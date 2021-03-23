استخدام الخشب في الديكور يمنح المنزل تصميما فريدا، ويكسبه رقيًّا، ولمسة دافئة وفخامة، خاصة أن الخشب يأتي بخامات متنوعة الخيارات وينسجم مع مختلف أنماط التصميم الداخلي سواء كان كلاسيكيا أو عصريا.

وتعدّ ديكورات الخشب من أفضل الطرق لتلبيس الجدران وتزيينها، ففضلًا عما تضفيه من جمال وأناقة وإحساس بجو طبيعي في المكان، فإن تركيب ديكور خشب الجدران له مزايا تقنية متعددة كالعزل الصوتي والحراري، كما أن متانته تعطي حماية إضافية للجدار وتجعل تنظيفه أسهل.

الخشب أفضل الخيارات

وتحدثت مصممة الديكور كارلا سليمان -للجزيرة نت- عن أهم مزايا الخشب مؤكدة أن اختيار ديكور خشب لجدار البيت هو من أحسن الخيارات الممكنة، وله كثير من المزايا الجمالية والتقنية، لأنه مهما تغير الزمن وتغيرت اتجاهات التصميم يظل الخشب في موقعه على عكس بقية المواد التي تتغير أشكالها مع تقدم العصر وظهور أنماط تصميم جديدة.

هناك ديكورات خشبية بسيطة تناسب جميع الأنماط الحديثة (بيكسلز)

متانة ومقاومة

ويمكن لديكور الخشب الجداري في الأماكن الجافة أن يقاوم ويستمر سنوات قد تمتد عقودا، أما في مساحات المنزل الرطبة مثل الحمامات والمطابخ، فهناك تقنيات ومواد خاصة تضاف إلى الخشب لتجعله مقاوما للرطوبة.

وفي ما يخص مشكلة الحشرات والتعفن فنسبة ظهورها قليلة في مساحات البيت الداخلية. ويمكن استخدام مادة الـ"سي إن سي" (CNC)، وهي عبارة عن زخرفات خشب محفورة، وخلفها مغلق، وبلون آخر، أو مادة البلكسي (وهي ألواح مصنعة من مادة الأكريليك الشفافة تتصف بجمالية كبيرة وألوان زاهية)، مع الإنارة.

مدخل البيت

في مساحات استقبال الضيوف، ولا سيما مدخل البيت أو الصالون أو غرفة الطعام، يستحسن أن يكون الجدار الخشبي فارغا حتى 70% من كامل مساحته، مع وضع جلسة حوله، عبارة عن مقعدين صغيرين (أو أريكة ذات تصميم مميز).

أفكار ديكور متميزة

ومن الأفكار المميزة تشكيل الصناديق المصممة من "الجبس بورد" نقطة بارزة في السقف، مع ترك فراغ بين الجدار الخشبي والديكور في السقف، لتصميم إنارة مخفية.

وإذا كان الجدار "سادة" (بلون واحد)، تثبت لوحات كبيرة أو مرايا عليه، على أن تحمل شكلا هندسيا مرغوبا، وتكون محاطة بإطارات مشغولة من النحاس.

باختصار، هناك ديكورات خشبية بسيطة تناسب جميع الأنماط الحديثة، وهناك الفخمة ذات الزخارف أو الخامة الخشبية الطبيعية التي تناسب النمط الكلاسيكي.

لمسة خشب بسيطة على الجدار خلف التلفاز حوّلت غرفة المعيشة إلى لوحة بتصميم متفرد (بيكسلز)

خلفية تلفاز مميزة

بلمسة خشب بسيطة على الجدار الموجود خلف التلفاز تحوّلت غرفة المعيشة إلى لوحة رائعة بتصميم متفرد، وبالأخص إذا تداخل اللون الأبيض مع الخشب على الجدار، فإن النتيجة تكون رائعة.

ويعدّ الديكور الخشبي للتلفاز من أجمل الخيارات لتصميم جدار التلفاز وأكثرها رواجا في الديكورات العالمية، فلو كانت المساحة صغيرة وذات تصميم بسيط، فإن ديكورات شاشات خشبية بسيطة مع إضاءة مخفية أنيقة ستكون الأنسب، أما في المساحات الأكبر فيمكن إضافة رفوف للكتب والتحف الفنية لتظهر الجدار بصورة أجمل وأرقى.

