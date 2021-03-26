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أسلوب حياة|عراق

غريبة الاسم لذيذة الطعم.. شاهد الخميعة حاضرة دوماً على موائد العراقيين

الكثير من العراقيين يفضل تناول الخميعة صباحا معتقدين أنها تمنح الجسم قوة وطاقة

محمد الزيدي - واسط
26/3/2021

تعد الخميعة من الوجبات العراقية ذائعة الصيت خاصة عند كبار السن، لكن الشباب لا يعرفون شيئاً عنها، لا تتعدى مكوناتها 3-4 مواد، وهي الخبز والحليب والسكر والسمن أحيانا، وتجمع كلها في صحن واحد بطريقة الثريد، ويمكن تناولها كل الأوقات خاصة المناطق الريفية ومن قبل البدو.

ليس هناك وقت محدد ولا موسم لتناول الخميعة التي لا تزال تسجل حضوراً قوياً على مائدة العراقيين، لكن الكثير يفضلها عند الصباح لما تمنحه للجسم من قوة وطاقة كما يعتقدون.

المصدر : الجزيرة

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