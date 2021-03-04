لتحويل ظلام ليل مدينة الموصل القديمة إلى نور يزيل عتمتها، قاد الشاب العراقي خالد محمود موسى حملة الألف مصباح لإضاءة المدينة، تحت شعار "بدلا من أن نلعن الظلام فلنتبرع بمصباح".

ويأمل موسى من وراء حملته أن يعيد بعض الحياة إلى الموصل القديمة التي خرجت شبه مدمرة بعد حرب استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية قبل أعوام، كما يرجو أن تسهم حملته في تشجيع النازحين للعودة إلى بيوتهم بعد أن غادروها مضطرين.

ويقول الناشط إن حملته في البداية كانت تهدف إلى إضاءة ألف مصباح، ولكن ما إن بدأ بحملته حتى تلقى دعما من أصدقائه وآخرين من سكان المدينة، للإسهام معه في إنارة الموصل القديمة وتمكن بالتالي من إضاءة أكثر من 5 آلاف مصباح.