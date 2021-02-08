رفد موسوعة ويكيبيديا بأكثر 1100 مقال وبحث علمي باللغة العربية، وأدخل نحو 168 ألف تعديل في المجال الطبي خاصة.

تغلغل حب اللغة العربية لديه منذ صغره، وزاد من تعلقه بها دراسته الطب البشري، ففي سنته الجامعية الأولى اصطدم بشح في المقالات والأبحاث الطبية باللغة العربية مقارنة مع الإنجليزية في موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت، إضافة إلى ترجمة عربية ضعيفة لمصطلحات طبية وعلمية إنجليزية ولاتينية، أو غياب مقابل عربي لبعض تلك المصطلحات.

الكم الهائل من المعلومات والأبحاث والمقالات الطبية العلمية على ويكيبيديا بالإنجليزية واللغات الأخرى يقابله ضعف في المحتوى العربي، عندها أخذ على عاتقه مسؤولية تمثيل اللغة العربية على الإنترنت، وخلقِ محتوى معرفي دقيق وعميق يخدم الطالب والقارئ الأردني والعربي الباحث عن لذة العلم والمعرفة.

وعلى مدى 7 أعوام من دراسته الجامعية في تخصص الطب البشري، سعى الطالب في الجامعة الهاشمية الأردنية مصعب بنات إلى تعزيز المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا العالمية، وتطوير المحتوى العربي العلمي على الإنترنت، وذلك من خلال تشكيل فريق سفراء المحتوى العربي الرقمي للانطلاق في تحرير المقالات العلمية على الموسوعة.

عام الانطلاقة

مصعب المولود في مدينة الرصيفة شرق العاصمة عمان عام 1995، بدأ مشروعه في تعزيز المحتوى العربي على موسوعة ويكيبيديا بالأبحاث العلمية والطبية في سنته الأولى بالجامعة عام 2013، وحقق خلال فترة عمله أعلى محرر عربي على الموسوعة خلال الأعوام من 2014 إلى 2016، وتبنت إدارة الجامعة الهاشمية مشروع الطالب مصعب وأنشأت نادي المحتوى العربي في 2017.

إدارة الجامعة الهاشمية تبنت مشروع الطالب مصعب بنات وأنشأت نادي المحتوى العربي في عام 2017 (الجزيرة)

يعرف مصعب بنفسه بأنه "طبيب بشري، محرر وإداري في ويكيبيديا العربية، حققت درجة أعلى أردني في عدد المساهمات في الموسوعة، والخامس على مستوى الوطن العربي، أنا أيضا محرر مساعد في مجلة ويكي الطب (Wikijournal of Medicine) وعضو مجلس إدارة مؤسسة مشروع ويكي الطب العالمية (Wiki Project Med foundation)".

يقول مصعب للجزيرة نت "بدخولي لعالم الإنترنت في السنة الأولى، هالني ضعف المحتوى العربي على الشبكة، خاصة المحتوى العلمي والطبي، عندها قررت أن أُضيء شمعة عوضا عن لعن الظلام، فبدأت بالعمل حتى وصلت لأكثر من 165 ألف مساهمة في الموقع، ولأن المجهود الفردي في إثراء الموسوعة لن يكفي لتقليص الفجوة بين اللغة العربية وباقي اللغات على الشبكة، قررت الانتقال من التجربة الفردية إلى نقل خبرتي وتجربتي لزملائي الطلبة، لتكون المساهمة إنجازا جمعيا يفيد المجتمع العربي ككل".

مصعب بلغة الأرقام

تمكن مصعب من رفد الموسوعة بأكثر 1100 مقال وبحث علمي باللغة العربية، وأدخل نحو 168 ألف تعديل وتحرير وتوثيق لمعلومات على ويكيبيديا في المجال الطبي خاصة، لكي تكون متاحة أمام الطلبة والباحثين في المجالات الطبية والعلمية بالعربية.

أما فريق برنامج التعليم في الجامعة الهاشمية المنبثق عن نادي المحتوى العربي الرقمي، فتمكّن من تحويل 52 مقررا دراسيا كان حبيسا في غرف أساتذة الجامعة إلى مساق إلكتروني، يتم تعميم نتاجاته عبر ويكيبيديا.

أُضيفت أكثر من 5.46 ملايين كلمة لمقالات ويكيبيديا، وبلغت مشاهدات المقالات المضافة من قبل النادي أكثر من 20 مليون مشاهدة، أي ضعف عدد سكان الأردن، مما يشير للمقروئية العالية وحجم التأثير، فضلا عن إنشاء 3730 مقالا من الصفر، وتم التطوير والتعديل على 8760 مقالا موجودا مسبقا، بحسب مصعب.

مصعب بنات تمكن من رفد الموسوعة بأكثر 1100 مقال وبحث علمي باللغة العربية (الجزيرة)

رئيس الجامعة

رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون عبّر عن اعتزازه بمصعب ومبادرته، مقدرا شعور طلبته بالمسؤولية عن حال اللغة العربية وتمثيلها بالشكل الذي تستحقه على الإنترنت، وأكد أن المبادرة باتت نبراسا وحاضنة لإبداع فريد يسطر للطلبة على صفحات الموسوعة العالمية.

وقال للجزيرة نت إن عمل الطلبة يستند لمنهجية البحث العلمي في دعم كل معلومة بمصدرها، وقدموا حلا عمليا تطبيقيا لمشكلة النسخ الحرفي من الإنترنت، استفاد منه الأساتذة الجامعيون في تحسين آلية تسليم الواجبات الجامعية بطريقة محوسبة سريعة، تضمن للأستاذ أن الطالب قرأ ما كُلف بكتابته وأعاد صياغته بمخزونه اللغوي، موفرين بذلك الوقت والجهد.

ما بعد الجامعة

وبتخرجه من الجامعة نهاية العام الماضي، عمل مصعب على تأسيس جمعية المحتوى العربي الرقمي، وستعمل هذا العام 2021 على توسيع نطاق العمل ليشمل كافة الجامعات الأردنية والمؤسسات التعليمية الأخرى في محافظات المملكة، وذلك ضمن إطار رسمي أوسع تابع لوزارة الثقافة، وفق مصعب.

وحظي بتكريم من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، ونال العديد من الجوائز، وجرى توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسة ولي العهد ومجمع اللغة العربية والجامعة الهاشمية من أجل استقطاب طلبة الجامعات والمهتمين بتطوير المحتوى العربي على موسوعة ويكيبيديا العربية، إما بترجمة المقالات أو نشرها، وإما كتابة مقالات أًصيلة ونشر الروايات والكتب والمستندات التي تقع في حكم الملكية العامة.