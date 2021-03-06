متجر أمازون فريش الذكي.. لا يحتاج المتسوق إلى التعامل مع الموظفين ولا دفع الفواتير مباشرة

افتتحت شركة "أمازون" (Amazon) أول متجر للمنتجات الطازجة في المملكة المتحدة في حي إيلينغ غرب لندن، حيث يمكن للمتسوقين اختيار بضائعهم والمغادرة دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير الانتظار لدفع الحساب.

"أمازون فريش" (Amazon Fresh) هو متجر "ذكي"، متاح لأي شخص لديه حساب على تطبيق أمازون على هاتفه، ويتعين على المتسوقين مسح رمز الهاتف ضوئيا للدخول إلى المتجر وبداية تجربة التبضع الجديدة.

ويمكن للمتسوقين اختيار البضائع التي يريدونها، وبمجرد إزالة البضاعة المختارة من على الرف تقوم المستشعرات الموجودة في أرجاء المكان باحتسابها ضمن حسابك، في الوقت الذي تراقب فيه الكاميرات المنتشرة في كل مكان وغيرها من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي حركة الأفراد في المتجر والسلع المختارة.

وقالت الشركة إن "أدوات التعرف على الوجه ليست جزءًا من الطريقة التي يتعقب بها النظام المتسوقين داخل المتجر حتى الآن". وهي الطريقة المعتادة في المتاجر لتتبع المستهلكين أثناء التسوق، والتي تستخدم أحيانا لمنع السرقة.

بمجرد الانتهاء من التسوق يتم تحميل الفاتورة تلقائيا على حساب أمازون للمتسوق عندما يغادر المتجر (الجزيرة)

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ويعمل حوالي 5 عمال في أمازون فريش للتعامل مع استفسارات المتسوقين وإعادة ملء الرفوف وإعداد الطعام.

وبمجرد الانتهاء من التسوق، يتم تحميل الفاتورة تلقائيًا على حساب أمازون للمتسوق عندما يغادر المتجر، وبهذا لن يحتاج العملاء إلى التفاعل مع الموظفين العاملين هناك.

والملاحظ أن نحو ثلث المنتجات المعروضة على الرفوف معبأة تحت العلامة التجارية الخاصة بشركة أمازون العملاقة والتي تشمل العناصر التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل الحليب والخبز والبيتزا والكعك، والباقية من المنتجات التي يتم الحصول عليها من الموردين البريطانيين.

اختيارات أمازون

يفتح المتجر أبوابه من الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء، وتبلغ مساحته 2500 قدم مربع، ويحتوي على مكتب خدمة العملاء للتعامل في عمليات الإرجاع أو استلام المنتجات التي تم شراؤها من أمازون، كما توجد به أيضا آلات صنع القهوة ذاتية الخدمة.

وفي رحلتنا داخل المتجر من الداخل، وجدناه يشبه العديد من المتاجر الصغيرة، حيث يقدم المخبوزات الطازجة والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة ومستلزمات النظافة. وتبدو قائمة الأطعمة الجاهزة الساخنة والباردة شبيهة بما يقدمه مقهى "بريت إيه مانجر" (Pret A Manger) الشهير في بريطانيا كالسلطات والشطائر الساخنة وعلب المكرونة والجبن.

إضافة إلى ذلك، أطلقت أمازون علامة تجارية فرعية "اختيارات أمازون" للمنتجات الأكثر تميزا بما في ذلك الحلويات.

يمكن للعملاء إرجاع البضائع عن طريق مسح الرمز ضوئيا دون الحاجة إلى إعادة تغليف العنصر أو إعادة تسميته (الجزيرة)

إرجاع البضائع

وكما جاء في موقع الغارديان (The Guardian)، فإن أمازون تبيع الغالبية العظمى من سلعها عبر الإنترنت، ولكنها تمتلك أيضا شركة "هول فوود ماركت" (Whole Foods Market) التجارية، التي تضم 7 متاجر في المملكة المتحدة. وقد افتتحت سابقًا متاجر فرعية للأزياء والمواد غير الغذائية، وشغلت خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت (أمازون فريش) لعدة سنوات.

ويحتوي المتجر أيضًا على خدمة لتوصيل الطلبات عبر الإنترنت، ويمكن للعملاء إرجاع البضائع عن طريق مسح الرمز ضوئيًا دون الحاجة إلى إعادة تغليف العنصر أو إعادة تسميته.

يقول مات بيرش، الذي يرأس أمازون فريش في المملكة المتحدة والمدير السابق لسلسلة متاجر "سينسبري" (Sainsbury) في تصريحاته لموقع ستاندرد (Standard) البريطاني إن أمازون فريش يقوم على "خلق تجربة تسوق فريدة في سهولتها ويسرها".

في حين نشر موقع إندبندنت (Independent) تصريح خبير البيع بالتجزئة هاري والوب، حيث أشار إلى أن سلسلة متاجر سينسبري قد خاضت بالفعل تجربة بسيطة في شمال لندن في عام 2019، لكنها تخلت عن ذلك النموذج لأن العملاء لم يحبوا الاضطرار إلى مسح كل عنصر يريدون شراءه باستخدام هواتفهم.