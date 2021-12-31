حفلات الشواء في الشتاء.. مذاق خاص واستعدادات بسيطة

يظن كثيرون أن حفلات الشواء لا تناسب سوى الصيف والأجواء الدافئة، ولا تتوافق مع درجات الحرارة المنخفضة. لكن للشواء في فصل الشتاء مزايا خاصة به، وكل ما يتطلبه الأمر من أجل الاستمتاع بحفلات شواء شتوية مميزة، هو مجرد استعدادات مختلفة من المكونات الموسمية العديدة، وبعض التفاصيل الفنية.

يقول توم هاينتسله، وهو خبير شواء نمساوي ومؤلف كتاب عن "حفلات الشواء الشتوية" إن الساعات تصبح أبطأ في الشتاء، حيث إن هذا الفصل هو الموسم الذي يقدم فيه المرء على عمل قائمة طعام لذيذة للاستمتاع بها في حديقة منزله، "بعيدا عن الضغوط والضوضاء"، وبأذواق مختلفة تماما عن تلك التي اعتاد عليها أثناء حفلات الشواء في الصيف.

من ناحية أخرى، يقول كبير الجزارين ديرك فريبيرجر -وهو من جمعية "ميت سوميليار" الألمانية- إن "كل شيء يمكن طهيه في فرن المطبخ، يمكن طهيه أيضا على الشواية بعد تغطيته، حيث يمكن للمرء أن يشويه بصورة غير مباشرة".

كل شيء يمكن طهيه في فرن المطبخ، يمكن طهيه أيضا على الشواية (بيكسابي)

القرفة والبنجر.. مكونات موسمية

تغلب النكهات الشتوية على وصفات الطعام الخاصة بخبير الشواء هاينتسله، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالتوابل، حيث يفضل الخبير النمساوي أن يستخدم خليطا من اليانسون والقرفة والقرنفل أو الفلفل الحلو.

من ناحية أخرى، يحافظ كبير الجزارين ديرك فريبيرجر على الشواء بطريقة أكثر نقاء، حيث يستخدم "القليل من الملح والفلفل، بالإضافة إلى أعشاب تنتمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يكون -في الأغلب- كافيا للشواء"، بحسب ما يقول.

ويتوافق رأي الخبيرين عندما يتعلق الأمر باختيار الأطباق الجانبية الشتوية التي تعتمد على المكونات الموسمية مثل البنجر أو الملفوف.

المأكولات البحرية المشوية

تعتبر الأسماك والمأكولات البحرية من الاختيارات الرائعة لحفلات الشواء في فصل الشتاء، وذلك بسبب الوقت القصير الذي تستغرقه لطهيها.

وينصح مارتن فولكيلت -وهو طاه مدرب ورئيس قسم تطوير المنتجات في شركة المأكولات البحرية الألمانية "دويتشه زي"- بشواء شرائح التونة والسلمون والروبيان، إلى جانب أنواع أخرى من الأسماك، وهي جميعا مناسبة جدا لفصل الشتاء.

للحفلات في الأجواء المفتوحة فائدة خاصة في تقليل خطر الإصابة بالفيروس في ظل تفشي كورونا (بيكسلز)

وفي ظل درجات الحرارة المنخفضة، ينصح خبير الطهي بالشواء مع استخدام غطاء للطعام، وذلك مع إمكانية فتح الغطاء بأقل قدر ممكن، حيث إنه في كل مرة يتم فيها رفع الغطاء، تنخفض الحرارة بما يتراوح بين 10 و15 درجة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر شبكات الشواء والقوالب المصنوعة من الحديد الزهر مثالية، حيث يمكنها تخزين الحرارة جيدا.

أما هاينتسله فيفضل الشواية السيراميك، لأنها أيضا "تحتفظ بالحرارة بصورة رائعة"، إلا أنه يؤكد أن أي شواية ستكون مناسبة في فصل الشتاء، باستثناء شوايات الغاز، بسبب احتمال تجمد أنابيبها.

وعلى الرغم من أن الهواء النقي له فائدة خاصة في تقليل خطر الإصابة بالفيروس في ظل تفشي وباء كورونا، يقترح توم هاينتسله توفير مساحة في الداخل من أجل الراحة أو تناول الطعام، وخاصة بالنسبة للذين يعانون من الحساسية من البرد.

يعتبر "فوندو الجبن" المعد في الفرن الهولندي من المقبلات المثالية لبدء حفلة شواء شتوية (بيكسابي)

وفيما يتعلق أيضا بتجربة الشواء الساحرة بالأماكن المفتوحة خلال فصل الشتاء، فإن تقديم مقبلات الطعام في الخارج خيار آخر.

وعلى سبيل المثال، يعتبر "فوندو الجبن" المعد في الفرن الهولندي من المقبلات المثالية لبدء حفلة شواء شتوية، ويعني ذلك أنه يجب على جميع الموجودين أن يتجمعوا حول الشواية، وأن يستمتعوا بالهواء النقي، وهم يقومون بغمس قطع الخبز المحمصة في الجبن السائل الدافئ، برائحته المميزة والمحببة.