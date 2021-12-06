الدوحةـ بمشاركة نخبة من أبرز المفكرين والمبتكرين، تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز)، الذي يستمر 3 أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "ارفع صوتك.. لنشيّد مستقبلا قوامه التعليم".

مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) يعمل على نشر الممارسات العالمية الناجحة في التعليم، التي تستجيب للتحديات الملحة، وتأسس عام 2009 على يد الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

تشارك في القمة هذا العام مجموعة من كبار الخبراء وقادة الفكر الذين سيناقشون أهم القضايا والمستجدات والاتجاهات التي ستشكل مستقبل التعليم في أعقاب جائحة كوفيد-19، ومن أبرز هؤلاء الخبراء مؤسس ومدير مركز ييل للذكاء العاطفي مارك براكيت، والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ديبورا كايمبي، الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد، والبروفيسور أبيجيت بانيرجي.

مؤتمر وايز يرسم مستقبل التعليم في قطر والعالم (الجزيرة-أرشيف)

قضايا الشباب

وتسلط قمة "وايز" الضوء على الشباب من خلال أستديو مخصص لهم تديره مجموعة من الشباب صانعي التغيير في مجال التعليم، تتلخص مهمتهم في دعوة خبراء وقادة شباب من جميع أنحاء العالم ليتناولوا بالنقاش أهمية المناخ التعليمي، والتصدي للمعلومات الزائفة، وحماية صحة الطلاب العقلية وتجهيزهم لسوق العمل، وغيرها من الموضوعات.

يشارك في قمة "وايز" أيضا عدد من الفنانين الناشطين في مجال التعليم، منهم عازف البيانو في الحفلات مالك جندلي عبر مشروعه الملهم "بيانو من أجل السلام" الذي يقدم من خلاله الفن للطلاب المحرومين، وسامي الشافعي صاحب قناة في يوتيوب وصانع أفلام، وأكاشا فنانة الرسم في الشوارع، ومريم الذبحاني صانعة الأفلام الوثائقية.

ويكرس "وايز" أنشطته لاستنباط طرق جديدة للتعلم، ومساعدة الأفراد في تسخير خبراتهم وإعمال فكرهم للتصدي للتحديات التعليمية الناشئة، وسواء تعلق الأمر بإتاحة سبل وصول الطلاب إلى الموارد في معظم المناطق الريفية بالعالم، أو استغلال الفرص التي من شأن الذكاء الاصطناعي أن يوفرها في سبيل التعلم.

ندعو المبتكرين في مجال #التعليم والممثلين عن الجهات المعنية من جميع أنحاء العالم لحضور أحد أكبر المؤتمرات وأكثرها تأثيرًا في صياغة مستقبل التعليم. الحضور شخصي وعن بُعد.

سجّل الآن لحضور قمة #وايز:

📅 7 – 9 ديسمبر

🔗 https://t.co/pbOE7jGL1E@WISE_Tweets pic.twitter.com/3Wmb5bDlmC — Qatar Foundation (@QF) December 2, 2021

جائزة وايز

وكدأب الإصدارات السابقة من القمة، تعلن الجلسة الافتتاحية اسم الشخصية الفائزة بجائزة "وايز" للتعليم، وستحتفي الجلسة الافتتاحية الخاصة في اليوم الثاني بالمشاريع الستة الفائزة بجائزة "وايز" للابتكار، كما ستعقد مؤسسة "التعليم فوق الجميع" ندوة خاصة في اليوم الثالث من القمة لمناقشة هدف تقليل عدد الأطفال الذين هم بلا مدارس إلى الصفر.

يحشد مؤتمر "وايز 2021" -وهو من أوائل المؤتمرات الدولية الكبرى حول التعليم التي تقام في العالم منذ بداية الجائحة- مجتمعا عالميا من المسؤولين عن وضع سياسات التعليم، وقادة الفكر، وممارسي التعليم، وأصحاب المبادرات والمشاريع التعليمية بالحضور الشخصي أو افتراضيا عبر الإنترنت لمناقشة واستكشاف أكثر التحديات إلحاحًا في مجال التعليم.

كما يتضمن المؤتمر أكثر من 200 فعالية بين ندوات نقاشية ولقاءات حوارية ومباحثات وجلسات تدريبية وورش عمل، وستكون هناك 40 جلسة رئيسية متاحة لكل المشاركين في القمة، تجمع بين الحضور المباشر والافتراضي، وعلى مدى 3 أيام، كما ستقام نحو 100 جلسة جماعية مصغرة فقط للوفود المشاركة بالحضور الشخصي المباشر في القمة.

وستقام أيضا نحو 60 جلسة بصورة افتراضية كاملة عبر منصة "وايز" المخصصة على موقع "وايز" الإلكتروني وصفحات "وايز" على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح للمشاركين الانضمام إلى الحوارات العالمية حول مستقبل التعليم في العالم.