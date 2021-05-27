يمكن أن تترك الدورات التدريبية والمحاضرات الجيدة المتاحة عبر الإنترنت انطباعا دائما ومؤثرا لمن يشاهدها، كذلك يمكن اعتمادها لتعلم الموضوعات التأسيسية للمتعلمين المبتدئين في أي مجال.

أبرز ما يميز هذه الدورات أن المحاضر يقدم لك فيها خلاصة ما بلغه العلم في هذا المجال، فضلا عن التزامه عرض معظم وجهات النظر الرئيسة وشرحها فهو لن يتقيد بوجهة نظره فقط في الموضوع، لذا تعدّ هذه المحاضرات أكثر توازنا من الكتب أحيانا.

ولكن يبقى السؤال، عندما يكون هناك آلاف من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، كيف يمكنك اختيار واحدة فقط؟ إذ إن من المهم العثور على الدورة المناسبة لك حتى لا تفقد ثقتك بننفسك وقدرتك على التعلم.

يجيب عن هذا السؤال موقع "فيوتشر ليرن" (Futurelearn) الذي يقدم كثيرا من الدورات التدريبية للطلاب والجمهور عبر الإنترنت:

اقض بعض الوقت في تصفح الدورات المتاحة أمامك عبر الإنترنت لتحديد اختياراتك (مواقع التواصل الاجتماعي)

حدد المعايير الخاصة بك

الخطوة الأولى هي تحديد ما تريده من الدورة التدريبية. هل تريد دورة لتحسين مهاراتك في العمل؟ أم دورة معتمدة من جهة مهنية؟ أو ربما دورة فقط لقضاءالوقت؟ من المهم تحديد الموضوع الذي تريد دراسته، والموضوع الذي تهتم به بوجه خاص في البداية.

مرحلة الاستكشاف

اقض بعض الوقت في تصفح الدورات المتاحة أمامك عبر الإنترنت، واختر منها تلك التي تتطابق مع أكبر عدد ممكن من المعايير التي حددتها من قبل.

اقرأ وصف الدورة

أن تقرأ وصف الدورة هو خطوة مهمة جدا، لذا أنفق بعض الوقت لقراءة جميع المعلومات عن الدورة وتثبت من فهمك لما تتحدث عنه، وما هو موجود في المنهج الدراسي وما ستتعلمه في النهاية. هذه الخطوة ستفيدك في تضييق نطاق اختياراتك خصوصا في حال تعدد الدورات التي تتوفر فيها معاييرك. ومن ثم ابدأ التعلم.

فضلا عن خياراتك من الدورات والمحاضرات التي تلبي احتياجاتك، يوجد بعض منها مما يعد فرصة للمشاهدة والاستماع حتى ولو على سبيل أخذ العلم بالشيء. فعلى سبيل المثال يعرض سكوت هـ. يونغ على موقع "ميديوم" (medium) أفضل الدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت التي يمكن مشاهدتها، بناء على رأيه ومدى إقبال الجمهور والطلبة عليها.

يمكن اعتماد الدورات التدريبية عبر الإنترنت لتعلم الموضوعات التأسيسية (مواقع التواصل الاجتماعي)

"العدل" مايكل ساندل (هارفارد)

تستحق هذه الدورة المشاهدة لأن من يقدمها هو أحد أفضل المعلمين. يُدرّس ساندل الفلسفة الأخلاقية، وهي مادة غير مثيرة على الإطلاق إلا أن المحاضر لديه أسلوب مقنع، حيث يناقش مع الطلاب أمثلة من العالم الواقعي توضح المبادئ الفلسفية المهمة.

فهو يستخدم ردود أفعال طلابه الخاصة لتوضيح المبادئ الفلسفية التي يريد تدريسها، وهذا سبب كون هذا الفصل هو أحد أكثر الصفوف شعبية في جامعة هارفارد بين الطلاب الجدد، ولكنك لست بحاجة إلى أن تكون في هارفارد لسماعها الآن.

"الفيزياء" والتر لوين (معهد ماساتشوستس للتقنية) (MIT)

تعدّ محاضرات والتر لوين الفيزيائية في معهد ماساتشوستس للتقنية من أفضل الفصول التي يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت. يستطيع لوين شرح المفاهيم العميقة عن كيفية عمل العالم بتجارب مثيرة. إذا كنت تريد تعلم الفيزياء فعليك مشاهدة هذه الدورة.

"تعلم الآلة" أندرو نغ (ستانفورد)

ترك أندرو نغ منصبه التدريسي في جامعة ستانفورد لإطلاق منصة كورسيرا. وقد مرت هذه الدورة التدريبية بكثير من التطورات، فسجّلت أولا في صورة محاضرات من فصل دراسي فعلي في جامعة ستانفورد، ثم سجلت لاحقا بهيئة محاضرة "موك" مبسطة والآن هي منصة تعليمية كاملة لتعلم الآلة، ويقدمها أندرو نغ.

"ميكانيكا الكم" ريتشارد فاينمان

يشرح ريتشارد فاينمان ميكانيكا الكم بطريقة رائعة دون استخدام أي رياضيات. قد يعتقد بعض الطلبة أن ذلك من المستحيل، إلا أن فاينمان استطاع أن يفعل ذلك بطريقة ما.

"الكيمياء العضوية" مايكل ماكبرايد (ييل)

إذا كنت تريد تعلم المزيد في علم الأحياء فعليك إذن مشاهدة هذه الدورة. وهي دورة جذابة جدا، سوف تستمتع بفصول العلوم التي تُظهر كيف تمكنا من اكتشاف الأشياء، بدلا من قبولها على أنها صحيحة لمجرد أن المعلم أخبرك بذلك.

"علم المناعة" ألما نوفوتني (رايس)

علم المناعة سلسلة دورات مكونة من 4 أجزاء عن جهاز المناعة، وجهاز المناعة هو أكثر إثارة للاهتمام مما تدرك، وستعرف ذلك لدى مشاهدتك هذه الدورة التدريبية.

كيف يستطيع جسمك أن يطور خلايا يمكنها التعرف على مسببات الأمراض الجديدة وإزالتها تماما، دون الإضرار بأي من أنسجتك؟ لماذا نصاب بالحساسية أو نعاني أمراض المناعة الذاتية؟ تبني هذه الدورة أساسا جيدا جدا لهذه الموضوعات.

"تاريخ العالم" جون جرين (Crash Course)

إنها دورة متحركة بصورة جميلة ومكتوبة بإحكام، سوف تستمتع كثيرا بها، لأنها تقدم نظرة عامة جيدة على كثير من الأحداث التاريخية المختلفة.

تحتوي "كراش كورس" (Crash Course) الآن على دورات تدريبية متعددة عن مواضيع مختلفة، لذا فهي مصدر رائع إذا كنت تفضل هذا النمط من محاضرات "البور بوينت" (PowerPoint).

"الاقتصاد الجزئي" تايلر كوين وأليكس تابروك (MRU)

إذا كنت حريصا على تعلم النماذج العقلية التي يمكنك رؤية الواقع بها، فإن الاقتصاد هو الموضوع الذي يجب أن تبدأ به.

يدرّس كل من كوين وتابروك في جامعة جورج ميسون، وقد أدى دخولهما عالم التعليم عبر الإنترنت إلى إنتاج بعض دورات الفيديو المتميزة، فقد تمكنا من نقل أفكار معقدة عن الاقتصاد بطريقة سهلة إلى الجمهور والطلبة العاديين.