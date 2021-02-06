مصممة الديكور هدى قاسم تطلع الجزيرة نت على النصائح التي تجعل إطلالة مدخل المنزل فخمة ومميزة وتستعرض أحدث التصاميم من أنواع وألوان متنوعة

يعتبر باب المدخل العلامة المميزة لأي منزل ونقطة لشرح العنوان للضيوف، فإذا كان مصمما بطريقة مميزة وغير تقليدية يتولد لدى الضيف الانطباع الأولي عما ينتظره داخل المنزل بمجرد طرق الباب.

وباب المدخل من العناصر المهمة في عالم الديكور، فهو الواجهة الحقيقية لمنازلنا التي تعكس بشكل واضح التصميم الداخلي للمنزل وتوحي بالنمط الخاص بتصميمه، لذلك فإن اختياره لا يقل أهمية عن اختيار أي قطعة من ديكور المنزل، لأنه سيمنح زوار منزلك شعورا بالترحاب والراحة النفسية عند اختيارك التصميم المناسب.

وتطلع مصممة الديكور هدى قاسم الجزيرة نت على بعض النصائح التي تجعل إطلالة مدخل المنزل فخمة ومميزة، وتستعرض أحدث التصاميم من أنواع وألوان متنوعة، وذلك على النحو التالي:

باب المدخل يعطي الإحساس بالأمان والحماية للمنزل إضافة إلى الشكل الجمالي (بيكسلز)

أبواب الزجاج

من الخيارات غير التقليدية المطروحة في تصميم الأبواب والتي ربما تبدو غير محببة للبعض ولكنها مميزة بتفاصيلها الجمالية وشفافيتها المبهجة هو تصميم الأبواب من الزجاج على النمط البسيط العصري، هذا التصميم للأبواب يعتبر مميزا بسبب قدرته على خلق انفتاح بين الطبيعة الخلابة في الخارج مع المنزل من الداخل.

تصميم الأبواب من الزجاج يدمج بين الطبيعة الخلابة من الخارج والمنزل من الداخل (بيكسلز)

الخشب التقليدي

الخشب هو أكثر المواد استعمالا في صنع الأبواب الخارجية، واستعمال باب خشبي جميل وثقيل يضيف سحرا حتى لأكثر البيوت تواضعا.

ومن أشهر أنواع الخشب المستخدمة في صنع الأبواب الخارجية الخشب الأميركي الأحمر وخشب البلوط، فهما يتميزان بجودتهما وقدرتهما على التحمل، إذ يمكنهما البقاء في وضع ممتاز لسنوات طويلة، ويمكن طلاء الباب الخشبي بلون يلائم الديكور الداخلي للبيت أو بلون مختلف تماما، وذلك للحصول على مفارقة مميزة، كما يجب اختيار أجود أنواع الطلاء لدهان الباب الخارجي.

تصميم مميز ذو تفاصيل تقليدية بعض الشيء لباب خشبي أنيق يتوسط جدارا من الحجر الطبيعي مع هذا اللوح الزجاجي المؤطر بالخشب، باختصار التصميم بالكامل عبارة عن لوحة فنية مليئة بالدفء والأناقة ويبعث على الراحة النفسية والأناقة الشديدة.

الأبواب الخشبية المفرغة بجانب لمستها الجمالية الرائعة تصنع تصاميم مميزة (بيكسلز)

أبواب خشبية مفرغة

من يرغب بتصميم فريد من نوعه للأبواب يجب عليه اللجوء إلى الخشب المفرغ، فالأبواب الخشبية المفرغة بجانب لمستها الجمالية الرائعة تمنح القدرة على صنع تصاميم مميزة ومختلفة، فمثلا يوجد نموذج لتصميم باب خشبي بتفريغات بسيطة يحيط به جدار من الخشب بلونه الدافئ مع لمسات من وحدات الإضاءة المتناثرة حول الباب.

عند اختيار الباب المناسب من الستانلس ستيل فإنه يبدو رائعا (بيكسلز)

باب الستانلس ستيل

الخشب ليس الخيار الوحيد المطروح أمامك عند اختيار الباب الخارجي لبيتك، إذ إن هناك الكثير من الأبواب الجميلة المصنوعة من مواد أخرى مثل الستانلس ستيل (الفولاذ المقاوم للصدأ)، فعند اختيار الباب المناسب من الستانلس ستيل فإنه قد يبدو رائعا، كما أنه معروف بمقاومته العوامل الجوية.

