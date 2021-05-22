انتبه دائما للإرشادات الداخلية للأماكن التي توجد بها، سواء لم يتم تلقيحك أو تم تلقيحك جزئيا

تزامنا مع تقديم عدد من الدول اللقاح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، أصبح الحديث عن توقيت خلع الكمامات وتخفيف الإجراءات الوقائية مطروحا بين الكثيرين، ولا سيما مع إعلان المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن إجراءات ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه لمن تم تطعيمهم بصورة كاملة.

التوجيه الجديد يخفف القيود المفروضة على إعادة فتح أماكن العمل والمدارس للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، حتى يستعيد العالم مرحلة ما قبل الجائحة، حيث سيتمكن الكثيرون من التوقف عن ارتداء الكمامات بأمان داخل معظم الأماكن.

ولكن ما تزال الإرشادات الجديدة تدعو إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة المزدحمة مثل الحافلات والطائرات والمستشفيات والسجون والملاجئ.

وكانت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، قد أكدت قبل أيام قليلة أنه "يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل أن يشارك في الأنشطة الداخلية والخارجية -كبيرة كانت أم صغيرة- دون ارتداء كمامة أو مسافات جسدية"، مضيفة "إذا تم تطعيمك بالكامل، يمكنك البدء في فعل الأشياء التي توقفت عن فعلها بسبب الوباء".

الشيء الوحيد الذي ما يزال الخبراء يتفقون عليه: إذا لم يتم تطعيمك، أو حتى تم تطعيمك جزئيا، فستحتاج إلى التمسك بهذه الكمامة لفترة أطول قليلا، حيث يتمتع الأشخاص الملقحون بالحصانة من الفيروس، ولكن أولئك الذين يعانون من نقص المناعة فينبغي عليهم مراجعة الطبيب أولاً.

خبراء: إذا لم يتم تطعيمك كليا فستحتاج إلى التمسك بهذه الكمامة لفترة أطول قليلا (مواقع التواصل الاجتماعي)

لكن الأمر ما يزال مختلطا على البعض، حول التوقيت المناسب والنهائي لخلع الكمامة، ولا سيما مع من خضعوا لجرعة واحدة من اللقاح.

فيما يلي بعض الإرشادات التي تساعد في تحديد التوقيت والمكان المناسب لخلع الكمامة والتعامل بأمان مع المحيطين:

صالات الألعاب الرياضية

إذا لم يتم تطعيمك: يجب ارتداء الكمامة، ستساعدك الكمامة والتباعد والتهوية في الحفاظ على حمايتك في أثناء التمرين.

إذا تم تطعيمك جزئيا: في فترة ما بين جرعتي اللقاح، يجب التصرف كما لو لم يتم تلقيحك لحين الحصول على الجرعة الثانية.

إذا تم تطعيمك بالكامل: (أي بعد أسبوعين من آخر جرعة أو جرعتك الوحيدة): فإن خطر الإصابة بالعدوى ونشر فيروس كورونا للآخرين يكون منخفضًا للغاية.

لذلك يمكنك التخلص من الكمامة، لكن على الأرجح إذا كانت صالة الألعاب الرياضية مزدحمة، فمن الأفضل ارتداء الكمامة، حماية لغير الملقحين.

وتُظهر البيانات الحديثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه من بين أكثر من 115 مليون أميركي تم تطعيمهم بالكامل، لم يكن هناك سوى 1077 إصابة بأعراض العدوى. وتم نقل عدد قليل فقط من هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى.

المطاعم

إذا لم يتم تطعيمك: نظرًا لضرورة خلع كمامتك لتناول الطعام، فينبغي على الأشخاص غير المحصنين (الذين لم يتلقوا اللقاح) التفكير مرتين قبل التوجه إلى المطاعم المغلقة لتناول وجبة.

كما قالت لورا هانجرفورد، عالمة الأوبئة ورئيس قسم علوم الصحة السكانية في كلية فيرجينيا ميريلاند للطب البيطري "ستكون أكثر أمانًا إذا تم تطعيم كل من حولك، أو لو أنهم ارتدوا كمامات، ولكن قد يكون من الصعب التنقل في المكان".

التطعيم الجزئي: تصرفْ وكأنك لم تحصل على اللقاح، فبحسب الخبراء، يحصل الأشخاص الذين تم تطعيمهم جزئيا على مناعة أقوى تدريجيا، لذلك يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامات لمدة أسبوعين بعد التطعيم النهائي.

إذا تم تطعيمك كليا: فأنت بخير، حيث تُظهر الأدلة أن اللقاحات تقلل بشكل كبير من قدرتك على نشر العدوى أو تعرضك لها، لذا ستكون آمنًا دون كمامة.

لكن لمزيد من الوقاية احرص على استخدام الكمامة عند الدخول إلى الحمام بداخل المطعم.

سيمكننا تلقي اللقاح من التخلص من ارتداء الكمامات قريبا وعودة المدارس والأنشطة بصورة طبيعية (الجزيرة)

أماكن العمل

إذا لم يتم تطعيمك: فعليك ارتداء كمامة في العمل، حيث وجدت بيانات تتبع جهات الاتصال من عام 2020 أن أماكن العمل كانت مصدرًا شائعًا لتفشي المرض. وكلما تم تطعيم المزيد من زملائك، ومع انخفاض الحالات المحلية، ستنخفض المخاطر.

وإذا تم تطعيمك جزئيا: في هذه الحالة يجب ارتداء الكمامة رغم أنك أقل عرضة للإصابة، وينصح الخبراء بفصل الموظفين الملقحين بصورة كاملة عن غير الملقحين أو الملقحين جزئيا في أماكن العمل.

وإذا تم تطعيمك كليا: وإذا تم تطعيم جميع زملائك، فلا داعي لارتداء كمامة في العمل.

الحفلات والتجمعات الصغيرة

إذا لم يتم تطعيمك: إذا كنت غير محصن (لم تتلق اللقاح) وتختلط مع أشخاص آخرين غير محصنين أو ملقحين جزئيًا، فلا يمكنك التخلص من الكمامة بأمان مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وإذا تم تطعيمك جزئيا: التزم بالقواعد نفسها التي يتبعها من لم يتم تلقيحهم.

وإذا تم تطعيمك كليا: لا داعي لارتداء الكمامات أو حتى التباعد الاجتماعي في حفل عشاء داخلي إذا تم تطعيم الحضور بالكامل.

إذا تم تطعيم جميع زملائك فلا داعي لارتداء كمامة في العمل (بيكسابي)

المسارح ودور العرض السينمائي

إذا لم يتم تطعيمك: ارتد الكمامة، إذ إن دور السينما أكثر عرضة لخطر الاكتظاظ، وضعف التهوية، والمساحات الداخلية، وهي مكان مثالي لانتشار فيروس كورونا بين الأشخاص غير الملقحين.

وإذا تم تطعيمك جزئيا: اتبع القواعد السابقة، وارتد الكمامة، ولا مجال للمخاطرة.

وإذا تم تطعيمك كليا: فأنت محصن، ويمكنك خلع الكمامة، وكذلك يمكنك تناول الفشار بأمان.

ومع جميع الإرشادات السابقة، انتبه دائما للإرشادات الداخلية للأماكن التي توجد بها، سواء لم يتم تلقيحك أو تم تلقيحك جزئيا.

وبصورة عامة، فإن الأمر الأكثر هو ارتداء الكمامة عند قضاء الوقت في الأماكن المغلقة مع الآخرين الذين قد لا يكونون محصنين أيضا.