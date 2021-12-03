يستقطب جرّاحو السمنة مرضاهم من الحالمين بحياة صحية أفضل وقوام رشيق من دون ألم أو حرمان، لكن ما مخاطر تلك الجراحات؟ وهل تغني عن اتباع الأنظمة الغذائية في المستقبل أم لا؟

من المؤهلون لإجراء الجراحة؟

لكي يصبح الشخص مرشحا لجراحة إنقاص الوزن، يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 40، أو أن يكون مؤشر كتلة الجسم أكبر من 35 مع حالات مرضية مشتركة يسببها فرط السمنة، مثل أمراض القلب.

يعتمد تعريف مصطلح "فرط السمنة" على مقياس كتلة الجسم (Body Mass Index-BMI) الذي يقاس بواسطة قسمة وزن الإنسان بالكيلوغرامات على مربع طوله بالمتر.

فالإنسان الذي يزيد مؤشر كتلة جسمه على 30 يصنف بالسمنة الزائدة، أما عندما يزيد هذا المؤشر على 40 فيكون الشخص ممن يعانون فرط السمنة المرضية الحادة، بسبب ترافق الحالة مع أمراض أخرى، مثل أمراض القلب، والمفاصل، والرئتين.

وتعدّ جراحات السمنة فعالة جدا في السيطرة على مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتوقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والعديد من الأمراض الأخرى.

الشخص الذي يزيد مؤشر كتلة جسمه على 30 يصنف بالسمنة الزائدة (غيتي)

أنواع جراحات السمنة

يوجد عدد كبير من جراحات السمنة، وفي كل يوم يظهر جديد أو تعديلات على جراحات أساسية. ومع ذلك، هناك 3 عمليات جراحية أساسية لفقدان الوزن، أو 3 جراحات للسمنة هي: المجازة المعدية (Roux-en-Y)، وربط المعدة القابل للتعديل، وتكميم المعدة، لكنها -حسب منظمة "أو إس إف كير" (OSF HealthCare) الصحية- مجرد أداة للمساعدة على فقدان الوزن، ولا يزال من الضروري اتباع نظام غذائي وبرنامج تمارين رياضية.

المجازة المعدية أو "تحويل المسار"

"تحويل المسار" (Roux-en-Y) من أوائل جراحات السمنة ويعود تاريخها إلى نحو 30 عاما، يقوم فيها الجراح بإنشاء كيس أو جيب صغير في الجزء العلوي من المعدة، وهو الجزء المسؤول عن تلقي الطعام، وذلك يحدّ بشكل كبير من الطعام والشراب.

تقطع بعد ذلك الأمعاء الدقيقة أسفل المعدة الرئيسية لمسافة قصيرة وتوصل بالجيب الجديد، يتدفق الطعام مباشرة من الجيب إلى هذا الجزء من الأمعاء، ومع ذلك يستمر الجزء الرئيسي من المعدة في إنتاج عصارات الجهاز الهضمي. يعاد توصيل جزء الأمعاء الذي لا يزال متصلا بالمعدة الرئيسية إلى أسفل، وهذا يسمح للعصارات الهضمية بالتدفق إلى الأمعاء الدقيقة لأن الطعام يتجاوز الآن جزءا من الأمعاء الدقيقة، ويتم امتصاص عدد أقل من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، وفقا لـ"ويب ميد" (Webmd).

الإيجابيات: تميل خسارة الوزن إلى أن تكون سريعة ومثيرة، فنحو 50% يكون في أول 6 أشهر، وقد تستمر الخسارة مدة تصل إلى عامين بعد العملية. وبسبب فقدان الوزن السريع، غالبا ما تتحسن الحالات التي تتأثر بالسمنة مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والتهاب المفاصل، وتوقف التنفس أثناء النوم، وحرقة المعدة.

السلبيات: لن يمتص الجسم الطعام بالطريقة المعتادة، وسيحتاج إلى المكملات الغذائية طوال العمر.

جراحة تحويل المسار من أوائل جراحات السمنة ويعود تاريخها إلى نحو 30 عاما (بيكسابي)

تكميم المعدة

واحدة من أشهر جراحات السمنة المنتشرة في العالم، تتضمن إزالة 80% إلى 85% من المعدة، ثم تدبيس الجزء المتبقي من المعدة معا، ويتم تشكيل الجزء المتبقي من المعدة على شكل هيكل أنبوبي.

هذه المعدة الأصغر لا يمكنها استيعاب كثير من الطعام، كما أن تكميم المعدة ينتج كمية أقل من هرمون "جريلين" الذي ينظم الشهية، وقد يقلل من الرغبة في تناول الطعام. ومع ذلك، فإن تكميم المعدة لا يؤثر على امتصاص السعرات الحرارية والمواد الغذائية في الأمعاء، حسب "مايو كلينيك" (Mayoclinic).

الإيجابيات: هذا النوع من الجراحة مثالي للمرضى الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات، ولا يوجد فيه أي تعقيد. لا يوجد أي جهاز خارجي مقيد في الجسم يسبب مضاعفات محتملة، أو عدوى.

السلبيات: يمكن أن تعود زيادة الوزن مرة أخرى مع القرارات الغذائية السيئة، فطبيعة المعدة هي التي يمكن أن تتمدد مرة أخرى إلى حجمها الأصلي.

ربط المعدة

يستخدم الجراح في تلك العملية رباطا قابلا للنفخ لضغط المعدة إلى قسمين: جيب علوي أصغر، وقسم سفلي أكبر. لا يزال القسمان متصلين بقناة صغيرة جدا، وذلك يؤدي إلى إبطاء إفراغ الحقيبة العلوية. لا يستطيع معظم الناس أن يتناولوا سوى نصف كوب أو كوب واحد من الطعام قبل الشعور بالشبع، وفقا لـ"ويب ميد" (Webmd).

الإيجابيات: هذه العملية من أسهل جراحات السمنة وأكثر أمانا من غيرها من العمليات. تترك ندبة أصغر من غيرها، وعادة ما يكون التعافي أسرع، ويمكن أن تخضع لعملية جراحية لإزالة الشريط.

وتمنح تلك العملية مرونة أكبر في تعديل الشريط في عيادة الطبيب، لشدّ الرباط وتقييد حجم المعدة بشكل أكبر، حيث يقوم الطبيب بحقن مزيد من المحلول الملحي في الرباط.

السلبيات: الأشخاص الذين يلجؤون إلى تلك العملية قد يكونون أكثر عرضة لاستعادة بعض الوزن، ومن آثارها الجانبية الأكثر شيوعا القيء بعد تناول كثير من الطعام بسرعة كبيرة.

في جراحة تحويل المسار لن يمتص الجسم الطعام بالطريقة المعتادة وسيحتاج إلى المكملات الغذائية دائما (بيكساباي)

هل تغني عن الحميات الغذائية؟

يتفق المتخصصون على أن جراحات السمنة مجرد أداة أو بداية لإنقاص الوزن الذي يمكن إعادة اكتسابه في حال عدم الحفاظ على نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة بانتظام.

ووفقا لمنظمة "يو سي إس إف هيلث" (Ucsfhealth)، من الضروري جدا بعد الخضوع لجراحات السمنة الحدّ من كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص، مع توفير وجبات متوازنة تساعد على منع نقص المغذيات والحفاظ على الأنسجة العضلية، والمواظبة على التمارين الرياضية المناسبة فضلا عن الفيتامينات والمكملات الغذائية.