اعتمد استطلاع الرأي على 200 معيار لقياس جودة العيش، وضم 3 محاور رئيسة هي الطموح المالي، ونمط الحياة، وتطور الذات.

شهدت قطر تطورا اقتصاديا ومعيشيا هائلا في السنوات الماضية، مما أهّلها لتصبح منطقة جذب للمستثمرين والمغتربين.

وأظهر استطلاع رأي يجريه سنويا بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) تقدم قطر إلى المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا على مؤشر جودة المعيشة ومكان العمل وتطوير الذات، حيث ضمت القائمة 40 دولة حول العالم.

وتصدّرت سويسرا قائمة أفضل البلدان من حيث جودة المعيشة، في حين جاءت كندا في المركز التاسع، والولايات المتحدة في الترتيب 26، والمملكة المتحدة في المركز الـ28، أما الإمارات فتراجعت عن المركز التاسع الذي احتلته عام 2019 إلى المركز الـ14 في عام 2020، وتقدمت السعودية من المركز الـ29 في عام 2019 إلى المركز الـ19 في عام 2020.

واعتمد استطلاع الرأي على 200 معيار لقياس جودة العيش، وضمّ 3 محاور رئيسة هي الطموح المالي، ونمط الحياة، وتطور الذات.

وشمل محور نمط الحياة مجموعة معايير رئيسة مثل رفاهية الحياة والاستقرار النفسي والصحة العقلية، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وسهولة تكيف الوافدين وأبنائهم داخل المجتمع، وجودة التعليم والمدارس والتعايش وتكوين الصداقات.

كما تضمن محور الطموح المالي معايير مثل الدخل والقدرة على الادخار ولا سيما مع ميزة الإعفاء الضريبي، والاستقرار الاقتصادي والتدرج الوظيفي والتوازن بين الحياة والعمل.

أما محور تطوير الذات فقد شمل القيم الثقافية، وتحقيق الأهداف الشخصية.