من يرغب بتصميم فريد من نوعه يمكنه اللجوء إلى الخشب المفرغ (مواقع التواصل)

باب معدني كلاسيكي

الباب الحديدي المأخوذ من الطراز الكلاسيكي الجميل، هذه الفكرة توحي بالفخامة وحسن استغلال الزجاج المصقول في التفاعل مع ضوء الشمس المباشر، مما يجعل المدخل من الداخل يشع إشراقا ونورا.

طلاء الباب الخشبي بلون يلائم الديكور الداخلي للبيت أو بلون مختلف تماما للحصول على مفارقة مميزة (بيكسلز)

تداخل وغموض

ذلك الباب ذو التصميم المخادع للنظر من أجمل التصاميم التي تعتبر متحررة من قيود الحاجة للخصوصية والانغلاق، التفريغ الداخلي في الباب يوضح الجمال المقصود فيه والخداع البصري القوي الذي يسببه، فهو يستحق مزيدا من التأمل لما يحمله من روعة.

المزج بين مادتين كالزجاج والخشب أو الحديد والخشب يمنح الباب غموضا (بيكسلز)

موضة اللون البني

وتقول هدى قاسم إنه يمكن استعمال الألوان كافة لأبواب الخشب، شريطة أن يتناسب اللون المختار مع الديكور الداخلي للمساحة.

يذكر أن اللون الأبيض يريح النظر ويضفي فسحة على المساحة الداخلية، فيما الألوان الداكنة تضفي فخامة أينما تحل.

وفي هذا الإطار، لا تبطل موضة اللون البني كما تقول مصممة الديكور للجزيرة نت، والذي يناسب الطرازين الكلاسيكي والمودرن (العصري)، ومن الرائج أخيرا استعمال اللون البني المعتق الداكن الضارب إلى الأسود للأبواب الخارجية، مع مراعاة العناصر حوله كتنسيق الألوان، فمثلا يستحسن اختيار البني الداكن للباب الخارجي، وطلاء باب آخر يطل على المدخل الرئيس بلون مختلف.

اللون الأبيض يريح النظر ويضفي فسحة على المساحة الداخلية (بيكسلز)

أهمية المقبض

وتشير قاسم إلى أنه يجب أن يتماشى شكل الباب الخارجي مع الديكور الداخلي للمسكن، كما يمكن تجنب تصميم الباب من خامة وحيدة، بل من الجميل المزج بين مادتين كالزجاج والخشب، أو الحديد والخشب.

كما يجب الاهتمام بمقبض الباب الخارجي، فمن الضروري تجنب وضع المقبض نفسه في الجهتين الداخلية والخارجية للباب، علما بأن المقبض الداخلي متحرك، فيما يكون الخارجي ثابتا.

وفي هذا الإطار، يمكن أن يتخذ المقبض الداخلي أشكالا عدة، مع مراعاة اختياره من الحديد، على أن يعمل بتقنية الدفع عند فتحه من الخارج.

الإنارة عنصر أساسي لإطلالة المدخل كونها تضفي غموضا وجاذبية على المساحة (مواقع التواصل)

الإنارة المخفية

وتختم قاسم شرحها بأن الإنارة عنصر أساسي في بهجة إطلالة المدخل، خصوصا تلك المخفية منها، سواء وضعت بين الزرع أو بين أي من عناصر المدخل، لأنها تضفي غموضا وجاذبية على المساحة، كما ستوفر الإضاءة الإضافية الشعور بالأمان، وستضيف مظهرا أنيقا للمدخل.

وبالنسبة لمتانة الباب فإن من الضروري أن يعكس مظهره طراز التصميم السائد في المنزل، ومن المفضل استخدام طلاء لماع له، مما يعد وسيلة سريعة لجعل الانطباع الأول مبهرا.

وتضيف قاسم أن باب المدخل يعطي الإحساس بالأمان والحماية للمنزل، إضافة إلى الشكل الجمالي.