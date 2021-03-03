من أهم الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي هو أن يتسم الحمام بسمات المنتجعات الصحية وأن تكون عناصره جالبة للطاقة الإيجابية

رغم أن الحمام ليس غرفة مفضلة لأي شخص في المنزل، فإن الإنسان يحتاج بين فترة وأخرى للشعور بالهدوء والاسترخاء خلال اليوم، لذلك يحصل على حمام دافئ أو بارد ليشعر بالانتعاش، وهذا يساعد على تحسين الحالة المزاجية وقضاء وقت ممتع.

ومن أهم الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي أن يتسم الحمام بسمات المنتجعات الصحية، وأن تكون عناصره جالبة للطاقة الإيجابية. ولوحظ الآونة الأخيرة فرق ملحوظ في تصاميم الحمامات عالمياً حيث يبدو فيها أناقة ورونق مبهر يمنح الشعور بالسلام النفسي.

ولذلك من الضروري عند اختيار تصاميم الحمامات التساؤل ما الذي نريده داخل الحمام الخاص بنا؟ ما هي الأشياء الأكثر راحة بالنسبة لنا داخل الحمام؟ وكيف نمتلك الحمام المتكامل الأنيق؟

أفكار ملهمة

مصممة الديكور ميراي واكيم طرحت بعض الأفكار والتصميمات الملهمة لتمنح حافزًا لبدء مشروع التغيير الخاص للحمام. وهذا يتعلق بتوفير متطلبات معينة فيه ويمكن القيام بذلك بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكن الحفاظ على أن تكون لوحة الألوان العامة بسيطة، وعدم تغيير أي شيء يتعلق بالمساحة، باستثناء تقديم بعض الملحقات مثل كرسي مريح يمكن وضعه في زاوية أو طاولة جانبية صغيرة بجوار الحوض. كما يمكن أن يساعد وضع نبات صغير أمام النافذة أيضًا في تغيير المظهر العام للحمام.

حسن اختيار الأدوات اللازمة والأثاث يضفي المزيد من الراحة والاسترخاء (بيكسلز)

الاسترخاء والاستجمام

فالحمام، بحسب ميراي، ليس فقط مكانا لأداء مهمة وظيفية في المنزل وهي الاستحمام والاغتسال، ولكنه مكان مهم للاسترخاء والاستجمام وقضاء بعض الوقت تحت الماء المنعش ساخنا كان أم باردا، ومن أهم النصائح التي قدمتها ميراي عند تجهيز ديكور الحمام:

اختيار تصميم الحمام: هناك حمامات كلاسيكية وعصرية ورومانسية وغيرها، واختيار تصميم الحمام هو الخطوة الأولى في تشكيل هيئته المختارة.

المواد المستعملة في صناعته: وهي المواد المستخدمة في صناعة المرحاض والبانيو وغير ذلك، فهناك من يحب الغرانيت، أو يفضل الخشب، أو يرغب بالرخام.

الرحابة والأناقة: هناك من يدمج بين الرخام الأبيض والخشب، وهما مادتان تستخدمان لإلهام الإحساس بالرحابة والأناقة، ووجود غرفة فسيحة وجيدة التهوية يساعد بإضفاء طابع مريح يشبه أجواء "السبا SPA" (مراكز اللياقة البدنية).

غرفة الحمام الفسيحة جيدة التهوية تساهم بإضفاء طابع مريح يشبه "السبا" (بيكسلز)

اختيارات مدروسة

ولتحقيق المعادلة الصعبة بين أناقة التصميم والحصول على الراحة النفسية، يجب اختيار الأدوات اللازمة والأثاث الذي يكمل به ديكور الحمام.

وشاع الاتجاه إلى الألوان الهادئة المستوحاة من الطبيعة، مع إدخال خامات قيمة كالرخام والأحجار الطبيعية.

واختيار الأضواء وأوراق الجدران والبلاط، فأثر الإضاءة -طبيعية كانت أو غير طبيعية- يؤدي دائماً إلى نتائج ملحوظة في ترك أجواء تمنح الهدوء والاسترخاء.

ونظرًا لوجود مساحة محدودة للعمل بها، يمكن استخدام الألوان الفاتحة، ولهذا السبب تعتبر الأقسام والمرفقات الزجاجية رائعة وشائعة للغاية في التصميمات الداخلية الحديثة. فمن المهم التخلي عن كل ما هو مصطنع، واستخدام الخامات الطبيعية كالرخام الخام والخشب خاصة بوجود البانيو الذي يضفي الشعور بالرفاهية والراحة النفسية.

الحرص على أن يكون البانيو عرضيا مما يساعد على الاسترخاء داخل المياه الدافئة وكأنه جاكوزي (بيكسلز)

حوض الغسل أساسي

يجب الحرص على أن يكون "البانيو" (حوض الاستحمام) عرضيا وليس طوليا حتى لا يضطر أي شخص الاستحمام وهو واقف، إنما يسترخي داخل المياه الدافئة وكأنه حمام جاكوزي.

