينصح بانتقاء الوسائد بألوان متعددة، وبخاصة الألوان الفاقعة والقوية لما تضفيه على المكان من لمسة جمالية رائعة ومبهجة، ورغم أن تلك الإضافة بسيطة فإن الفرق سيظهر على الفور، حسب مصممة الديكور رولا علام.

في الصيف ينصح بانتقاء الوسائد بألوان متعددة فاقعة وقوية لتضفي لمسة جمال مبهجة (بيكسلز)

الزهر وأواني الزرع

للزهر فعل السحر وهو يناسب جميع أنماط الديكور بغض النظر عن طراز الأثاث أو اللون الرئيس المستخدم في التصميم.

ومع أن استعمال الأزهار في تجميل الأماكن ضروري طوال العام فإن أهميته تتضاعف مع حلول فصل الصيف، فالورود المتفتحة بألوانها الزاهية الجميلة من العناصر التي تضفي لمسة جمالية وتجعل المكان يبدو أكثر بهجة وسعادة.

يمكن إضافة الأزهار بأساليب مختلفة بداية من وضعها في زهرية إلى ورق الجدران بطبعات الورد (الجزيرة)

وتنصح مصممة الديكور بإضافة الأزهار إلى ديكور غرفة المعيشة بأشكال متعددة، سواء باستخدام أطواق الورد التي تعلق على الجدران، أو باستخدام الأسلوب التقليدي المتمثل بوضع زهرية على الطاولة الرئيسة بالغرفة، أو في أي ركن آخر مناسب.

كذلك فإن أواني الزرع تضفي مظهرًا رائعًا على الأماكن بصفة عامة وعلى ديكور غرفة المعيشة بصفة خاصة، ويمكن وضعها بعدد مناسب وتوزيعها بالزوايا، وبمحيط الأريكة الرئيسة، فاللون الأخضر له تأثير نفسي مهدّئ إذ إنه يمنح شعورًا بالراحة والاسترخاء.

صيحة صيف 2021 هي الكنبة المطبعة بالأزهار أو التي تأتي بلون واحد مع وسائد بطبعات مشجرة (بيكسلز)

الكنبة المطبعة بالأزهار

تلاحظ علام أن صيحة صيف 2021 هي الكنبة المطبعة بالأزهار أو التي تأتي بلون واحد مع وسائد بالطبعات المشجرة. والكنبات المشجرة تكون إما منفوخة الظهر أو مسطحة، مع أذرع أو من دونها وهي الأكثر رواجًا، فالألوان المفرحة هي الطاغية لتكون الجلسات صيفية بامتياز.