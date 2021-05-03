تحاول الفئران دائما شقّ طريقها إلى منزلك بحثًا عن الطعام والدفء والمأوى في جميع فصول العام، والفئران لا تستطيع فقط قضم الجدران وتدمير صناديق الطعام في خزائن المطبخ، بل يمكنها أيضًا إحداث دمار في منزلك وصحتك الشخصية، فهي تقضم الأسلاك وتحمل عددًا كبيرًا من البكتيريا ويمكن أن تزيد الحساسية والربو لدى شخص يعيش في المنزل.

علامات وجود فأر بالمنزل

قبل اتخاذ أي تدابير وقائية، من المهم معرفة كيفية اكتشاف فضلات الفأر، وغالبًا ما تكون أول مؤشر على وجود قوارض في المنزل أو في المساحة المحيطة بك.

تشبه فضلات الفأر حبيبات الأرز الداكنة، وتعدّ علامة رئيسة على وجود القوارض، ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي ينبغي البحث عنه، قم بمسح أماكن تخزين الطعام بالمنزل لتلاحظ وجود أي حطام على الأرفف أو علامات قضم على علب الطعام.

إذا رأيت فأرة واحدة، فهناك بالتأكيد فئران أخرى تختبئ في مكان ما في منزلك. ببساطة، إذا تمكنت فأرة من إيجاد طريقة للدخول، فيمكن لغيرها فعل الشيء نفسه، فضلا عن أن الفئران تتكاثر بسرعة كبيرة.

الكراتين وصناديق الأوراق مكان مثالي لاستقبال الفئران في المنزل (مواقع التواصل)

أسلحتك لمواجهة الفئران

من الأفضل أن تكون سباقًا في ردع الفئران، فبمجرد أن تلتقط العلامات التي تشير إلى وجود ضيوف غير مرحب بهم في منزلك، اتبع هذا الدليل خطوة خطوة لإزالة الفئران بأسرع الوسائل وأكثرها أمانا.

وبمجرد ملاحظة وجود فضلات الفئران أو أو آثار القضم في صناديق الطعام عليك أن تتصرف بسرعة للتخلص من الفئران قبل أن تتسبب في مزيد من الضرر.

ابحث عن نقطة دخولها

وقبل إلقاء أي مصايد أو طعم، قم ببعض الأعمال البوليسية. تقول سيندي مانز، المتحدثة باسم الجمعية الوطنية لإدارة الآفات "اكتشف من أين أتت لأن وضع الفخاخ بطريقة عشوائية لن يفيدك شيئا".

ابذل قصارى جهدك لتحديد مكان اختباء الفئران، ثم ضع مصايدك في تلك المناطق.

مصايد الفئران

تظل مصايد الفئران واحدة من أنجح الوسائل في التخلص من الفئران، ضع مصايد الفئران في المناطق الأكثر ضعفًا في منزلك، خلف صناديق القمامة مثلا.

المصايد المفاجئة التقليدية: هذا النوع هو الأكثر شيوعًا من مصايد الفئران، فإن نظام الزناد السريع يمسك الفئران، عند استخدامها بوجه صحيح.

الفخاخ الكهربائية: تجذب هذه الفخاخ الفئران إلى الغرفة قبل أن تصعقها بصدمات كهربائية قاتلة، ولكن لا داعي للقلق من هذا النوع فقد صممت خصيصًا لمنع إصابة البشر والحيوانات الأليفة بالصدمة.

الشرائط اللاصقة: ليست ذات تقنية عالية تمامًا مثل الخيارات السابقة، فالفئران تلتصق بلوحة صمغ لاصقة حتى تقوم أنت بتحريرها (أو تقتلها). ويمكن استخدامها مرة واحدة فقط، وهذه الميزة تجعلها أقل كفاءة من الخيارات الأخرى.

وتتطلب جميع مصايد الفئران طعمًا من نوع ما، لذلك فإن زبدة الفول السوداني هي الطعم الأكثر انتشارا، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الشوكولاتة أو البذور والمكسرات والفاكهة لجذب الفئران إلى المصيدة.

