خصص وقتا للاعتناء بعقلك وجسدك في عام 2022، فلن يجعل أحد الاعتناء بك أولوية له، بل أنت من سيقوم بذلك. لا تنس ذلك أبدا.

في بداية كل عام، نجد أنفسنا نرسم مخططات جديدة للعام الجديد، ونسعى جاهدين لاتخاذ قرارات جديدة. لكن في أغلب الأحيان يمر العام دون الوصول إلى الأهداف المنشودة، فنندم على ما فات.

وفي تقرير نشره موقع "أورنس آكت" (awareness act) الأميركي، تستعرض الكاتبة هارلي مانسون 13 طريقة بسيطة لجعل العام المقبل أفضل.

1. كن ممتنا

مارس الامتنان حتى إن كنت في الوقت الحالي تواجه صعوبات، فهو يعيد شحن عقلك بالإيجابية، كما أنه مهارة قابلة للتحسين والتطوير.

2. توقف عن الإفراط في القلق

قد يبدو القول أسهل من الفعل، ولكن مع الوعي والتعقّل يمكنك التغلب على مخاوفك والتركيز على اللحظة الراهنة. نعم، ستحدث أشياء سيئة لا محالة، لكن القلق لن يغير شيئا. اسمح لنفسك بالعيش والاستمتاع بالحياة بشكل أفضل.

3. تواصل مع الآخرين أكثر

عندما تستلقي على فراش الموت لن تندم على عدم العمل أكثر أو عدم القيام بالمزيد من العمل، بل إن ما ستندم عليه حقا هو عدم التواصل الكافي مع الذين تحبهم، وعدم الانفتاح على الآخرين. كن اجتماعيا وتواصل مع الناس أكثر.

التواصل الكافي مع الذين تحبهم يشعرك بالسعادة (غيتي)

4. قلل الشكوى والتذمر

إن طريقة تفكيرنا تنعكس على حياتنا بشكل كبير، فإذا كنت تفكر باستمرار في الأمور السيئة، فهذا كل ما ستدركه. غيّر طريقة تفكيرك للأفضل، وستبدأ بإدراك كل ما هو جيد ومناسب في حياتك.

5. شجّع الآخرين

ليس من الجيد التقليل من شأن الآخرين والحكم عليهم وانتقادهم. بدلا من ذلك، انصحهم وإذا لاحظت أن أحدهم فعل شيئا جيدا فأخبره بذلك. وإذا كان شخص ما بحاجة لكلمة تشجيع خلال وقت عصيب فلا تلمه على الخطأ الذي ارتكبه، بل ساعده على رؤية الجانب الإيجابي.

6. تحقيق الأساسيات

رتّب الأولويات في حياتك وبسّطها. اسأل نفسك: ما أهم جوانب حياتك؟ الصحة أو العلاقة الأسرية أو الحياة المهنية؟ بالطبع يختلف ترتيب الأولويات من شخص لآخر، وأيًا كانت الأمور الأساسية بالنسبة لك، ركز عليها هذا العام وتوقف عن القلق بشأن الأمور الأخرى.

عليك ترتيب أولوياتك ومن ثم التركيز عليها لتحقيقها خلال العام المقبل (بيكسابي)

7. ركز على الحافز

ما الذي يحفّزك؟ ما الذي يدفعك للنهوض من السرير في الصباح ويبقيك مستيقظًا إلى وقت متأخر من الليل؟ هذا ما يجب أن تركز عليه في عام 2022.

8. اعتنِ بنفسك

الاعتناء بالنفس ليس أنانية، خصص وقتا للاعتناء بعقلك وجسدك في عام 2022. لن يجعل أحد الاعتناء بك أولوية له، بل أنت من سيقوم بذلك. لا تنس ذلك أبدا.

9. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين

في عصر منصات التواصل الاجتماعي، توقف عن مقارنة نفسك بالمؤثرين ومعارفك. ابحث عن مصدر إلهام، ولكن لا تقحم نفسك في منافسة مع الآخرين على "من حياته أفضل"، فلكل شخص حياته ورحلته.

10. تمرن على الاستجابة للصدمات

يمر كل شخص في حياته بأوقات صعبة، وفي المقابل نطوّر طرقا للتفاعل مع العالم بناءً على هذه الصدمات، وهو ما يسمى باستجابات الصدمة. لكن هذا لا يعني أن تحرم نفسك من أمور جميلة في الحياة بسبب حادثة سيئة مررت بها.

الابتسامة معدية. اغتنم كل فرصة ممكنة للتبسم، خاصةً عندما لا "تشعر بالرغبة في ذلك" (بيكسلز)

11. ابتسم أكثر

الابتسامة معدية. اغتنم كل فرصة ممكنة للتبسم، خاصةً عندما لا "تشعر بالرغبة في ذلك". لماذا؟ لأن خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح ستمهد الطريق إلى حيث تريد أن تكون.

12. كن واعيا

كن واعيا بشأن خطواتك وقراراتك الحالية، لأنك إذا لم تفعل ذلك فسوف ينتهي بك الأمر إلى تفويت الكثير في حياتك، ستفوتك اللحظات الثمينة والرائعة في الحياة، ولن تستطيع تعويضها.

من خلال نشر المحبة نحسّن حياتنا ونساهم في تشكيل ثقافة الاهتمام بالآخرين (غيتي)

13. انشر المحبة

نحن نعيش وسط ثقافة تمجّد اللامبالاة والأنانية. توقف عن ذلك. من المفترض أن نحب ونساعد الآخرين، إنه جوهر طبيعتنا البشرية. ومن خلال نشر المحبة نحسن حياتنا ونساهم في تشكيل ثقافة الاهتمام بالآخرين. لا تدع الاستجابات للصدمة تمنعك من الاستمتاع بالحياة التي تستحقها.