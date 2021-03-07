لم يعد الخرف حالة مقتصرة على كبار السن أو المصابين بالشيخوخة، فتأثر الوظائف الإدراكية للدماغ، وكسل الذاكرة عن الاستجابة السريعة أصبحت أعراضا ملازمة لكثير من الشباب بداية من سن الثلاثينيات.

كثيرا ما يعاني الشباب اضطرابات بالذاكرة، وانعدام قدرة على التفكير المنظم، وتعذّر إلمام بالزمان والمكان، وتوقفا مفاجئا حتى عن تذكر الأشخاص أو المهام اليومية التي داوموا على القيام بها؛ إذا كنت تعاني هذه الأعراض، وأنت لم تبلغ الـ70 من العمر، فعليك أن تدرك أنك على أعتاب المرور بشيخوخة دماغية، ولكي تخرج منها وتعاود التقاط أنفاس عقلك، عليك القيام بأمور عدة حددتها ميغ سليج، أستاذة علوم الطاقة النفسية، في كلية سانت لويس بفلورنسا.

تؤكد ميغ، في خطتها لتحسين صحة العقل، ضرورة الاهتمام بـ7 أنشطة، تستطيع بها حماية عقلك من الخرف سواء كنت شابا أم قاربت على مشارف الشيخوخة.

الغناء

إذا تابعت برامج اكتشاف المواهب لكبار السن، ستلفت انتباهك حالة النشاط العقلي والجسدي لأصحاب المحاولة، سواء نجحت أم فشلت، في كل الأحوال كان حضورهم العقلي والذهني لافتا للأنظار، وذلك لأن الغناء أو العزف على آلة موسيقية يحفز النشاط الذهني، ويبعد عنك شبح الخرف.

وفي دراسة قدمها باحثون في جامعة هلسنكي الفنلندية عن فوائد الغناء، اكتشفوا أن المطربين المسنّين يتمتعون بمرونة عقلية ومعرفية أكثر من غيرهم من غير هواة الموسيقى والغناء، ممن هم في المرحلة العمرية نفسها، فالغناء في مجموعات يطوّر مشاعر الترابط بين الفريق، ويحميهم من تأثيرات الوحدة المقلقة على الصحة العقلية.

الساونا

وربطت كثير من الدراسات بين استخدام "الساونا" والوقاية من ألزهايمر، لكونها علاجا فعالا، لأنها تنشط الجسم عن طريق الحرارة، وتحسّن أداء القلب والأوعية الدموية، وتقلل الالتهابات، وتنظّم النوم، مع ضرورة الانتباه إلى أن الحرارة المرتفعة ليست مناسبة للجميع، إذ تجب استشارة الطبيب قبل الخضوع لجلسات الساونا.

الدراسات ربطت بين استخدام "الساونا" والوقاية من ألزهايمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

ممارسة التاي تشي

التاي تشي هي إحدى رياضات التأمل والدفاع عن النفس، وهي أكثر فائدة من غيرها من الرياضات التي تسهم في الحفاظ على القدرات العقلية، ووفقا لكثير من الأبحاث، فإن التاي تشي أوقفت تقدم الخرف لدى عدد من أصحاب القدرات العقلية الضعيفة، وحسّنت وظائفهم المعرفية بطريقة مماثلة لأنواع أخرى من التمارين والتدريبات المعرفية.

أحبب عمرك

كما تقول ميغ "انظر إلى تقدمك بالسن على أنه شيء جيد، وأن أمورا طيبة لا تزال تنتظرك، لا تدع ما مرّ من أوقات سيئة يؤثر في أيامك المقبلة".

التوت البري والشاي الأخضر

يحتوي التوت البري والشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة على تلك المركبات الفلافونويد التي تسهم في تقليل الالتهابات، وتقلل نسبة الإصابة بالخرف والوقاية من ألزهايمر.

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد التي تسهم في تقليل نسبة الإصابة بالخرف (دويتشه فيله)

اشرب القهوة

للقوة تأثير أكبر من قدرتها على رفع التركيز على المدى القصير، فتناول 3 فناجين يوميا في فترة منتصف العمر، يقلل من الإصابة بألزهايمر عند التقدم في السن.

ابحث عن هدف

حاول أن تسعى من أجل هدف ما تضعه لنفسك، سواء كان دعم عائلتك الصغيرة، أو التطوع المجتمعي، أو تعلم مهارات جديدة، أو المشاركة في أنشطة عامة،، فهذا هو ما يجعل لحياتك معنى، ويحفز ذهنك نحو التعافي وتنشيط الدماغ. وليس من الضروري أن يكون الهدف الذي تبحث عنه ممتعا، المتعة ليست هي الهدف، لكنك ربما تحصل عليها كنتيجة، أما الهدف الحقيقي فهو أن تجد مهمة لحياتك تسعى إلى تحقيقها.