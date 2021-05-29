“حليب أسود” رواية تقارن بين ما تعرضت له الكاتبة من تنكر لأفكارها وطبيعة مسؤولياتها وواجباتها كأم وكاتبة، من خلال إلقاء الضوء على الجوانب العاطفية في حياة المرأة.
أحد أول الأشياء التي يجب القيام بها هو النظر إلى مشاعرك بدقة.
في مرحلة ما من حياتنا، نجد أنفسنا جميعا نشعر بالإرهاق أو الملل أو الركود أو نعاني من كآبة بسيطة. ومع جائحة كوفيد-19 وتعدد الحروب وانتشار الظلم واستقواء القوي على الضعيف، قد نكون أكثر عرضة للوقوع في هذه الفوضى وفساد المزاج.
قد تشعر بالسلبية وأنه لا فائدة من وجودك، كأن حركة الحياة تمر من فوقك، وأنك تفعل الأشياء نفسها مرارا وتكرارا. ويمكن أن يكون هذا صحيحا، بشكل خاص إذا كنت تعمل الآن من المنزل بسبب الجائحة.
تقول فانيسا فان إدواردز، كاتبة ومؤلفة، في مقال لها على موقع "ساينس أوف بيبول" (ScienceOfPeople)، هناك بالتأكيد سبب علمي وراء حالتك المزاجية المتغيرة؛ لذا إذا فهمنا مزاجنا يمكننا معرفة كيفية إصلاحه.
وذكرت الكاتبة "أنت لست مجنونا، فإذا كنت تشعر بأن حالتك المزاجية خارجة عن السيطرة، فأنت لست وحدك. فما تمر به من حالة مزاجية سيئة أمر طبيعي يمر به العالم كله. صحيح أنك قد تشعر بأن عواطفك تتدفق داخل دماغك وجسمك؛ لكن عندما يتم التعامل معها بطريقة معينة يمكن السيطرة عليها".
وأوضحت أن الحالة المزاجية "السيئة" ليست سيئة، فقد لا تكون ممتعة؛ لكن يمكننا أن نفهم الكثير عن علم السعادة من تعاستنا. و"إذا كنت تريد أن ترى قوس قزح، عليك أن تتحمل المطر".
من جهتها، تقدم أخصائية العلاج السلوكي، إيمي برودسكي، بعض النصائح لإخراج نفسك من حالة المزاج السيئ، وذلك من خلال مقالها المنشور على موقع "هيلث" (Health).
في بعض الأحيان، يمكن أن تكون فترات الضيق أو الركود التي نمر بها هي ردود فعل على شيء حدث لنا. ربما تشعر بالوحدة في الحجر الصحي، أو تشعر بالضيق بسبب ضياع ترقيتك في العمل. ربما تشعر أن جميع أصدقائك يتزوجون وأنت ما زلت عازبا؛ لكن في أحيان أخرى، قد لا تجد أي سبب محدد للإحباط والارتباك الذي أصبت به.
تقول برودسكي إنه عندما يتعذر عليك تحديد سبب شعورك هذا، حاول التحدث إلى شخص قريب منك؛ حيث إنه في كثير من الأحيان، يمكن أن يمنحك صديقك الذي يعرفك جيدا رؤية أفضل لما يحدث لك بالفعل.
في كثير من الأحيان، نكون قاسين على أنفسنا عندما نشعر بالحزن أو الكآبة؛ لكن إذا جاء إلينا صديق يمر بشيء مماثل، سنظهر له اللطف والتفهم. مؤكدين له أن كل شيء سيكون على ما يرام، وسنذكره بأنه شخص جيد، وأن هذا لن يستمر إلى الأبد. لذا انطلق وأظهر لنفسك اللطف والرفق نفسهما.
التخلص من الضيق يبدأ منك أنت نفسك، بالتأكيد هناك وسائل وأشخاص يمكنهم مساعدتك؛ لكن في النهاية أحد أول الأشياء التي يجب القيام بها هو النظر إلى مشاعرك بدقة. وفهم ما الذي تحتاج إليه.
خذ الوقت الكافي لتشعر بالحزن أو الإحباط أو مجرد كونك غريبا. القيام بذلك لا يعني أنك ضعيف؛ بل يعني أنك إنسان وتعترف بما تمر به ولا تتجاهله.
هناك بعض الركائز الرئيسة، التي توصي بها برودسكي، عندما تمر بهذه الحالة، نعرضها فيما يلي.
إن كنت تمر بمرحلة الضيق هذه؛ لكنك ما زلت تستمتع بلحظات الفرح فأنت بخير. ولكن المؤشر الخطير هو حينما تنعدم قدرتك على تحديد السعادة أو الأوقات الجيدة في حياتك. سيكون مقلقا إذا كان لديك شعور بأن الأمور لن تتحسن أبدا، أو إذا لم يكن هناك شيء يحسن مزاجك، وقد يكون من المناسب الاستعانة باستشارة من متخصص.