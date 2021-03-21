ليس من السهل منع الشد العضلي في الرقبة والكتف المرتبط بالإجهاد، ولكن هناك إستراتيجيات قد تساعد في تخفيف توتر العضلات

من أكثر المناطق في الجسم التي من المحتمل أن تشعر فيها بالتوتر هي الرقبة والكتف، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم مزمن ومشكلات صحية أخرى.

قدمت الطبيبة أنجيلا إم بيل بعض النصائح والأساليب التي يمكنك استخدامها للمساعدة في التخلص من التوتر في رقبتك وكتفيك.

تقول أنجيلا، عندما تواجه حدثا مرهقا أو نوبة من القلق، تنقبض عضلاتك أحيانا بقوة، وهذا رد فعل تلقائي يُعرف باسم الاستجابة للضغط، وقد تلاحظ أيضا أعراضا جسدية أخرى عندما تكون متوترا مثل سرعة دقات القلب، تنفس سريع، برودة الجلد، التعرق، ويمكن أن يؤدي التوتر العضلي المستمر في رقبتك وكتفيك إلى مشكلات أكثر خطورة مثل آلام الظهر والكتف وآلام الجسم والصداع النصفي وصداع التوتر.

إذا، ما الذي يمكنك فعله لتخفيف آلام الرقبة والكتف المرتبطة بالتوتر؟ ليس من السهل منع الشد العضلي في الرقبة والكتف المرتبط بالإجهاد، ولكن هناك إستراتيجيات قد تساعد في تخفيف توتر العضلات، إليك تمارين يمكنك القيام بها يوميا:

شد العنق

قف منتصبا، وذراعك اليسرى بجانبك، ضع يدك اليمنى على رأسك مع توجيه أصابعك إلى الجانب الأيسر، اسحب رأسك برفق نحو الجانب الأيمن حتى تشعر بتمدد في الجانب الأيسر من رقبتك.

استمر لمدة 20 إلى 30 ثانية، كرر ذلك على الجانب الأيسر.

حرر الرقبة

قف منتصبا وذراعيك على جانبيك، اخفض رأسك وأنزل ذقنك نحو صدرك، قم بإمالة رأسك بلطف نحو الجانب الأيمن وتوقف لمدة 30 ثانية، يجب أن تشعر بتمدد في الجانب الأيسر من رقبتك، أعد رأسك إلى الوسط وارفعه إلى وضع البداية. افعل ذلك من 3 إلى 5 مرات على كل جانب.

وضع الطفل

هي وضعية يوغا معروفة تساعد على الاسترخاء. اجلس على يديك وركبتيك مع وضع راحتي اليدين على الأرض والرسغين تحت الكتفين والركبتين تحت الفخذين.

اجلس على كعبيك، وقم بمد عمودك الفقري، وحرك يديك أمامك، تأكد من أن تتوقف عند الفخذين، انحن للأمام وحافظ على ذراعيك ممدودتين أمامك. افعل ذلك لمدة 60 إلى 90 ثانية، من 2 إلى 3 مرات.

خيارات أخرى لشد الرقبة والكتف

استرخ في حوض استحمام دافئ وأضف بضع قطرات من زيت العلاج العطري. حاول أن يكون الكمبيوتر في مستوى العين لتجنب إجهاد الرقبة. ابتعد عن مكتبك لبضع دقائق كل ساعة. في الليل، استخدم وسادة توفر دعما جيدا لرقبتك.

ابتعد عن مكتبك لبضع دقائق كل ساعة للتخلص من آلام الرقبة (وكالة الأنباء الألمانية)

مهارات للتخلص من الشد العضلي والأرق

عندما يصبح التوتر طاغيا، يمكن أن يؤثر سلبا على صحتك، لذلك مهم أن يكون لديك مجموعة متنوعة من أدوات تخفيف التوتر تحت تصرفك، وبحسب موقع فيري ويل مايند Verywellmind، نرصد إستراتيجيات لتخفيف التوتر يمكنك القيام بها في أي مكان:

التنفس

يمكن لتقنيات التنفس أن تهدئ جسمك وعقلك في بضع دقائق فقط، حاول أن تتنفس من خلال أنفك وراقب بطنك ممتلئا بالهواء، عد ببطء إلى 3 أثناء الشهيق، انتظر لمدة ثانية واحدة ثم أخرج الزفير ببطء من أنفك مع العد إلى 3 مرة أخرى.

المشي

يمكن أن تمارس هذا التمرين في غضون دقائق، إذ يضعك في إطار عقلي مختلف، فالمشي طريقة بسيطة ولكنها فعالة لتجديد عقلك وجسمك.

الروائح

العلاج بالروائح له فوائد حقيقية في تخفيف التوتر، إذ تقلل الروائح العطرية من إفراز هرمونات التوتر في الجسم.

هوايات فنية

حاول أن تستعيد ولعك بالعمل الفني من جديد، فإذا لم تكن مهتما بالرسم، ففكر في التلوين، إذ يعتبر وسيلة رائعة للتخلص من التوتر الذي ينعكس في صورة آلام في الكتف والرقبة.

حمية غذائية

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي في مكافحة التوتر على المدى الطويل، أكثر من تناول البيض والأفوكادو والجوز، إذا تساعد على تنظيم الحالة المزاجية.

كما ينبغي التحدث إلى الطبيب إذا شعرت بالإحباط أو القلق لأكثر من عدة أسابيع أو إذا بدأ يتداخل مع منزلك أو حياتك العملية، لافتا إلى أن هناك أشياء يمكنك تعلمها للتعامل مع التوتر قبل أن يصبح أكثر من اللازم.

يساعدك اتباع نظام غذائي صحي في مكافحة التوتر والآثار الجسدية المترتبة عليه (دويتشه فيله)

التمارين الرياضية

يساعد النشاط البدني في تحسين نومك، فقط احرص على عدم ممارسة الرياضة في وقت قريب من موعد النوم، ومن أبرز التمارين التي تخفف آلام الكتف والرقبة هي السباحة، ركوب الدراجات، وتمرينات الأيروبكس.

يمكن أن يزيد من مستوى التوتر لديك، لذا اتبع نظاما يوميا يساعدك على التخلص من الأرق، اخرج في ضوء الشمس، قلل من شرب الكافيين قبل موعد النوم، لا تنظر إلى أجهزتك الإلكترونية قبل النوم بحوالي 30 أو 60 دقيقة.