وبينما الشائع أن الفئران تحب الجبن الأصفر، فإنها على العكس لا تأكله إلا إذا شعرت بالجوع، فهو ليس الطعم المناسب لجذبها إلى المصيدة. احرص على وضع أطعمة سكرية أو حبوب أو أطعمة ذات رائحة قوية لتتمكن من اصطيادها.

هذا النوع الأكثر شيوعًا من مصايد الفئران (غيتي)

تجنب وصولها إلى السيارة

السيارات مكان مميز للفئران تماما مثل المنازل، ذلك لأن المحرك دائما لطيف ودافئ. وبمجرد أن تبدأ الفئران بمضغ الأسلاك، يمكن أن تتسبب في إتلاف سيارتك بصورة واضحة.

ضع بعض مصايد الفئران في المرآب (موقف السيارات) لاستبعاد أي آفات غير مرغوبة.

اتصل بشركة إبادة

إذا بلغت النقطة التي تحتاج فيها إلى محترف، فاسأل أصدقاءك وجيرانك عما إذا كانت لديهم أي نصائح بشأن المبيدات، أو الشركات المتخصصة في التعامل مع الحشرات والقوارض.

امنع الفئران دخول منزلك مجددا

بعد إزالة أي فئران تجول في منزلك، اشرع في اتخاذ خطوات الوقاية للتثبت من عدم وجود فئران أخرى، وتأمين المنزل من دخولها مجددا.

استخدم الصوف الفولاذي

وبعد التخلص من الفئران، سترغب أن تستيقن عدم وجود فئران أخرى في المنزل. يمكن للفئران أن تمر من فتحات بحجم 10 سنتيمترات أو أقل قليلا. لذا عليك سدّ أي فتحة ولو صغيرة تسمح بمرورها، لكن الجيد في الأمر أن الفئران لا تستطيع قضم أو دفع كرات الصوف الفولاذي (السلك المعدني المستخدم في تنظيف الأواني).

لا تستطيع الفئران قضم أو دفع كرات الصوف الفولاذي فهي وسيلة جيدة لسدّ أي فتحات تسمح بدخولها المنزل (شترستوك)

قلّم الشجيرات بعيدًا عن منزلك

تجذب فروع الأشجار الصغيرة الفئران والحشرات إلى منزلك. احرص على إبعادها عن منزلك مسافة لا تقل عن 20 قدمًا، فالفئران تحب أن تعشش في أكوام الحطب.

المطبخ حلم الفئران

في درجات الحرارة الباردة، تبحث الفئران عن الدفء وإمدادات الغذاء الثابتة. ونظرًا إلى أن المطبخ عادة مكان فوضوي مملوء بالفتات، لذا فهو المكان المناسب لجذب الفئران، فحاول الحفاظ على أرفف المطبخ والخزائن وأسطح العمل نظيفة، بل احتفظ بالطعام غير المحكم في حاويات محكمة الإغلاق للحد من وصولها.

سوف تقضم الفئران أيضًا المنتجات الورقية والكرتون، لذلك من الأفضل التخلص من أي عبوات طعام زائدة أو إعادة تدويرها في أثناء التنظيف الأسبوعي للمطبخ.

سلة القمامة أيضا

تنجذب الفئران إلى صناديق القمامة مثل الحشرات والآفات الأخرى. احرص على غلق صندوق القمامة بإحكام دائما، استخدم علبة بها غطاء محكم أو استخدم أسلاكا مطاطية لإبقائها مغلقة.

الزيوت العطرية أبرز أعدائها

يرى البعض أن رائحة النعناع وزيت القرنفل تطرد الفئران. انقع كرات القطن بهذه الزيوت الأساسية وألصقها في المناطق التي تجذب الفئران بنحو متكرر مثل الأدراج والخزائن ومداخل وفتحات المنزل.