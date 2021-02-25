لا تتفاجأ إذا علمت أنه عند إضافة منتج لعربة التسوق الإلكترونية قد تكون مشاركا في تجربة علمية اجتماعية مصممة بعناية، فأنت تبحث عن أقل سعر للمنتج، وهناك روبوت يقيس سلوكياتك ليحدد لك السعر.

ذلك النموذج العصري للتفاوض حول الأسعار يسمى بـ"توازن ناش"، صاحب العقل الجميل، لكن كيف تمتد نظرية جون ناش لتحديد أسعار المنتجات على المواقع الإلكترونية؟

يمكن وصف نظرية الألعاب لجون ناش بأنها الدراسة الرياضية لعملية صنع القرار في المواقف الاجتماعية، فأنت تتخذ إجراء، والبائع يتخذ إجراء، والسعر المتفق عليه سينتج عما يفعله كلاكما لإنجاز الصفقة، لكنك هنا لتعرف كيف تكسب في لعبة التسوق الإلكتروني.

1- تسوق كمجهول

ترتفع قيمة اشتراك "نتفليكس" في الدانمارك وسويسرا، رغم عدم إمكانية الوصول لخيارات كثيرة مثل أستراليا وأميركا وتركيا، لكن العوامل الديمغرافية إحدى طرق إستراتيجية التسعير الديناميكي، التي تضم أكثر من 5 آلاف متغير.

أصبح التجار -حتى تجار التجزئة- بسبب تلك التقنية المعقدة يعرفون ما يمكنك دفعه، وقد يعرضون عليك سعرا أعلى مقارنة بشخص آخر يدفع أقل، ولتفادي ذلك يجب عليك مسح سجل مشترياتك من على المواقع، وتسجيل الخروج من حساباتك الإلكترونية مثل "فيسبوك"، و"بوكينغ"، و"غوغل" وحذف ملفات تعريف الارتباط، أو تصفح كمجهول، واختر من برنامج الحجب دولة أقل تقدما كمقر لك عند شراء الخدمات.

2- قاوم ملل الصباح ويوم الأحد

تسوق في اليوم المناسب حتى لو بدا أنه من المغري قضاء ساعات العمل في تصفح منتجات بائعي التجزئة، إذ تصل عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى ذروتها خلال ساعات العمل في أول أيام الأسبوع بسبب ملل الموظفين.

ويقوم تجار التجزئة بالتبعية باستغلال هذا الملل ورفع الأسعار في الصباح وخفضها في وقت مبكر من المساء، لذا لا تسرف وتتسرع، وانتظر العروض الخاصة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

تسوق في اليوم المناسب حتى لو كنت مدفوعا بحالة الملل في بداية الأسبوع (مواقع التواصل)

3- تمهل.. هناك من يراقبك

في منتصف عام 2017، كان لدى شركة "أمازون" وحدها 59 خبيرا اقتصاديا يعملون على موقعها للتسوق الإلكتروني، وكانوا مسؤولين عن تتبع كمية البيانات الهائلة التي يخلفها المستهلكون بمجرد إضافة منتج لعربة التسوق، وتحديد الخصومات ومواعيدها ورفع أو خفض الأسعار، كما أنهم يعرفون مقدار المال الذي يوفره المتسوقون للبحث عن أفضل الأسعار.

ويعني هذا أن السعر الحقيقي للمنتج ليس مع أول بائع يظهر لك، ولكن بعد 20 دقيقة من البحث عن البائع الأمثل، ويختلف ترتيب البائعين حسب سجل عملياتك، وعليك استخدام خاصية مقارنة الأسعار، والتحقق من تقييمات البائع الأمثل وبلد المنشأ.

4- قارن

لا تثق في موقع بالاحتكام لأسعار المنتجات التي تعرفها. ويعد استخدام أداة مثل "غوغل شوبنغ" (Google Shopping) طريقة رائعة للمقارنة باستخدام كود الجهاز، كما يمكنك تثبيت "برايس بلنك" (PriceBlink) المتاح على متصفح "كروم" و"موزيلا" لمعرفة أسعار المنتج نفسها تلقائيا من العديد من التجار وتنظيمها في مخطط ذكي، وحتى إخطارك إذا كان هناك أي كوبونات متاحة.

5- احسب الكماليات

راقب موقع "بوميرانغ" (Boomerang) تحولات أسعار تلفزيون سامسونغ على "أمازون" خلال فترة الستة أشهر قبل عروض الجمعة البيضاء. وبعد ذلك، في يوم الجمعة البيضاء نفسه، خفّضت أمازون سعر التلفزيون من 350 دولارا إلى 250 دولارا، مما قلّص عدد المنافسين بقوة.

لاحظت روبوتات "بوميرانغ" (Boomerang) أيضا أن الموقع قد رفع سعر بعض كابلات "إتش دي إم آي" (HDMI) اللازمة لتوصيل التلفزيون بنحو 60%.

ضع في اعتبارك التسوق قبل أيام قليلة من رغبتك في الشراء (مواقع التواصل)

6- كن محددا

حاول 4 باحثين في كتالونيا التسوق بأجهزة حاسوب (كمبيوتر) وهمية تحاكي أنماط تصفح العملاء الأثرياء والمهتمين بالعلامات التجارية الكبرى، وعندما بدأ الباحثون بالتسوق لم تُظهر لهم أسعارا مختلفة للسلع نفسها، لكن عَرضت عليهم سلعا مختلفة.

كان متوسط ​​سعر سماعات الرأس المقترحة للشخصيات الثرية 4 أضعاف سعر تلك المقترحة للأشخاص العاديين، وعلى أرض الواقع تباع أجهزة الحاسوب بأسعار مختلفة داخل الدولة الواحدة، حسب المحافظة والولاية.

7- ضع خطة زمنية

ضع في اعتبارك التسوق قبل أيام قليلة من رغبتك في الشراء، وسجل الدخول إلى مواقع التسوق، وأضف مشترياتك المستقبلية إلى عربة التسوق عبر الإنترنت، ثم ببساطة أغلق المتصفح، وتحقق من بريدك الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة.

عندما تضيف منتجا إلى قائمة الرغبات أو عربة التسوق عبر الإنترنت، فمن الواضح أنك مهتم، ومن المحتمل أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رمز ترويجي أو قسيمة لتشجيعك على العودة والمتابعة.

لكن انتبه، تلك الخطوة ليست الأمثل في مواسم العروض والأسعار المخفضة بالفعل.

8- لا تتسوق في المواسم

تلك عادة اكتسبناها بالممارسة عند الاستعداد لشهر رمضان الكريم والأعياد، بشراء مستلزمات المنزل قبل حلول موسم الشراء الذي يتبعه ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الخاصة بالمناسبة.

نلاحظ ذلك أيضا في أسعار التكييفات خلال فصل الصيف، وهي حيلة قديمة يتبعها التجار من قبل ظهور الإنترنت، لكنك اليوم قد تلاحظ انخفاض سعر البندق على موقع، مع ارتفاع بقية المستلزمات على الموقع نفسه، وتكون مضطرا لطلبها للاستفادة من الشحن المجاني.