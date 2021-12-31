تشارلز كوتون: صاحب العمل الذي يعتقد أن تأثير نشر بيانات الرواتب سيكون سلبيًّا قد تكون لديه مشكلة تتعلق بالإنصاف بين الموظفين.

في الغالب لا يتبادل زملاء العمل التفاصيل المتعلقة بالرواتب مع زملائهم إلا خفية، ومن أسباب ذلك أن بعض جهات العمل تحظر تبادل المعلومات بهذا الشأن أو لا تشجعه.

ويتعارض موقف تلك الجهات مع التوجه نحو مزيد من الشفافية في هذا المجال، الذي شجعته الحملات المطالبة بالمساواة في الأجور، حسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال بوست" (financialpost) الكندية.

سد الفجوة

وتضرب دولة فنلندا مثالا جيدا في هذا الشأن، إذ تدرس مقترح قانون من شأنه أن يجبر أصحاب العمل على الكشف عن البيانات المتعلقة برواتب العمال لزملائهم الذين لديهم شكوك في التمييز بين الجنسين في الرواتب.

ويمكن أن يساعد ذلك على سد فجوة الأجور بين الجنسين التي تقدر بـ16% في فنلندا. ولكن على مستوى أوسع، لا يمكن أن يضمن توسيع دائرة الإفصاح عن الأجور زيادة في الراتب للجميع، وهذا بالضبط ما توصلت إليه ورقة عمل حديثة أنجزها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (the National Bureau of Economic Research)، فقد توصل الباحثون إلى أن زملاء العمل الذين يشاركون المعلومات المتعلقة بالراتب ينتهي بهم الأمر إلى جني رواتب أكبر بشكل جماعي.

زملاء العمل الذين يشاركون المعلومات المتعلقة بالراتب ينتهي بهم الأمر إلى جني رواتب أكبر بشكل جماعي (بيكسابي)

انخفاض معدل الأجور

ومنذ عام 2004 أصدرت 18 ولاية أميركية قوانين لمعاقبة أصحاب العمل الذين يسيئون معاملة العمال الذين يتبادلون بيانات تتعلق بالأجور. وبناء على ذلك، سحبت العديد من الشركات الشروط المتعلقة بعدم الإفصاح عن الأجور من عقود العمل الخاصة بموظفيها.

وقد استخدم العديد من العمال جداول بيانات غوغل لبناء قواعد بيانات خاصة بالأجور التي يتقاضونها، وكانت النتيجة أن معدل الأجور انخفض بنسبة 2.6% في السنوات الثلاث التي أعقبت تطبيق تلك القوانين.

وبناء على ذلك، وضع الباحثان زوي كولين وبوباك باكزاد-هورسون نظرية تقول إن الشفافية بشأن الأجور تقلل من قدرة العمال على التفاوض، وذلك يعزز موقف صاحب العمل في ما يتعلق بتحديد معدلات الأجور.

سرّية الأجور

ولا تنطبق النتائج المذكورة آنفا على أماكن العمل النقابية، حيث لا يكون للشفافية تأثير يذكر في تغيير معدلات الأجور، وتجعل عمليات التفاوض الجماعية بشأن الأجور التفاوض الفردي أقل أهمية، كما تسهم في تقريب الفرق في الأجور نحو المعدل المتوسط.

لكن الأسباب التي يستند إليها أصحاب العمل في السعي لسرّية الأجور مختلطة، فبعضها يتمتع بالمصداقية في حين لا يعدّ البعض الآخر ذا مصداقية.

فمن ناحية، يمكنهم حجب بيانات الرواتب التي قد يراها العديد من الموظفين شخصية عن زملائهم الفضوليين، وقد يكون السبب في منح بعض الموظفين رواتب أقل هو كونهم أقل فائدة من غيرهم، ومعرفة ذلك قد تؤدي إلى تثبيط عزيمتهم.

النساء موجودات بكثرة في أماكن العمل التي تتبع سياسة سرّية الأجور في الولايات المتحدة (شترستوك)

رواتب النساء

لكن في المقابل قد تكون سرّية الأجور أيضًا وسيلة للمحاباة ودفع أجور زهيدة للنساء والعمال من فئة الأقليات. وتشير بيانات معهد أبحاث السياسات المتعلقة بالنساء (the Institute for Women’s Policy Research) إلى أن النساء موجودات بكثرة في أماكن العمل التي تتبع سياسة سرّية الأجور في الولايات المتحدة.

ويقول تشارلز كوتون، من مؤسسة "سي آي بي دي" (CIPD) وهي مؤسسة موارد بشرية بريطانية، إن "صاحب العمل الذي يعتقد أن تأثير نشر بيانات الرواتب سيكون سلبيًّا قد تكون لديه مشكلة تتعلق بالإنصاف".

ويضيف أن ثقافة "لا تسأل.. ولا تخبر" في تراجع بطيء، وأن الكشف عن رواتب الرؤساء التنفيذيين لم يتسبب في تراجع رواتبهم.