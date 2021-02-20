أصبحت القهوة روتينا يوميا لمعظم الناس في مختلف أنحاء العالم، وفي كل أوقات اليوم تقريبا؛ ففي سويسرا على سبيل المثال، يستهلك الفرد الواحد 1100 كوب من القهوة سنويا، وهي الثالثة عالميا في معدل استهلاك القهوة.

ويميل الناس في الطقس الحار والرطب إلى تناول القهوة المثلجة أو الباردة، إذ لا يُغلى البن فوق النار، بل يُنقع في الماء البارد. وهنالك أيضا ما يُعرف بقهوة دالغونا الكورية التي تغلى مع الماء والسكر ثم تُخفق لتتحول إلى رغوة صلبة، وهذا النوع شهد انتشارا كبيرا في أثناء الحجر الصحي.

قهوة دالغونا الكورية شهدت انتشارا كبيرا في أثناء الحجر الصحي (شترستوك)

المزج بين الطعام والقهوة

إن حبات البن المحمصة لم تعد تُستخدم فقط في إعداد القهوة، بل أصبحت تضاف إلى عدد من الأطباق والأكلات. وبات عدد من مشاهير الطهاة في سويسرا، على غرار تانيا غرانديتس، يستخدمون البن لإضفاء نكهة خاصة على الأطباق التي يقدمونها لزبائنهم. وتقوم تانيا بتتبيل أطباقها بالقهوة، خاصة في الأشهر الباردة من السنة.

خيارات بلا حدود

وأفضل ميزة نحصل عليها عند المزج بين الطعام والقهوة هو أن عدد الخيارات لا حدود له، إذ إن حبات البن المطحونة تتناغم مع كل أنواع البهارات، خاصة الفلفل الحار والهال والكزبرة والزعفران والكراوية، كما تقول الكاتبة راحيل كورفغين في تقرير نشرته صحيفة "بي تسات بازل" (bzbasel) السويسرية.

فإذا كنت ترغب في الأيام المقبلة بمفاجأة ضيوفك على المائدة، فإن استخدام القهوة قد يكون خطوة ذكية تمنحك عددا من الخيارات لتقديم أطباق بمذاق فريد وغير مألوف.

لحوم الشواء يجب أن تنضج جيدا (بيكسابي)

نكهة رائعة مع الشواء

وبات الطبخ بالقهوة فكرة رائجة في المنازل وليس فقط في المطاعم، فقد اكتشف كثيرون أن الإسبريسو وأنواع القهوة الأخرى يمكن أن تمنح الصلصة والسلطة نكهات لذيذة. فعلى سبيل المثال، يمكن تتبيل قطع اللحم قبل الشواء بالبن المطحون بدلا من الفلفل الأحمر.

نكهة غنية مع السلمون

وفكرة إضافة القهوة لا تتلاءم فقط مع اللحم، بل يمكن تجربتها أيضا مع سمك السلمون وأنواع أخرى من السمك. ويؤكد أحد الطهاة أنه جرّب أيضا إضافة القهوة إلى المحار قبل طبخه، وكانت النتيجة رائعة.

إضافة بعض القهوة إلى الصلصة تضفي عليها نكهة رائعة (بيكسابي)

إضافة القهوة إلى الصلصة

وتقول الكاتبة إن إضافة بعض القهوة إلى الصلصة قد تضفي عليها نكهة رائعة، لكنها تحذّر من تسخين هذا الخليط في درجة حرارة عالية أو لوقت طويل، لأن طعمه يتحول في تلك الحالة إلى المرارة.

وصفات متعددة

ويجمع أشهر الطهاة في أوروبا بين القهوة والفطر، وهي وصفة تحبها تانيا غرانديتس كثيرا وتستخدمها في مطبخها، كما أن القهوة تتناسب أيضا مع الشمندر والكراث واليقطين والخيار والخس.