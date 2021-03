رغم تقدم مشاهير هوليود الذين تضمنتهم تلك القائمة بالعمر وتجاوز بعضهم الخمسين والستين بل والسبعين، فإن جميعهم نجحوا في الحفاظ على حالتهم الصحية والجسدية بأفضل حال بما يؤهلهم للاستمرار في أداء أدوار الحركة والمغامرة أو الاستعراض الذي يتطلب مرونة وعضلات يصعب توقع أن يتمتع بها من هم بمثل أعمارهم.

ولأن الأمر مثير للفضول، كان لا بد من البحث عن السر وراء ذلك، خاصة أن العديد من الممثلين لم يعودوا يكتفون بكونهم نجوم شباك، وإنما صاروا يعلنون عن نمط حياتهم الصحي على الملأ وينصحون معجبيهم باتباعه.

النجم الأول بالقائمة هو هاريسون فورد الذي تفصله شهور قليلة عن الاحتفال بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ولولا جائحة كورونا لكان يستعد لتقديم محطة جديدة برحلته ضمن سلسلة "إنديانا جونز" (Indiana Jones) التي تعتمد على الأكشن والحركة.

ووفقا لتصريحات فورد التي نشرها موقع "فيت آند ويل" (Fit&Well) المهتم بالصحة، فإن السر وراء حفاظه على صحته هو تعديله نظامه الغذائي مكتفيا بالخضروات والأسماك وإعلانه الاستغناء عن اللحوم ومنتجات الألبان، مؤكدا حصوله على البديل من خلال التوفو والبقوليات والبحث بين الخيارات النباتية، وهو ما وجده أفضل لجسده بل وللبيئة.

بجانب النظام الغذائي الذي يتبعه، أضاف أيضا حرصه على تناول المكمل الغذائي "أوميغا 3″ لما له من أهمية صحية على مستويات عدة، فضلا عن ممارسته الرياضة لبناء العضلات ومحاربة آثار الشيخوخة، واستخدامه المستمر للـ"دامبلز" (رفع الأثقال) والكرات الطبية للحفاظ على اللياقة البدنية وإعادة التأهيل، مع محاولاته الدائمة لتجنب الإصابة وامتناعه عن الركض كونه ليس جيدا لمفاصله أو ظهره بهذا العمر.

إذا كان هاريسون فورد يبدو مثالا أسطوريا للبعض، فماذا عن المخرج والمؤلف والممثل كلينت إيستوود الذي تجاوز التسعين من العمر وما زال مستمرا بالعطاء الفني؟ وإن كان يمكننا القول إن إيستوود حالة خاصة، فهو لطالما كان مهووسا بصحته ولياقته البدنية، إذ لم يدخن يوما.

واعتاد منذ مراهقته الالتزام بعادات الأكل الصحية حيث النظام الغذائي منخفض الدهون وعالي البروتين، بالإضافة للنوم جيدا والتأمل اليومي وممارسة تدريبات الوزن للحفاظ على عضلاته قوية ومناسبة لمتطلبات حياته دون اهتمام بأن تبدو ضخمة بلا داع.

أما عن نصيحته الذهبية لمتابعيه فهي أن يبتعدوا عن الكربوهيدرات خاصة الحلويات، وتجنب المشروبات الكحولية الزائدة أو المشروبات المحلاة بالسكر، مع الحرص على تناول الفواكه والخضروات والفيتامينات والحصول على الراحة التي يحتاجها الجسم.

توم كروز نجم وسيم في الثامنة والخمسين من العمر، ومع ذلك ما زال مستمرا ببطولة أفلام الحركة التي تعتمد في أغلبها على ركوب الدراجات النارية والطائرات وغيرها من الحركات الصعبة والمثيرة، ومن أجل ذلك كان على كروز الحفاظ دوما على قوته البدنية وقدرة عضلاته على التحمل، وهو ما حققه عبر اتباع نظام غذائي صارم ورفع الأثقال عدة ساعات في اليوم مع بعض تمارين الكارديو لتقوية عضلة القلب.

كان كروز يضاعف من التمارين في سبيل بعض الأدوار، حتى أن دوره بفيلم "الساموراي الأخير" (The Last Samurai) عام 2003 تطلب منه التدريب لمدة عام كامل على مدار 6 ساعات يوميا طوال الأسبوع من أجل إتقان التعامل بالسيف.

