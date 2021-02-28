زيتون برورده من المقبلات الغنية جدا لأنها تحتوي على جميع فوائد الزيتون والجوز والرمان والثوم، وكثيرون يتناولونه بسبب استعماله في الحميات الغذائية.

يقول المثل الإيراني القديم "إذا كنت تريد زوجة تطبخ جيدًا، فاختر زوجة من شمال إيران"، ويعبّر هذا المثل بصورة جميلة عن تنوع الأطعمة ونكهاتها اللذيذة في شمال إيران؛ واختيار مدينة رشت مركز محافظة جيلان في شمال إيران ضمن قائمة المدن المبدعة في مجال الطهو لليونسكو منذ عام 2015 يعود إلى هذا التنوع في الأطعمة والنكهات.

نظرا لاستخدام النباتات العطرية في زيتون برورده فإن له أيضا خصائص العلاج العطري (الجزيرة)

مقبلات على قائمة التراث

وزيتون برورده من المقبلات اللذيذة التي تقدم إلى جانب الطعام في شمال إيران، وسُجّلت ضمن قائمة التراث الوطني لمحافظة جيلان منذ عام 2014، وتأخذ مكانها على مائدة الإيرانيين، إذ لا يمكنهم زيارة المدن الشمالية دون أن يقبلوا على تذوقه، كما يحملوه معهم كهدايا لعائلاتهم ولأصدقائهم.

المطبخ الجيلاني

ويقدم زيتون برورده (Parvardeh) مع النكهات الأساسية في المطبخ الجيلاني كدبس رمان والجوز والخضار العطرية. كما أن سهولة صنعه ولذة طعمه أسهما في انتشاره الواسع في سائر المناطق الإيرانية مقارنة ببقية الأطعمة والمقبلات.

ويؤكد رسول حيدر نجاد بائع الزيتون في جيلان أن سكان الشمال لا يفضلون استخدام الزيتون لوحده بل يميلون إلى استخدام زيتون برورده.

ويشير حيدر نجاد -للجزيرة نت- إلى أن زيتون برورده موجود منذ القدم إذ لم تكن هناك وسائل جيدة لتحلية الزيتون، فكان الناس يخلطون الزيتون بدبس الرمان للتخلص من مرارته. وبعد ذلك أضافوا إليه البصل ثم الخضار العطرية ومن ثم الجوز حتى أصبح على ما هو عليه اليوم.

يقدم زيتون برورده مع النكهات الأساسية في المطبخ الجيلاني كدبس الرمان والجوز والخضار العطرية (الجزيرة)

يناسب جميع الأذواق

ويتابع نجاد أن مكونات زيتون برورده اختيرت لتناسب جميع أذواق الناس وأمزجتهم، لأن الجوز يتّسم بمزاجه الدافئ، يقابله دبس الرمان التي يتميز بمزاجه البارد، ولذا تتعادل الأمزجة هنا لتصبح معتدلة كي تناسب جميع الأعمار.

وأدّت معالجة الزيتون وبيع مشتقاته في شمال إيران إلى خلق فرص عمل لكثير من العائلات والمصانع، وزيادة المساحات المزروعة بشجر الزيتون بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويقول الدكتور روشن بابايي همتي، عضو هيئة التدريس في معهد أبحاث دراسات جیلان، إنه ليس هناك أي تاريخ مكتوب عن نشأة زيتون برورده، لكن مصدره الرئيس يبدو أنه كان مدينة رودبار في محافظة جيلان شمالي إيران.

زيتون برورده واحد من المقبلات اللذيذة التي تقدم إلى جانب الطعام في شمال إيران (الجزيرة)

فوائده

ويشير الدكتور بابايي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن زيتون برورده من المقبلات الغنية جدا لأنها تحتوي على جميع فوائد الزيتون والجوز والرمان والثوم، وكثيرون يتناولونه بسبب استعماله في "الريجيم" الحميات الغذائية.

وذكر بابايي أنه نظرا لاستخدام النباتات العطرية في تصنيع زيتون برورده فله أيضا خصائص العلاج العطري، وهذه الأسباب كلها تجعل الناس يحبون هذا النوع من الزيتون ويرغبون في تناوله مرة أخرى بعد تذوقه لأول مرة.

طريقة تحضيره

أما طريقة تحضير زيتون برورده فهي كالآتي:

نقوم بتجهيز نصف كيلو من الزيتون منزوع النواة.

بعد ذلك نخلط 150 غراما من الجوز المفروم، و3 حبات من الثوم المفروم، و100 غرام من دبس الرمان.

يضاف إلى الخليط السابق ملعقة من النباتات العطرية الجافة أو الطازجة مثل: هرقلية فارسية واسمها العلمي (Heracleum persicum)، والنعناع أو البقدونس أو أي نباتات عطرية محلية حتى نحصل على عجينة لنمزجها مع حبات الزيتون.

ووفقًا الذوق الشخصي يمكن التغيير في الكميات المذكورة، أو إضافة نصف كوب من عصير الرمان أو حبات الرمان، أو ملعقتين من زيت الزيتون وقليل من الملح.

وإذا أردنا الحصول على زيتون برورده فاتح اللون نكثر من استخدام الجوز، وإذا أحببناه بلون داكن نزيد عليه دبس الرمان.

وفي النهاية يُوضع زيتون برورده في وعاء محكم الإغلاق ونحفظه في الثلاجة، ويجب استهلاكه في غضون أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.