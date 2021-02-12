لا تنتظر من الآخرين الحفاظ على صحتك.. اتبع إجراءات السلامة واختر الفندق المثالي لإقامتك أثناء السفر

لن يستطيع الملايين البقاء في منازلهم أكثر من ذلك، الكثيرون بحاجة إلى التنقل والسفر، لا سيما بعد السماح بالسفر والتنقل في العديد من الدول.

لكن السفر الآن يعني زيادة فرص التعرض للعدوى وانتقال فيروس كورونا بين المسافرين، إذا اقتصر الأمر على ساعات السفر في وسائل المواصلات كان سيبدو بسيطا؛ لكن الانتقال من مدينة إلى أخرى يعني استخدام الفنادق أو استئجار المنازل عبر الطرق التقليدية، أو من خلال وسائل عالمية مثل "إير بي إن بي" (Airbnb). فكيف ستجعل من رحلتك فترة آمنة بدون التعرض للعدوى؟

لا تسافر

تقول كروتيكا كوبالي، طبيبة الأمراض المعدية ونائبة رئيس لجنة الصحة العالمية التابعة لجمعية مكافحة الأمراض المعدية بأميركا، "ما زلت لا أعتقد أن الناس يجب أن يسافروا وأن يحاولوا البقاء في المنزل".

ونصح جاغديش خوبشانداني، أستاذ العلوم الصحية في جامعة بول ستيت، "تجنب السفر قدر الإمكان".

ولكن إذا كان عليك القيام بالرحلة، فإن الإجابة عن سؤال الإقامة الخاص بك تعتمد على عدد من العوامل، وتتطلب بعض البحث الشخصي.

ويؤكد الطبيب دانييل برلينر لموقع "بلاش كير" (Plush care) "كما تعلمنا خلال جائحة كورونا، لا يوجد حقا ملاذ آمن تماما"، وقال "مع ذلك، إذا اضطررت للسفر، فإن اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل مكانك نظيفا وآمنا يقلل من خطر الإصابة بالمرض".

تجنب السفر قدر الإمكان في ظل انتشار فيروس كورونا (غيتي)

نصائح الوقاية

يقدم خبراء الصحة نصائحهم لتحديد أفضل طرق الإقامة أثناء السفر في ظل جائحة كورونا، وهي كالتالي:

راجع سياسات الإلغاء؛ لأنها حق أصيل للنزلاء، خاصة إذا لاحظت عدم التزام الفندق بقواعد التنظيف والوقاية.

راجع أيضا خطة الفندق المعلنة على موقعه الإلكتروني حول خطوات تعقيم الغرف، والإجراءات المتبعة في حال اكتشاف إصابة بالفيروس.

تأكد من المدة الفاصلة، التي تطبقها إدارة الفندق (أو المنزل) بين النزلاء، لتقليل فرص نقل العدوى في حال وجود نزيل مصاب بالفيروس، ولم يتم اكتشافه، حيث تحتفظ العديد من الفنادق وأصحاب العقارات المؤجرة بالغرف الشاغرة لعدة أيام بعد أن يغادر الضيف للحصول على حماية إضافية.

تخضع سلاسل الفنادق الكبرى لرقابة منتظمة على تنفيذ سياسات التطهير والوقاية، وربما لا تخضع منازل الأفراد للرقابة نفسها؛ لذلك احرص في الوقت الحالي على مراجعة آراء النزلاء السابقين للمنشأة نفسها سواء الفنادق أو المنازل.

راجع خطة الفندق المعلنة على موقعه الإلكتروني حول خطوات تعقيم الغرف (مواقع التواصل الاجتماعي)