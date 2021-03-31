الشتاء حالة رومانسية ممزوجة بالشوق والرائحة والصور، وأم وأب وعائلة كبيرة تجتمع حول المائدة، قرب منقل الفحم أو المدفأة، لتعم البهجة التي تجمع العائلة بأحاديث وروائح مختلفة، توقظ الشغف قبل الشهية.
لا وجود لطهو صحي دون زيت طالما أنك تحسن اختيار نوعه وطرق استخدامه
تريد تناول طعام صحي لكنك لا تعرف ما الذي عليك شراؤه، يقدم لك أخصائيان المكونات الأساسية لضمان وجبات صحية.
تعرف على المكونات الثمانية التي تحدثت عنها الكاتبة سيفين راي في تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو (lefigaro) الفرنسية إذا كنت ترغب في تناول أكل صحي.
توصي أخصائية التغذية فلورنس فوكو بتناول الأرز الكامل (الأرز الذي لم تنزع منه القشرة الخارجية) الذي تتجاوز خصائصه الغذائية خصائص الأرز الأبيض. وتوضح أن "الحبوب الكاملة توفر أليافًا وفيتامينات ومعادن أكثر من تلك المعالجة، لذا يجب أن تكون دائمًا في مطبخك".
تعد خضروات مثل الفاصوليا الخضراء والجزر والبروكلي ضرورية لاتباع نظام غذائي صحي، ولكن يصعب تناولها طازجة خلال هذه الفترة. بالنسبة لرافائيل غرومان، خبير التغذية ومؤلف كتاب "دايت مايند، أفضل نظام غذائي للدماغ"، تتمتع الخضروات المجمدة بجودة غذائية أفضل من الخضروات الطازجة، إذ "تمر الخضروات بظروف سيئة وتظل على الرفوف ثم في الثلاجة طيلة أيام وتفقد فيتاميناتها. في المقابل لا تفقد الأطعمة المجمدة الفيتامينات، إذ يتم حصادها وتقطيعها وتجميدها بسرعة كبيرة".
وتؤكد فلورنس فوكو أن "تناول السردين أو الإسمقري المعلب منصوح به نظرا للأحماض الدهنية الموجودة فيهما والتي تقلل من خطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. إضافة لذلك تحتوي عظام السردين على الكالسيوم".
عليك أن تأكل 5 حصص فواكه وخضروات يوميا. وزادت دراسة بريطانية حديثة هذا العدد إلى 10، لتجنب ارتفاع عدد الوفيات المبكرة.
وتنصح أخصائية التغذية فلورنس فوكو: من أجل الحصول على فيتامين "ج" يمكنك تناول الحمضيات، وللتزود بالمغنيسيوم استهلك الموز. أما من أجل الألياف، فاجعل التفاح حليفك.
وتبين فلورنس فوكو أن "هذا النوع من البقوليات يمنحك الطاقة ويوفر الأحماض الأمينية والبروتينات النباتية مما يجعله بديلا جيدًا للحوم". ويمكنك تناوله في شكل سلطة أو شوربة أو كطبق رئيسي.
تنصح اختصاصية التغذية فوكو بتناول الزبادي الطبيعي (اللبن) غير المحلى نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والمعينات الحيوية. كما تشرح قائلة "يحتوي الزبادي على نسبة لاكتوز أقل من الحليب ويتم هضمه بشكل أفضل بفضل البكتيريا".
تذكر الكاتبة أنه لا وجود لطهو صحي دون زيت، طالما أنك تحسن اختيار نوعه واستخدامه.
تشير اختصاصية التغذية إلى أن "الكركم مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، كما يضفي مذاقا ممتازا لأطباقك. يبطئ الكركم شيخوخة الخلايا. حتى لو كانت الجرعات العالية ضرورية في الأرز يوميًا، على سبيل المثال، أو مع الدجاج، فإننا سنستفيد من خصائصه المغذية ومن مذاقه".