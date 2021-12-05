أثارت دموع ذرفها الطفل المصري محمود (14 عاما) خلال ظهوره مع الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" -مصحوبة باتهامه والدته بالتخلي عنه- تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، غلب عليه الاستنكار الواسع لموقف الأخيرة.

وخلال البرنامج، تحدث محمود الذي بات معروفا باسم "الطفل الباكي" عن تخلي والدته عنه بعد وفاة والده التي كانت قد انفصلت عنه، وقال إنها تركته ولم تسأل عنه، فعاش مع عمه، مضيفا "عندما اشتقت إلى حضنها ذهبت إليها وفوجئت برد فعلها برفض مقابلتي".

وضمن حديثه الذي أثار تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، تحدث الطفل عن تعرضه للاعتداء والضرب من قبل أخواله خلال فترة قضاها معهم، وحالته النفسية السيئة، وتمنيه الموت، كما نقل عمه عن والدته قولها "محمود بالنسبة لي مات، ولو كان تاعبكم قوي أرموه في الشارع".

⭕ «كانوا بيلسعوني في إيدي وعايز أموت نفسي».. «صرخات» #الطفل_الباكي تثير تعاطف المصريين pic.twitter.com/XjxmTak68e — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 4, 2021

وعقب إذاعة الحلقة، كان التفاعل الأبرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي منطلقا من استنكار ما قامت به الأم مع ابنها، خاصة أن الإعلامي عمرو الليثي أفاد بأنهم حاولوا التواصل معها، إلا أنها رفضت المشاركة في الحلقة.

شوفت من شويا لقاء الطفل الباكي مع عمرو الليثي ومش قادر استوعب ازاي اهله مش حابين يحتوه وحد فيهم ياخده علي دكتور نفسي محترم وكمان يطلعوا يشعروا بيه كده . اتقوا الله في زكريات عيالكم لوحد يقدر يوصلني بالدار اللي هبكون فيها او بالاعلامي #عمروالليثي واتواصل معاه ابقي شاكر جدا — Samir Sherif (@SamirSherif1) December 5, 2021

محتاجة وقت كبير عشان اعرف احدد ايه الي مامته عملته ده !!

كفايه تخلفوا و ترموا ربنا مش هيعديهالكم ديه.. #الطفل_محمود #الطفل_الباكي https://t.co/nzZwuXTDHD — Gee (@Gee19943) December 5, 2021

اتمنى يكون في قانون يحاكم الامهات والاباء اللي بيرموا اولادهم ويعقوهم، عشان مش كل واحدة تخلف وترمي عيلها في الشارع، لازم القانون يحاكم الناس دي. #الطفل_الباكي — ✘أحمد🇪🇬✘ (@a7md_442) December 4, 2021

الطفل الباكي لقسوة أمه هو أسوأ صورة ختامية لهذا العام

او ربما هو تجسيد لكل قبح قابلناه في السنة التي قاربت علي نهايتها-عفواً ياعزيزي الصغير دموعك غالية أبكتنا جميعاً إلا تلك الأم الجاحدة نعتذر لك نيابة عن الدنيا التي علمتك درس الخذلان مبكراً وياله من (خذلان)✋

جيهان النحاس—- — جيهان النحاس (@gehanalnahas) December 5, 2021

قلبي وجعني من ساعه حلقه عمرو الليثي و #الطفل_الباكي_محمود😟هو في ام كده يا جدعان حاجه تقرف بجد وكلموها في التليفون تقول او اتحسن في الدار هاخده غير كده لا😳يا وجع قلبي يابني علي اللي اتعمل فيك💔 pic.twitter.com/mKvvMqrBMI — Nesroooo💞🇪🇬🇪🇬 (@nonasamir) December 4, 2021

شوفت فيديو على يوتيوب لولد صغير مع ا.عمرو الليثي وعنوان الفيديو الطفل الباكي وحقيقي العنوان الأكثر دقة هو الطفل المبكي مش الباكي، طفل عسول ووسيم عمره ما يتعداش ال ١٢ سنة واصل لحالة نفسية سيئة حرفيا الواد مدمر نفسيا ياربي 💔 — مُحا رِب 🇵🇸 (@abdelmeged97) December 4, 2021

عقب ذلك، قامت وسائل إعلام محلية بالتواصل مع أسرة والدته، والتي اتهمته بالكذب والافتراء، وقالت جدته إنه خلال فترة مكوثه معها كان يقوم بتصرفات غير طبيعية، ويهددها بالسلاح الأبيض "السكين"، في الوقت الذي كانت توفر له كل ما يحتاجه.

فيما أشار خاله أحمد أمين إلى بعض "التصرفات الغريبة" التي كان يقوم بها محمود بعد انتقاله للعيش معهم، ومنها "خلعه ملابسه والاستحمام بماء ساخن جدا ثم الخروج في الهواء والنوم على الأرض عاريا، كما أنه كان يستفرغ (يتقيأ) كل ما يتناوله".

كما نقلت وسائل إعلام أخرى عن جيران لأسرة محمود، اتهامه بالتمثيل والادعاء، وأن الدموع التي ذرفها خلال الحلقة لم تكن صادقة.

ومع استمرار الاستنكار والرفض لما تعرض له الطفل محمود، برزت مساحات تفاعل أخرى مع القضية، حيث انتقد البعض المسارعة في اتهام الأم بما نسبه لها ابنها محمود، مطالبين بضرورة إتاحة الفرصة للاستماع إلى روايتها وردها على تلك الاتهامات.

فيما أيد آخرون رواية جدة الطفل وأخواله، التي اتهمت الطفل بالكذب، وذهبوا إلى أنه مريض يحتاج علاجا نفسيا، وليس الحل في المسارعة بتحميل والدته المسؤولية عما وصل إليه حال محمود.

بينما رأى أحد المتفاعلين أن جميع عناصر الحالة في حاجة إلى علاج نفسي، فالطفل ووالدته وعمه وجدته إضافة إلى أخواله، فضلا عمن شكك في روايته، بحاجة للعلاج النفسي، والذي بات أمرا ملحا للكثيرين، لما تُحدثه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في متابعيها.

فيما ذهب آخرون إلى أن الهدف الأساسي لإثارة قصة محمود بهذه الطريقة، هو إلهاء الجمهور عما هو أهم، فوفق تغريدة لأحد المتفاعلين، قامت السلطات بالتزامن مع إذاعة الحلقة وتداعياتها من تفاعلات، برفع سعر أسطوانات الغاز.

#محمود_الباكى = انشغل المصريون ببكاء وبما جاء على لسان الطفل محمود الذى استضافه عمرو الليثى

= انهال المصريون – خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى – بالسب والتأنيب على أمه ولكن أحد لم يصبر لسماع رأيها أو دفاعها عن نفسها — محمود خليل (@mmkhalil010) December 5, 2021

@elhamy_fyroz لغة جسد محمود الطفل الباكي تظهر انه يكذب كثيرا.. مهما كانت احكام الناس على الأم.. الولد مريض نفسي وكاذب محترف ومحتاج للعلاج — نفيسة عبد الفتاح (@nafisaabdelftah) December 5, 2021

الناس وهى بتغنى شيماء وبتبكى مع تمثلية الطفل الباكى حصلت حاجة بسيطة كده اسطوانات البوتجاز ارتفع سعرها وتسلم الأيادي — محمد بكر (@d6RJJvOSNOsRcWs) December 5, 2021