يرتبط أصحاب هذه الشخصية النادرة بشكل عام بمن يتمتعون بالحدس الشديد ويظهرون تعاطفا دافئا مع غيرهم من الناس.

تعتبر شخصية "المحامي" واحدة من 16 نوعا من الشخصيات المصنفة وفق "مؤشر مايرز وبريغز" (Myers–Briggs Type Indicator) الذي وضعته الباحثة الأميركية كاثرين كوك بريغز وابنتها إيزابيل بريغز مايرز مطلع القرن الماضي، ويحظى هذا النوع من الشخصيات باهتمام خاص نظرا لندرته.

ويرتبط أصحاب هذه الشخصية النادرة بشكل عام بالأشخاص الذين يتمتعون بالحدس الشديد، ويظهرون تعاطفا دافئا مع غيرهم من الناس. ويستعرض موقع "أويرنس آكت" (Awareness Act) الأميركي العديد من العلامات الحقيقية الأخرى التي تؤشر على أن هذا الشخص أو ذاك يندرج ضمن فئة "المحامين" ومنها أنه:

1- يدافع عما هو صواب

بصفته صاحب شخصية مدافعة فإن "المحامي" مدفوع بشدة للقيام بما هو صواب والذود عنه، لذلك تجده دائم الدفاع عن الآخرين، وحين يدرك أن فرصة مهمة قد تساعد شخصا آخر أكثر مما تساعده هو فلا يتردد في منحها له.

شخصية "المحامي" تجد غبطة في التفكير بطرق مختلفة أو خارجة عن المألوف (غيتي)

2- مُبدع

"المحامي" ذو شخصية مبدعة للغاية حيث يجد فرحا وسعادة في مساعيه الفنية، وغالبا ما يجد نفسه منخرطا في مسارات إبداعية، ويجد غبطة في التفكير بطرق مختلفة أو خارجة عن المألوف.

3- ذو نظرة ثاقبة

بفضل طبيعته المتعاطفة للغاية، يكون صاحب شخصية "المحامي" أيضا ذا بصيرة ونظرة ثاقبة، وعادة ما يمكنه رؤية المواقف من منظور مختلف مما يتيح له إعطاء رأي عميق وسديد حول العديد من الأشياء.

4- محكوم بالهدف

في كثير من الأحيان يحاول "المحامي" وضع هدف أو البحث عن تحقيق غرض معين خلال حياته، وطوال سنين عمره يسعى وراء الوصول لهذا الهدف بشتى الطرق، من خلال هواياته ومساره المهني وحتى تفاصيل حياته الشخصية.





5- أصيل ومخلص

يكون "المحامي" رفيقا مخلصا وشديد العناية حينما يكون محاطا بالأشخاص المناسبين، كما يتسم بدفء المشاعر والحماس وعادة ما لا يطلب الكثير من الاهتمام من الأشخاص الذين يحبهم بل يحتاج فقط معرفة أنهم موجودون من أجله.

6- يشعر أنه مختلف

يشعر "المحامي" في أعماقه أنه شخص مختلف عن الآخرين. ولسبب وجيه هو امتلاكه إحدى أندر الشخصيات على الإطلاق، فإنه يعد بالتأكيد شخصا مختلفا عن غيره.

"المحامي" يشعر في أعماقه أنه مختلف عن الآخرين (غيتي)

7- يكون وحيدا في الغالب

بسبب طبيعته يمكن لصاحب شخصية "المحامي" أن يكون منعزلا حينما لا يجد من يتطابق معه، وقد ينتهي به الأمر إلى العيش وحيدا لأنه بطبعه يستمتع بوقته حينما يكون بمفرده على عكس الآخرين.

8- يتبنى بالحياة نهج "كل شيء أو لا شيء"

يمكن أن يكون "المحامي" شديد الجدية حينما يتعلق الأمر بهدفه واهتماماته مما يجعله مثاليا للغاية. وبسبب ذلك فإنه يختار مقاربة الكل أو لا شيء خلال سنوات عمره.

9- يؤثر على نفسه

يهتم صاحب شخصية "المحامي" بشكل كبير بالصالح العام، بل ويضع أحيانا احتياجاته الخاصة جانبا خدمة لاحتياجات الآخرين. ويمكن لطبيعته غير الأنانية هذه أن تشعره في كثير من الأحيان بالرضا، خاصة إذا لم يضع لها حدودا منطقية.

صاحب شخصية "المحامي" يضع احتياجاته الخاصة جانبا خدمة لاحتياجات الآخرين (غيتي)

10- حساس للنقد

قد تتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية في شخصية "المحامي" في كونه ذا حساسية شديدة للنقد، وهو أمر أكيد للغاية خاصة حينما يتساءل الناس أو يتعرضون لمبادئه.

11 – لا ينفتح على أي شخص

بسبب خصوصيته العالية قد ينغلق "المحامي" على نفسه ويتجنب الانفتاح على الآخرين. جزء من السبب يعود -وفق تصنيف "مؤشر مايرز وبريغز"- إلى أنه قد يشعر أحيانا وكأنه يشكل عبئا على الآخرين.

12- مثالي أحيانا

السمة الرئيسية المتكررة بين ذوي شخصية "المحامي" هي حقيقة أنهم أشخاص مثاليون، يضطرون في كثير من الأحيان إلى تقسيم مهامهم إلى خطوات صغيرة، وإذا لم يتمكنوا من إنجاز مهمة أو تحقيق رؤية شخصية يزيد احتمال إصابتهم بالإحباط.