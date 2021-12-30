الكونسول الكلاسيكي، تلك الخزانة الصغيرة أو الطاولة الأنيقة مع المرآة بشكلها التقليدي، التي لا تزال مرغوبة جدا في ديكورات المنازل، ولها أشكال عصرية.

بيروت- تعد طاولة الكونسول من القطع المهمة في ديكور المنزل، لأنها تحتل مركز الصدارة عند دخول أي بيت، وقد تختزل في بعض الأحيان أسلوب التصميم الداخلي ونمطه.

فهي من القطع الفنية في المنزل التي تعكس أسلوب الديكور الداخلي فيه، من خلال تصاميمها المتنوعة والمختلفة التي تجعل منها نقطة جذب.

وتوضع طاولة الكونسول غالبا عند مداخل المنازل، ونراها بتصاميم كثيرة، منها الحديث الذي يتميز بألوان جريئة، أو التقليدي (الكلاسيكي) الذي يعتمد على الزخارف والمعادن البراقة وغيرها.

توجد تصميمات من الكونسول على هيئة خطوط هندسية وهي تعكس مظهرا جذابا لمدخل المنزل (بيكسلز)

لمسة جمالية ووظيفة متميزة

تقول مصممة الديكور الداخلي لينا ناصر إن ما يميز الكونسول أنها تقوم بأكثر من وظيفة، حيث إنها تضيف لمسة جمالية لمدخل المنزل، وفي الوقت نفسه تعتبر مكانا للاحتفاظ بالمفاتيح والأدوات الشخصية التي تستخدم عند الخروج بالقرب من باب المنزل.

كما أن الكونسول تحتوي -غالبا- على مرآة كبيرة/ وهذا يساعد على الشعور باتساع مدخل المنزل، خاصة إذا كانت مساحة المدخل صغيرة.

وإذا كانت ربة البيت لا تفضل وجود الكثير من المرايا في منزلها، فبإمكانها الاستغناء عن المرآة فوق الكونسول، واستبدالها بلوحة عليها رسومات فنية، فهي أيضا تعكس مظهرا جماليا لمدخل المنزل.

تصاميم الكونسول الحديثة تعتمد على مواد صنع عديدة منها الخشب والمعدن والزجاج وغيرها (بيكسلز)

وتنبّه مصممة الديكور الداخلي إلى أن اختيار شكل الكونسول يرتبط بديكور المدخل ومساحته بشكل أساسي، فكلما كان حجم المدخل كبيرا ومتسعا كانت هنالك مرونة أكبر في اختيار أثاثه وديكوره الذي يليق به.

كما أن البيوت التي يكون فيها المدخل منفصلا بزاوية خاصة عن باقي أرجائه، تتيح اختيار ديكور خاص به مختلف عن ديكور المنزل الرئيسي، أما في حال كان مدخل المنزل مرتبطا بالصالات الرئيسية ومطلا عليها، فإنه يرتبط بباقي الديكور.

وتضفي اللمسات الفنية البسيطة على مدخل المنزل رونقا وجمالا، وتدخل الراحة إلى النفس، مثل وضع التحف الفنية بطريقة متناسقة مع الكونسول وديكور المدخل، إضافة إلى توزيع النباتات في أماكن مختلفة وتوفير الإنارة الكافية التي تعكس جمال المنزل.

لا تزال تلك الخزانة الصغيرة مع المرآة بشكلها التقليدي مرغوبة جدا (بيكسلز)

أهم تصميمات الكونسول الحديثة

وبحسب لينا ناصر، فإنه يتوفر العديد من تصميمات وألوان الكونسول الحديثة التي تتناسب مع كافة المساحات والديكورات، إذ توجد تصميمات مصنوعة من المعادن وأخرى خشبية، كما أنه يوجد تصميمات تحتوي على أدراج مما يسمح بالاحتفاظ ببعض الأغراض فيها، مثل المفاتيح التي يحتاجها أهل البيت عند الخروج من المنزل.

وتوجد تصميمات من الكونسول مصممة على هيئة خطوط هندسية، وهي تعكس مظهرا جذابا لمدخل المنزل، وأيضا توجد التصميمات الحديثة الخشبية المنقوشة التي تعكس مظهرا فخما وأنيقا لمدخل المنزل، ويفضل إضافة بعض المزهريات الحديثة لاستكمال اللمسات الجمالية.

ومن التصميمات المطلوبة حاليا، الفضية المميزة الفاخرة بأناقتها وشكلها الهندسي الفريد من نوعه، سواء كان في المرآة أو في المنضدة، بحسب مصممة الديكور لينا.

وتعتمد تصاميم الكونسول الحديثة على مواد صنع عديدة، منها التقليدية المعروفة كالخشب أو المعدن أو الزجاج، وغيرها من المواد الصناعية الحديثة.

اختيار شكل الكونسول يرتبط بديكور المدخل ومساحته بشكل أساسي (بيكسلز)

أبرز الأماكن لوضع الكونسول

الكونسول الكلاسيكي، تلك الخزانة الصغيرة أو الطاولة الأنيقة مع المرآة بشكلها التقليدي، لا تزال مرغوبة جدا وأصبح لها أشكال أكثر عصرية، لكنها ما زالت من القطع المحببة في ديكورات المنازل. فما أبرز الأماكن لوضعها؟

مدخل المنزل: الذي يعكس عادة ديكور باقي المنزل، لذلك يعتبر من أبرز الأماكن التي يوضع فيها الكونسول، حيث يعكس تصميمه ما أنت على وشك أن تراه داخل غرف المنزل، ويعطي لمسة فنية راقية على المكان.

هناك العديد من تصميمات وألوان الكونسول الحديثة التي تتناسب مع كافة المساحات والديكورات (بيكسلز)

الممرات: حيث توضع على الجدار في حال الممرات العريضة، أو نراها في آخر الممر كقطعة فنية جذابة تنهي طول الممر.

الكونسول الفضية هي الرائجة وتعتبر من أرقى قطع الأثاث التي يمكن التباهي بها (بيكسلز)

غرفة المعيشة: ويمكن وضعها في غرفة المعيشة أيضا، وغالبا ما نرى الكونسول على جدار فارغ تنسجم مع باقي الأثاث وتفاصيل الديكور الداخلي.

فالكونسول الفضية هي الرائجة، وتعتبر من أرقى قطع الأثاث التي يمكن التباهي بها وتلائم غرفة المعيشة ذات التصميم الحديث.