اختيار الحوض وتحديد مساحته ليتناسب مع مساحة الحمام بأكمله ليسهل الحركة داخل الحمام، وهناك الكثير من أنواع الاحواض ذات القاعدة، أو حجر طبيعي، وأحواض تتمتع بالأسطح المضغوطة، وكثيرون يستخدمون هذا النوع تحديداً لكونه قليل التكلفة ومقاوما للبقع، ويحتوي على تصميمات وديكورات ونقشات كثيرة ومتعددة الألوان.

كما يفضل اختيار رؤوس للدش غير الموجودة، تمتلك أكثر من منفث للماء، وتساعد في تدليك الجسم، وذلك باختيار المناسب منها من حيث التكلفة والاستخدام.

وبخصوص فصل البانيو عن الحمام، معظم الناس يفضلون ذلك، ولكن يفضل ألا يكون ذلك بباب يأخذ حجما من الحمام، وينصح بباب منزلق زجاجي أو بلاستيكي، أو ستارة من النايلون.

المرآة جزء من الديكور ويفضل اختيار رؤوس للدش تمتلك أكثر من منفث للماء لتدليك الجسم (بيكسلز)

المرآة المناسبة

المرآة تعد جزءاً لا يتجزأ من ديكور الحمام، حيث يستخدمها أفراد العائلة بشكل يومي للاهتمام بشكلهم وتنظيف أسنانهم وتسريح شعورهم. ويفضل وضعها على الجدار الذي يقابل أي بقعة ضوء موجودة في الحمام، حتى تعكس الرؤية بشكل واضح وتعطي شعوراً بمساحة أكبر.

الأرفف

وجود الرفوف في الحمام مفيد، حيث يمكن وضع ملحقات الحمام الصغيرة عليها، كوضع علبة صغيرة تحتوي فراشي الأسنان الخاصة بأفراد العائلة فوق رف المغسلة، إضافة لوضع الصابون وغسول اليدين. وهناك رف آخر لا يمكن إهماله للحصول على حمام مجهز وخال من العيوب، ألا وهو رف علبة المناديل والمحارم الورقية، إضافة لتزيينه بشمعة صغيرة لتوفر جو استرخاء وراحة.

الرفوف مفيدة حيث يمكن وضع فراشي الأسنان بها (بيكسلز)

خزانة مناسبة

مهما كانت مساحة الحمام صغيرة فإن أي منطقة فيه تصلح لوضع خزائن صغيرة في أحد أركان الحمام قد توفر مساحة وفائدة أكبر، حيث يمكن وضع المناشف والمناديل وأدوات الاستحمام من سائل الاستحمام والشامبو.

إكسسوارات

يمكن الاعتماد على قاعدة التزيين بـ 3 قطع، بحيث يتم عرض 3 حاويات تحتوي على مستلزمات الحمام، أو 3 قطع زينة في الزاوية الواحدة.

وكذلك اختيار سلة ثياب مناسبة، وسجاد أو قطع سجاد أو بساط لأرضية الحمام. فإن كان الحمام شبابياً وحيوياً يفضل وضع بساط ذي ألوان متعددة وزاهية، أما إذا كان كلاسيكياً يجب اختيار بساط تقليدي بسيط ذي لون واحد.

الذوق في اختيار وتصميم الإكسسوارات (بيكسلز)

ويمكن استخدام أشكال من قطع الصابون المختلفة للزينة، مثل عرض صابون غير مخصص للاستخدام في طبق بجوار صابون اليد، فهذه الفكرة منظرها جميل، كما تعطي رائحة عطرة، ويمكن شراء أشكال مختلفة من الصّابون مثل أصداف البحر.

ويمكن وضع شمع برائحة عطرة على صينية، بجانب المغسلة، أو فوق خزان المرحاض. وهناك الكثير من قطع الإكسسوار التي يمكن وضعها وتزيين جدران الحمام بها، كاللوحات الصغيرة، أو أحواض الورد الصغيرة، أو أكياس الورود المجففة، والتي يعتمد وجودها على ذوق الشخص في الاختيار والتصميم.

يمكن اتباع طريقة المنتجعات الصحية واختيار المناشف البيضاء (بيكسلز)

جمال وجاذبية المناشف

تزيد المناشف النظيفة من جمال وجاذبية وأناقة الحمام، ويمكن تقليد المنتجعات الصحية بجعل جميع المناشف في الحمام بيضاء اللون مع طيّها بشكل دقيق وأنيق.

كما يمكن وضع مناشف حمام الضيوف في وعاء جميل من السيراميك بجانب المغسلة، وطي المناشف الخاصة بالاستحمام على شكل رولات مرتبة ووضعها في سلة سلكية بجانب حوض الاستحمام فكرة عملية كما تعمل كزينة في ذات الوقت.