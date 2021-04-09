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أسلوب حياة|عراق

شاهد- من عامل بناء إلى بطل عالمي.. هكذا غيّر شاب عراقي حياته عبر فنون القتال

طه العاني- الجزيرة نت
9/4/2021

نجاح رياضي كبير حققه البطل عبيدة خزعل (21 عاما) من أهالي مدينة الموصل شمالي العراق، حيث فاز ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" (MMA) وزن 90 كيلوغراما التي أقيمت في بيلاروسيا في مارس/آذار الماضي.

ورغم ظروفه المعيشية القاسية التي اضطرته للعمل في مهنة البناء والحراسة الليلية فإن خزعل يحاول التوفيق بين دراسته الثانوية والعمل لتوفير احتياجاته وتأمين أجور تدريباته، حيث دخل مجال الفنون القتالية المختلطة عام 2015 وطور نفسه في فترة قياسية.

ويشير خزعل في حديثه للجزيرة نت إلى أنه أحرز المراكز الأولى في بطولة محلية وبطولة اتحاد "إم إم إيه" في العراق، وحاز الميدالية الذهبية في البطولة العالمية في بيلاروسيا.

خزعل لا يزال يعمل في مهنة البناء ليؤمّن متطلبات معيشته وأجور تدريبه (الجزيرة)

من جانبه، أشاد مدرب خزعل الكابتن قيس الحمداني رئيس اتحاد "جيت كون دو" في نينوى بكفاح خزعل وقدراته الرياضية وإمكانياته العالية، معربا عن أمله بوصوله إلى منظمة "يو إف سي" (UFC)، وهي أعلى منظمة عالمية بالفنون القتالية.

وعن خزعل يقول زميله الرياضي سلوان خليل إبراهيم إنه يتدرب باندفاع كبير ويعطي كل طاقته للتمرين، ولديه التزام تام بالمواعيد وحصص التدريب، واستطاع أن يتطور بجهده وحاز العديد من البطولات، مطالبا المسؤولين بدعم الرياضيين لتحقيق المزيد من النجاحات.

المصدر : الجزيرة

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