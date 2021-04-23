يسعد مسيحيو غزة بأجواء شهر رمضان المبارك، ويعيشون في منازلهم ويومياتهم طقوسه وعاداته المميزة كالأغلبية المسلمة، ويقولون إن رمضان يلقي بظلاله الجميلة على الجميع دون استثناء.

الجزيرة نت رصد أثر رمضان بأجوائه وطقوسه التي تميزه عن غيره من شهور العام، على مسيحيي غزة، وكان لأحدهم موقف طريف مع "تجربة الصيام".

نحن جسد واحد

كامل عيّاد، مدير العلاقات العامة في كنيسة "بيرفيريوس" الأرثوذكسية، قال "كمسيحي فلسطيني عاداتنا وتقاليدنا في الأعياد الدينية والوطنية لا تختلف عن باقي أبناء الشعب الفلسطيني، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، وتتأجج المشاعر الروحانية خلال رمضان على وجه الخصوص، فنحن جسد واحد، ونكون طوال الشهر الفضيل أكثر حرصا على عدم إيذاء إخواننا الصائمين، ونمتنع عن تناول الطعام والشراب أمامهم".

ويقول عيّاد للجزيرة نت: نحرص أيضا داخل منازلنا على عدم طهو أي طعام له رائحة شديدة كي لا تؤذي جيراننا المسلمين خلال ساعات الصيام، ونؤجل الطبخ وتناول الغداء إلى الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بإعداد وجبة الإفطار، حتى أننا كمسيحيين نقلد إخوتنا المسلمين في غزة بطهو "الملوخية" في اليوم الأول من رمضان، تيمنا بلونها الأخضر واستبشارا بخير قادم.

كامل عياد: رمضان شهر الروحانيات الدينية والمحبة (الجزيرة)

إفطار رمضاني داخل الكنيسة

رمضان هو شهر البهجة، نعيش أجواءه الجميلة، ونتبادل مع إخوتنا المسلمين الزيارات ودعوات الإفطار، وتحرص مجموعة الكشافة الأرثوذكسية العربية على تنظيم إفطار جماعي داخل الكنيسة تدعو إليه الجيران ووجهاء وشخصيات اعتبارية، لكن جائحة كورونا أوقفت هذه العادة الحميدة للعام الثاني، كما منعتنا من تزيين الكنيسة بزينة رمضان من إنارة وفوانيس في ظل إجراءات وقائية مشددة نتخذها لمجابهة هذه الجائحة اللعينة.

تجربة الصوم

كل ما في رمضان يدعوك لمحبته، ولدي ذكرى طريفة، فقد جربت الصوم يوما من مطلع الفجر وحتى غروب الشمس؛ لتناول الطعام مع أصدقاء مسلمين دعوني للإفطار بصحبتهم، فأخبرتهم أنني سأصوم أسوة بهم، وكنت أشعر طوال اليوم أنني سألتهم مائدة الطعام عندما يحين الوقت، ولكنني فوجئت بأن شهيتي ضعفت وشعرت بالشبع بعد لقيمات قليلة.

سناء طرزي: لرمضان نكهته وتأثيره الخاص على الجميع، المسلمين والمسيحيين (الجزيرة)

نكهة خاصة وطقوس

تؤكد سناء طرزي سكرتيرة مجلس وكلاء الكنيسة- اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس- أن رمضان له نكهة خاصة وطقوس وعادات تميزه عن باقي المناسبات الدينية، سواء إسلامية أو مسيحية، وله تأثيره على الجميع وليس فقط على المسلمين، فهو شهر الروحانيات الدينية والمحبة والتكاثف والسلام، ويزداد فيه الشعور بالغير.

وتقول: "يعرف المقربون مني أنني أفرح بقدوم رمضان، للاستمتاع بما يحمله هذا الشهر من عادات وطقوس مميزة، كالابتهالات الدينية، وفرحة الأطفال بالزينة والفوانيس، وسهرات الأسر والجيران الرمضانية، وكذلك أصناف الطعام والحلويات الرمضانية، ولسعادتي بهذا الشهر فإنني أصنع القطايف في المنزل وأوزع منها على جيراني، مسلمين ومسيحيين".

ويذكر القائد العام للكشافة الأرثوذكسية العربية في غزة، ماجد طرزي، أن كل شيء مختلف في رمضان، فهذا الشهر الكريم لا يلقي بظلال الرحمة والمودة على أحبتنا المسلمين فقط، فجميعنا في غزة إخوة مترابطون، لا يمكن لأحد أن يميز المسلم عن المسيحي، فنحن متشابهون في المظهر والعادات والتقاليد.

جائحة كورونا منعت الكنيسة الأرثوذكسية من إقامة الإفطار الرمضاني الجماعي (الجزيرة)

أعيادنا واحدة وقضيتنا واحدة

ويضيف طرزي "طوال الشهر المبارك أمتنع عن الطعام والشراب في العمل، وأحرص على مشاعر الصائمين، وعندما كان أبنائي صغارا كنت أحرص على شراء فوانيس رمضان لهم كي يلهو مع أقرانهم من الجيران، وحتى لا يشعروا بأي فروق بيننا، فأعيادنا واحدة وقضيتنا واحدة".

ولتأكيد الترابط، تنتشر مجموعات من فرق الكشافة الأرثوذكسية في الشوارع والمفترقات الرئيسية قبيل موعد الإفطار، لتوزيع زجاجات الماء و3 حبات من التمر على الصائمين المتأخرين عن اللحاق بأسرهم، ولا يحمل ذلك أي غرابة، فنحن في غزة -مسلمين ومسيحيين- نتمتع بالاحترام والتعايش والمحبة على مر العصور، كما يقول طرزي.

لا أحد يميزنا.. هذا مسلم وذاك مسيحي

تقول لوزيت نصراوي، وهي اختصاصية نفسية تنحدر من أسرة لاجئة من مدينة يافا داخل فلسطين المحتلة 1948: "رمضان بالنسبة لي هو شهر العادات الجميلة، وذكريات الطفولة البريئة، فقد نشأت في منزل في قلب مدينة غزة القديمة، تحيطه منازل جيراننا من المسلمين، ولا يمكن لأحد أن يميزنا هذا مسلم وذاك مسيحي، فأواصر المحبة والعلاقات الطيبة كانت هي السائدة ولا تزال، وخصوصا في هذا الشهر الكريم".

الكنيسة الأرثوذكسية تتخلى عن طقوس رمضانية بسبب كورونا (الجزيرة)

سهرات رمضانية

وتقول لوزيت: أتذكر أن والدي وحتى وفاته كان يحرص على إقامة سهرات رمضانية، ويدعو إليها الجيران، وقد ورثت هذه المحبة عنه، وأحرص سنويا على دعوة صديقاتي المسلمات لتناول وجبة الإفطار، وألبي دعوتهن كذلك لمشاركتهن الإفطار مع أسرهن، وأقدم فوانيس هدايا لأطفالهن.

وتتابع: إنه شهر ديني جميل، تتجسد خلاله كل معاني العلاقات الأخوية التي تربينا عليها منذ الصغر، وأجواؤه لا تضاهيها أي أجواء طوال العام، وهي التي تجعلني حريصة على تغيير عاداتي في الطعام ومواعيد تناوله، وأعشق كذلك حلوياته التي تستمد نكهتها من نكهة هذا الشهر الكريم، وخصوصا القطايف.. وأضافت ضاحكة: وحتى صباح عيد الفطر أتناول الفسيخ (السمك المملح الذي يحرص أهالي غزة على تناوله).