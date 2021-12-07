الدوحة ـ انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" (WISE)، الذي يستمر 3 أيام تحت عنوان "ارفع صوتك.. لنشيّد مستقبلا قوامه التعليم" بمشاركة نخبة من أبرز المفكرين والمبتكرين في قطر والعالم.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة موزا بنت ناصر على ضرورة تبني المناهج الدراسية فكرة بناء جيل مسلح بالعلم والخبرة للمشاركة في صنع القرار والمساهمة في مواجهة التحديات، مضيفة "قد قامت تجربتنا على هذه الرؤية عندما أنشأنا مؤسسة قطر، والشباب نصب أعيننا، لتخريج جيل مؤهل لقيادة مجتمع المعرفة".

اختصار الزمن

وتحدثت الشيخة موزا عن مفهوم الحكمة في هذا العصر قائلة "ثقافتنا الشعبية تحيل الحكمة إلى العمر بوصفها تراكما لتجارب الحياة عبر السنين، وهو أمر لم يعد دقيقا في هذا العصر، بعد أن أتيحت للشباب فرص اختصار الزمن في اكتساب الحكمة من خلال معارف مختلفة في المتناول، سواء من التعليم النوعي أو الكتب أو من المنصات العلمية والثقافية على الشبكة العنكبوتية".

واختتمت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حديثها قائلة "لم يعد هناك من خيار في هذا العصر سوى الإقرار والإيمان بحتمية الإصغاء إلى صوت الشباب والاعتراف بكونهم جزءا لازما في صنع القرار".

ويعمل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم على نشر الممارسات العالمية الناجحة في التعليم التي تستجيب للتحديات الملحة، وتأسس عام 2009 على يد رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة موزا بنت ناصر.

وتشارك في القمة هذا العام مجموعة من كبار الخبراء وقادة الفكر الذين سيناقشون أهم القضايا والمستجدات والاتجاهات التي ستشكل مستقبل التعليم في أعقاب جائحة كوفيد-19، ومن أبرز هؤلاء الخبراء مؤسس ومدير مركز ييل للذكاء العاطفي مارك براكيت، والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ديبورا كايمبي، الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد، والبروفيسور أبيجيت بانيرجي.

يتضمن المؤتمر 200 فعالية مختلفة طوال أيام انعقاده (الصحافة القطرية)

طرق تعليم جديدة

ويكرس "وايز" أنشطته لاستنباط طرق جديدة للتعلم، ومساعدة الأفراد في تسخير خبراتهم وإعمال فكرهم للتصدي للتحديات التعليمية الناشئة، سواء تعلق الأمر بإتاحة سبل وصول الطلاب إلى الموارد في معظم المناطق الريفية بالعالم، أو استغلال الفرص التي من شأن الذكاء الاصطناعي أن يوفرها في سبيل التعلم.

يحشد مؤتمر "وايز 2021" -وهو من أوائل المؤتمرات الدولية الكبرى حول التعليم التي تقام في العالم منذ بداية جائحة كورونا- مجتمعا عالميا من المسؤولين عن وضع سياسات التعليم، وقادة الفكر وممارسي التعليم وأصحاب المبادرات والمشاريع التعليمية بالحضور الشخصي أو افتراضيا عبر الإنترنت لمناقشة واستكشاف أكثر التحديات إلحاحًا في مجال التعليم.

كما يتضمن المؤتمر أكثر من 200 فعالية بين ندوات نقاشية ولقاءات حوارية ومباحثات وجلسات تدريبية وورش عمل، وستكون هناك 40 جلسة رئيسية متاحة لكل المشاركين في القمة، تجمع بين الحضور المباشر والافتراضي على مدى 3 أيام، كما ستقام نحو مئة جلسة جماعية مصغرة فقط للوفود المشاركة بالحضور الشخصي المباشر في القمة.

وستقام أيضا نحو 60 جلسة بصورة افتراضية كاملة عبر منصة "وايز" المخصصة على موقع "وايز" الإلكتروني وصفحات "وايز" على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح للمشاركين الانضمام إلى الحوارات العالمية حول مستقبل التعليم في العالم.