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أسلوب حياة|مصر

بالفيديو.. أبو صلاح بائع مصري متجول على الطريقة الحديثة

حبّه للاعب الدولي محمد صلاح دفعه إلى تسمية طفله صلاح ليصبح هو أبو صلاح أيضا؛ فهو قدوته في النجاح.

الجزيرة نت - خاص
5/3/2021

مئات من البشر مهمتهم اليومية البحث عن فرصة عمل سعيا وراء لقمة العيش، وإيجاد مصدر رزق لسد احتياجاتهم اليومية، أملا في توفير حياة كريمة لأسرهم.

جاء قاسم من محافظة الشرقية، مركز فاقوس، بحثا عن الرزق، واتخذ من بيع الشاي والقهوة مهنة له، وهو ينادي على رزقه بطريقه مميزة حتى يعرفه الناس.

وعرفه الجميع في مكان عمله بشارع عابدين في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وأصبح له زبائن من كل مكان، ويسعى دائما إلى ابتكار أفكار تطور مهنته البسيطة مثل إطلاق اسم شاي أبو صلاح الاسم الذي اشتهر به، ذلك أن حبه للاعب الدولي محمد صلاح دفعه إلى تسمية طفله صلاح.

تطبيق مشاريب

ولدى قاسم فكرة جديدة أيضا يسعى إلى إنجازها، وهي إطلاق تطبيق "مشاريب" للباعة الجائلين بهدف إيصال مختلف المشروبات إلى الزبائن في الأماكن التي يتجول بها داخل شوارع وسط البلد.

ويناشد أبو صلاح رجال الأعمال لتبنّي فكرة "التطبيق" الخاص به، ومساعدته على تطوير هذا التطبيق.

المصدر : الجزيرة

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