تغطية عيوب الجدران

ويمكن بتلبيس الجدران بألواح الخشب تغطية عيوب وتشوّهات الجدران، فعمل ديكور خشب للجدار يجعل سطحه ناعما وبلون خشبي طبيعي أنيق. وتعرف الجدران بتصميمها الأملس، فيمكن إضافة ملمس مختلف للجدار بتلبيسة تظهر الإضاءة والظلال الناتجة عنها بشكل مثالي، ويمكن إيجادها في غرفة المعيشة المميزة عن بقية الغرف الموجودة بالمساحة ذاتها.

في مساحات استقبال الضيوف وغرفة الطعام يستحسن أن يكون الجدار الخشبي فارغا تقريبا (بيكسلز)

عزل للضجيج

ومن مميزات ديكور خشب المنازل للجدران أنه يمنع دخول الضوضاء الخارجية ويحبس الضوضاء الداخلية ويمنعها من الخروج، ويمكن تخيل مدى الراحة التي يوفرها هذا الأمر المهم جدا في عالم التصميم الداخلي.

رائحة طبيعية منعشة

تختلف أنواع الأخشاب وتختلف روائحها التي تشعرنا بالدفء والهدوء داخل منازلنا، لذلك فإن تلبيس الجدران بالخشب قد يكون عاملا لتحسين مزاجنا العام؛ كيف لا وهو من وحي الطبيعة! على حد تعبير مهندسة الديكور.

استخدام ديكورات خشبية للمنازل سيضمن نمطا لا يخفت نجمه (بيكسلز)

موضة لا تنتهي

إن استخدام ديكورات خشبية للمنازل سيضمن نمطا لا يخفت نجمه، فهو ليس كبقية الصيحات التي يمضي وقتها وتصبح قديمة، فالخشب باق ويزيد استخدامه في التصميم الداخلي لأنه من عناوين الأناقة والفخامة.

الألواح الخشبية الطويلة

وتشير سليمان إلى أن الـ"إم دي إف" (MDF) يُستخدم غالبا وهو ألواح ميلامين جاهزة، أو ألواح ملبسة بقشرة خشب صناعية أو قشرة خشب طبيعية، كما تنصح أيضًا باستخدام الألواح الخشبية الطولية (Wood Planks) لأنها مناسبة للديكورات العصرية.

الشرائح الخشبية

وترى سليمان أن من الشائع استخدام الشرائح الخشبية (Wood Slats) في ديكورات جدران المنازل، كأبرز ملامح الديكورات العصرية. وإن كانت الشرائح الخشبية تُستخدم غالبا حاجزا أو فاصلًا بين الغرف مثلا، ولا مانع من استخدامها مباشرة على الحائط أو في خلفية السرير. فالشرائح الخشبية باللون الفاتح تبدو مذهلة على الجدران بألوان غامقة، مثل الجدران باللون الأسود والكحلي.

استخدام شرائح الخشب بلون فاتح مباشرة على الحائط يبدو مذهلا على الجدران بألوان غامقة (بيكسلز)

عيوب ديكورات خشب الجدران

وتبيّن مصممة الديكور كارلا سليمان أن الديكورات الخشبية للجدران لها عيوبها أيضًا، ومن أهمها:

التعرض للرطوبة والتعفن: ألواح الجدران الخشبية لا تقاوم الماء، فتعرضها المستمر للماء سيسبب تعفنها، مما يوجب عملية دهنها أو استبدالها وهذا على قدر الضرر اللاحق بها. ولهذا ينبغي عدم تعريضها للماء للمحافظة عليها.

الانتفاخ والتشوه: ويعتمد هذا على مدى براعة تركيب الديكور الخشبي للحائط، لأن التركيب غير المتقن قد يسبب انتفاخ وانثناء الألواح الخشبية. كما أن تقلب درجات الحرارة قد يتسبب في ذلك أيضا.