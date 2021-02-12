البث الحي
أسلوب حياة|العالم

الفنادق ليست آمنة.. كيف تحمي نفسك من العدوى أثناء المبيت خارج منزلك؟

لا تنتظر من الآخرين الحفاظ على صحتك.. اتبع إجراءات السلامة واختر الفندق المثالي لإقامتك أثناء السفر

إذا شعرت أن الفندق لا يفي بسياسات التنظيف المعلنة، تواصل مع الإدارة واطلب تغيير الغرفة (بيكساباي)
إذا شعرت أن الفندق لا يفي بسياسات التنظيف المعلنة، تواصل مع الإدارة واطلب تغيير الغرفة (بيكساباي)
أمل محمد - الجزيرة نت
12/2/2021

لن يستطيع الملايين البقاء في منازلهم أكثر من ذلك، الكثيرون بحاجة إلى التنقل والسفر، لا سيما بعد السماح بالسفر والتنقل في العديد من الدول.

لكن السفر الآن يعني زيادة فرص التعرض للعدوى وانتقال فيروس كورونا بين المسافرين، إذا اقتصر الأمر على ساعات السفر في وسائل المواصلات كان سيبدو بسيطا؛ لكن الانتقال من مدينة إلى أخرى يعني استخدام الفنادق أو استئجار المنازل عبر الطرق التقليدية، أو من خلال وسائل عالمية مثل "إير بي إن بي" (Airbnb). فكيف ستجعل من رحلتك فترة آمنة بدون التعرض للعدوى؟

لا تسافر

تقول كروتيكا كوبالي، طبيبة الأمراض المعدية ونائبة رئيس لجنة الصحة العالمية التابعة لجمعية مكافحة الأمراض المعدية بأميركا، "ما زلت لا أعتقد أن الناس يجب أن يسافروا وأن يحاولوا البقاء في المنزل".

ونصح جاغديش خوبشانداني، أستاذ العلوم الصحية في جامعة بول ستيت، "تجنب السفر قدر الإمكان".

ولكن إذا كان عليك القيام بالرحلة، فإن الإجابة عن سؤال الإقامة الخاص بك تعتمد على عدد من العوامل، وتتطلب بعض البحث الشخصي.

ويؤكد الطبيب دانييل برلينر لموقع "بلاش كير" (Plush care) "كما تعلمنا خلال جائحة كورونا، لا يوجد حقا ملاذ آمن تماما"، وقال "مع ذلك، إذا اضطررت للسفر، فإن اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل مكانك نظيفا وآمنا يقلل من خطر الإصابة بالمرض".

تجنب السفر قدر الإمكان في ظل انتشار فيروس كورونا (غيتي)

نصائح الوقاية

يقدم خبراء الصحة نصائحهم لتحديد أفضل طرق الإقامة أثناء السفر في ظل جائحة كورونا، وهي كالتالي:

