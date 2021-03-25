يصف البعض هؤلاء الذين يمكنهم سماع أدق الأصوات وأكثرها خفوتا بأنهم يسمعون "دبيب النمل"؛ لكن ماذا لو كانت هذه الميزة سببا في تعكير مزاجك، وربما تدمير حياتك، فقط تكون مصابا بفرط السمع، والذي تعد الضوضاء الشديدة والعزلة على حد سواء، و"اضطراب ما بعد الأزمة" من أبرز أسبابه.

"فرط السمع" (Hyperacusis) هو اضطراب في السمع يجعل من الصعب التعامل مع الأصوات اليومية، وقد يسمى "حساسية الصوت" أو الضوضاء، ويعني أن تبدو بعض الأصوات عالية بشكل لا يطاق على الرغم من أن الأشخاص من حولك لا يلاحظونها.

يصيب فرط السمع شخصا واحدا من كل 50 ألف شخص في العالم، ويعاني معظم الأشخاص المصابين به أيضا من حالة أخرى تسمى "طنين الأذن"، وقد لا يكتشف البعض هذه المشكلة لديهم إلا بعد سنوات من المعاناة، لا سيما أنهم لا يواجهون مشكلات أخرى متعلقة بالسمع.

تنعكس آثار فرط السمع على الحياة اليومية، إذ تدفع الشخص للعودة إلى العزلة الاجتماعية؛ لتجنب الأحاديث التي قد تبدو له أعلى مما ينبغي، إلى جانب أنهم أكثر عرضة للاكتئاب والقلق وآلام الأذن ومشكلات التواصل مع الآخرين؛ لذلك فإن شهور العزلة خلال جائحة كورونا قد تزيد لدى البعض حساسية السمع، لعدم اعتيادهم على سماع الضوضاء اليومية المعتادة.

وتشمل الأصوات المزعجة لدى أصحاب اضطراب حساسية السمع الآجهزة المنزلية؛ مثل صوت الثلاجة وغسالة الصحون وغسالة الملابس، ومحرك السيارة، والمحادثات الصاخبة، والصنبور الجاري، وقد يسمع الشخص الأصوات الخافتة بدرجة أعلى بكثير من الآخرين، وهو ما يفسر لدى البعض قدرتهم على سماع الأحاديث الجانبية الخافتة أو الأصوات الصادرة من غرف مجاورة.

وبينما ينزعج البعض بصورة معتدلة من الأصوات السابقة؛ إلا أن البعض الآخر يعاني من أعراض شديدة مثل فقدان التوازن أو نوبات الغضب الشديدة.

الميزوفونيا هي كراهية صوت أو أصوات معينة قد تبدو مستفزة؛ لكنها ليست مؤلمة (شترستوك)

أوجه الاختلاف بين فرط السمع والميزوفونيا

الميزوفونيا هي كراهية صوت أو أصوات معينة قد تبدو مستفزة؛ لكنها ليست مؤلمة. يعتقد الباحثون أنه يتطور بين سن 9 إلى 13، وهو أكثر شيوعا عند الإناث.

ويمكن أن يعاني الأشخاص من الانزعاج الشديد من صوت المضغ أو النقر. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الميزوفونيا، يمكن أن تجعلهم هذه الأصوات غاضبين للغاية أو قلقين.

بينما تسبب الميزوفونيا رد فعل عاطفي يتمثل في الانزعاج والضيق، يؤدي فرط السمع إلى ألم جسدي في الأذنين. تعتمد درجة الألم على حجم الصوت؛ لذا فإن الأصوات المرتفعة ستثير رد فعل أكثر إيلاما، ويمكن أن يظهر الألم على شكل ضغط أو رنين عال في الأذنين.

وعلى عكس الميزوفونيا، عادةً ما يلازم فرط السمع الشخص لفترات طويلة لحين التدريب تدريجيا على اعتياد استقبال درجات الصوت المختلفة.

أسباب فرط الحساسية

تتعرف الأذن على الأصوات في صورة اهتزازات؛ إلا أن الأشخاص الذين يعانون من فرط السمع يشعرون بتلك الاهتزازات بصورة أكبر، لذلك حتى لو تلقيت الإشارات نفسها مثل شخص آخر، فإن دماغك يتفاعل معها بشكل مختلف، وهو ما يسبب الانزعاج الشديد وفقدان السيطرة على الاتزان.

لا يولد الناس عادة مصابين باحتداد أو فرط السمع؛ لكنه عادة ما ينتج عن أمراض أو مشاكل صحية معينة. الأكثر شيوعا منها:

الإصابة بحوادث السيارات الناتجة عن الارتطام بـ"الوسادة الهوائية" (Airbag).

تلف إحدى الأذنين أو كليهما بسبب الأدوية أو السموم.

عدوى فيروسية تصيب الأذن الداخلية أو العصب الوجهي (شلل الوجه النصفي).

"اضطراب المفصل الفكي الصدغي" (TMJ).

مرض لايم.

الصداع النصفي.

أنواع معينة من الصرع.

"متلازمة التعب المزمن" (Chronic fatigue syndrome).

"اضطراب ما بعد الصدمة" (PTSD).

الاكتئاب.

التوحد.

جراحة في الفك أو الوجه.

وقد تسبب العزلة الشديدة لفترات طويلة إلى اضطراب احتداد السمع، وهو ما يعني حاجة البعض للتدرب على تلقي الأصوات بمختلف درجاتها؛ ولكن بصورة طبيعية.

قد تسبب العزلة الشديدة لفترات طويلة احتداد السمع، ويُحتاج لتدريب على تلقي الأصوات بمختلف درجاتها (شترستوك)

العلاجات المنزلية

يعتمد العلاج على سبب المشكلة. في بعض الحالات، مثل إصابات الدماغ أو الأذن، قد تتحسن حساسية الصوت من تلقاء نفسها.

إذا لم يحدث ذلك، فقد يقترح الطبيب شيئا يسمى "إزالة حساسية الصوت". حيث تعمل مع متخصص ليساعدك على تعلم كيفية التعامل مع الصوت، فتستمع إلى أصوات هادئة جدا لفترة معينة كل يوم، وتتزايد تدريجيا إلى أصوات أعلى.

في معظم الأوقات، سترتدي جهازا على أذنك المصابة أو كلتا الأذنين، يصدر صوتا ساكنا؛ لذا لا ينبغي أن يزعجك أو يسبب لك الألم. قد يستغرق الأمر من 6 أشهر إلى سنة أو أكثر للاستفادة الكاملة من العلاج.