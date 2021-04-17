يرتبط شهر رمضان بتناول أنواع الشاي المختلفة خلال ساعات الإفطار لدى العديد من الشعوب؛ لكن قد تتراكم أكوام من أكياس الشاي بعد ولائم الإفطار بانتظار إلقائها في سلة المهملات. بالرغم من أن الخبراء يتحدثون عن فوائد متنوعة يمكن تحقيقها بإعادة استخدام هذه الأكياس، من العناية الشخصية إلى الاستخدامات المنزلية.

لذا، قبل أن تسارع بالتخلص منها كالمعتاد، تمهل لتسأل نفسك ماذا يمكنني أن أفعل بأكياس الشاي المستعملة؟ وستجد هنا مجموعة من الأفكار المدهشة والمفيدة لتجيبك عن هذا السؤال.

العناية بالبشرة

لأن الشاي يتميز بغناه بمضادات الأكسدة، يمكن ترطيب البشرة بإعادة غلي عدد من أكياس الشاي المستعملة في قدر من الماء وتركه ليبرد. قبل تمريره بقطعة قطن، أو وضعه في زجاجة مزودة ببخاخ، لرشه على الوجه، ثم تدليك البشرة بلطف، وغسل الوجه بماء دافئ.

ويمكن إضافة مغلي أكياس شاي البابونج إلى الماء الخاص بجهاز بخار الوجه، والتعرض للبخار لمدة 5-10 دقائق، فهو يساعد على تفتيح المسام، وتقوية البشرة، وتهدئة أي تهيج أو احمرار بتأثير من حروق الشمس. وفقا لخبيرة التدبير المنزلي جيل نيستول.

كما يمكن إكساب وجهك مزيدا من التوهج، بإضافة 1-2 ملعقة صغيرة من العسل وقطرات من عصير الليمون، إلى منقوع 2 من أكياس الشاي الأخضر المستعملة، وفرك المزيج دائريا لتقشير بشرة الوجه، وتركه لمدة 5 دقائق قبل شطفه بماء دافئ.

تقليل الهالات تحت العينين

الكافيين أكثر من منبّه للأعصاب، فهو قادر على الحدّ من انتفاخ العينين المتورمتين أو الملتهبتين -بسبب الحساسية أو كثرة استهلاك الصوديوم، أو قلة النوم- وتفتيح الهالات السوداء حولهما.

للقيام بذلك، يُوضع كيسان من الشاي المستعمل في الثلاجة لمدة 5 دقائق، قبل إغلاق العينين ووضع الأكياس عليهما مع الضغط قليلا لبضع دقائق، ليعمل الكافيين على تقليص الشعيرات الدموية حولهما، فتبدوان مرتاحتين ونضرتين، وأكثر انتعاشا واستيقاظا.

وللحصول على نتائج جيدة، تنصح نيستول بتكرار هذا الأمر وجعله روتينا يوميا، وتوصي باستخدام الشاي الأخضر والشاي الأسود للحصول على أفضل النتائج.

تخفيف تورم اللثة

تقول المتحدثة والمؤلفة جانيس تايلور "يمكن أن يساعد الشاي أيضا في شفاء الفم، حيث ينصح أطباء الأسنان باستخدام أكياس الشاي الأسود علاجا مؤقتا للمساعدة على تقليص الأوعية الدموية المنتفخة، وقتل بعض البكتيريا". ولعلاج اللثة، عليك ضغط كيس شاي مبلل ومبرد عليها لمدة 5 دقائق.

استعادة لمعان الشعر

وفق جيل نيستول، يمكنك استخدام الشاي كغسول مغذٍّ للشعر، لجعل شعرك لامعا وناعما، باستخدام مغلي كيسين من أكياس الشاي المستعملة، بعد تبريده، ثم سكبه على شعرك، وتركه لمدة 10 دقائق حتى يتشبع تماما قبل الاستحمام وغسل الشعر بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

كما يمكنك أيضا استخدام الشاي لصبغ شعرك، ولو مؤقتا، لمجرد التغيير من أجل مناسبة ما. فالشاي الأسود سيساعد في خلق تأثير بني، أما شاي الكركديه فيخلق لونا ورديا أو مائلا إلى الحمرة.

تساعد أوراق الشاي على امتصاص الروائح بدون ترك أثر لها (غيتي)

التعطير وامتصاص الروائح الكريهة

تساعد أوراق الشاي على امتصاص الروائح بدون ترك أثر لها، فإذا وضعت بضع أكياس من الشاي المستعمل -بعد تجفيفه- في درج أو خزانة، أو في الثلاجة، أو حتى في الأحذية، فستحصلين على رائحة منعشة.

كما يمكنك إضفاء رائحة ذكية على السجاد، برشه بمزيج من أوراق الشاي المستخرجة من الأكياس المستعملة المجففة، مع كمية كافية من بيكربونات الصودا، وتركها لمدة 20 دقيقة قبل تنظيفها جيدا بواسطة المكنسة الكهربائية.

ويمكنك فرك 1-2 كيس شاي مستعمل على يديك وأصابعك، مع جعل الأفضلية لشاي النعناع، للتخلص من آثار تقطيع الثوم والبصل، والتعامل مع الأسماك واللحوم. كذلك يمكنك تحييد رائحة صندوق القمامة المنزلي بإسقاط بعض الأكياس المتبقية في قاعه.

تسميد النباتات وسقيها

تقول نيستول "كلما ذهبت أكياس الشاي المستعملة المُخمرة إلى السماد -وليس القمامة- فيمكن أن تساعد في تحلله، حتى يصبح ملائما لتسميد نباتات المنزل، لاحتوائها على نسبة عالية من النيتروجين".

كما يمكن استعمال رواسب الشاي أو أكياس الشاي المستعملة المُعاد غليها، لريّ النبات وتوفير العناصر الغذائية، التي تساعد الشتلات على الازدهار، بالإضافة إلى حماية النباتات من الفطريات. لذا ينصح بنقع شاي البابونج في دلو من الماء، لأكثر من 30 دقيقة، وملء زجاجة بخاخة منه، ورشّه بشكل روتيني على الشتلات والتربة.

تلميع الأسطح الخشبية

تستخدم أكياس الشاي المستعملة لاستعادة لمعان الخشب والأثاث، بدلا من المنظفات المحتوية على مواد كيميائية. وذلك بنقع كيسين من الشاي في ماء دافئ، ووضعه على الأسطح الخشبية، ثم البدء بمسحه بقماشة ناعمة حتى يجف، مما يمنح الأسطح الخشبية ملمسا جيدا، ويجعلها لامعة طوال الوقت. وفق نيستول.

غلي أكياس الشاي المستعملة ورش مائها على النوافذ والمرايا والأسطح الزجاجية يُزيل جزيئات الغبار وبصمات الأصابع (بيكسلز)

منظف طبيعي للزجاج

غلي أكياس الشاي المستعملة ورش مائها على النوافذ والمرايا والأسطح الزجاجية، ثم مسحها بقماشة نظيفة وناعمة، يُزيل جزيئات الغبار وبصمات الأصابع وسائر المواد اللزجة.

الاسترخاء

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج وشاي الياسمين -برائحتها التي تبعث على الاسترخاء- إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب، وبشرة رطبة، بتأثير المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في أوراق الشاي.