  • راجع سياسات الإلغاء؛ لأنها حق أصيل للنزلاء، خاصة إذا لاحظت عدم التزام الفندق بقواعد التنظيف والوقاية.
  • راجع أيضا خطة الفندق المعلنة على موقعه الإلكتروني حول خطوات تعقيم الغرف، والإجراءات المتبعة في حال اكتشاف إصابة بالفيروس.
  •  تأكد من المدة الفاصلة، التي تطبقها إدارة الفندق (أو المنزل) بين النزلاء، لتقليل فرص نقل العدوى في حال وجود نزيل مصاب بالفيروس، ولم يتم اكتشافه، حيث تحتفظ العديد من الفنادق وأصحاب العقارات المؤجرة بالغرف الشاغرة لعدة أيام بعد أن يغادر الضيف للحصول على حماية إضافية.
  •  تخضع سلاسل الفنادق الكبرى لرقابة منتظمة على تنفيذ سياسات التطهير والوقاية، وربما لا تخضع منازل الأفراد للرقابة نفسها؛ لذلك احرص في الوقت الحالي على مراجعة آراء النزلاء السابقين للمنشأة نفسها سواء الفنادق أو المنازل.
راجع خطة الفندق المعلنة على موقعه الإلكتروني حول خطوات تعقيم الغرف (مواقع التواصل الاجتماعي)
  • تجنب التواصل المباشر مع الموظفين، وقم بالانتهاء من إجراءات التسجيل عبر الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، وتجنب استخدام المصاعد إذا كان ذلك ممكنا، أو على الأقل لا تستخدم المصعد مع الآخرين.
  • تذكر أن الإقامة في الفنادق حاليا هي وسيلة لمساعدتك أثناء السفر، وليست رحلة استجمام كما كان في الماضي؛ لذلك احرص على ارتداء الكمامة، واستخدم المطهرات والكحول قبل لمس أي سطح. قد يبدو الأمر مزعجا قليلا؛ لكنه وسيلتك الوحيدة للوقاية من العدوى.
  • اتبع التعليمات التقليدية كالبقاء على مسافة من الآخرين، واغسل يديك كثيرا، واحمل معقما، ولا تلمس وجهك كثيرا.
  • إذا شعرت أن الفندق لا يفي بسياسات التنظيف المعلنة، تواصل مع الإدارة، واطلب تغيير الغرفة.
  • الطعام اللذيذ من أحد أهم مميزات الفنادق؛ لكن تجنب قدر استطاعتك تناول الطعام في المطاعم المفتوحة، حاول الحصول على الوجبات في غرفتك، وقلل الاحتكاك بالآخرين. وبعض الفنادق الكبرى قامت بإلغاء بالفعل وجبات الإفطار والعشاء المفتوحة في المطاعم.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

جواز السفر الرقمي وتطعيم كورونا.. الخطوط القطرية تضع رؤيتها للسفر الآمن في زمن كورونا

خلال مدة قليلة لن يكون جواز السفر وحجز الطيران هما الوسيلتان اللتان تخولان السفر، بل سيُطلب من الراغب في السفر إبراز شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، كشرط أساسي للسفر من دولة إلى أخرى.

رحالة تونسي أدمن السفر.. زار 210 بلدان حول العالم

أمضى رحالة تونسي أكثر من 50 سنة من الحل والترحال بين القارات الخمس، تعلم خلالها تحمل المسؤولية والقدرة على إيجاد الحلول والتحلي بالصبر وعرف معنى التسامح وقبول الاختلاف والتعايش مع الآخر. فما حكايته؟

المزيد من أسلوب حياة

ظاهرة جديدة يشهدها العالم.. الهجرة إلى الواحات

الأزمة الصحية العالمية لعبت دورا في الانتقال الجماعي من المدن للمناطق الأقرب للطبيعة (غيتي)

هل أرهقتك الأنظمة الغذائية؟ اتبع حمية البحر المتوسط لإنقاص الوزن دون مشكلات صحية

تصنيف حمية البحر المتوسط أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن للعام الثالث على التوالي (بيكسلز)

بعد عام من العمل في المنزل.. إليك 13 نصيحة للتخلص من آلام الظهر والرقبة

لتجنب آلام الظهر والرقبة، اضبط الكرسي وشاشة الكمبيوتر في مستوى العين (دويتشه فيله)

احتفلوا بها يوميا على سفرتكم.. البقوليات غنية بالفيتامينات والمعادن ومخففة للأمراض المزمنة

البقوليات تحتوي على الكثير من المغذيات وهي مأكولات اقتصادية تدخل في أي نظام غذائي متوازن (بيكسابي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟

(غيتي)

8 لقاحات لفيروس كورونا.. تعرف على فعاليتها ضد السلالات المتحورة

منبوذا برشلونة.. سواريز ينهي حلم البرسا في الليغا وراكيتيتش يعقد مهمته بالكأس

سواريز (يمين) وراكيتيتش رحلا عن البرسا الصيف الماضي (وكالات)