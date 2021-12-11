مهما كان الوقت المتاح لديك.. هكذا تنظفين حمامك بطريقة آمنة ومثالية

بينما تعطي منتجات التنظيف مفعولها، يمكن إلقاء مناشف الأرضية وبساط الحمام في الغسالة على دورة منخفضة، ثم تركها تجف في الهواء.

في الوضع المثالي يجب على كل منا تنظيف حمامه يوميا، على الأقل باستخدام منظف الحمام الاعتيادي، أما أولئك الذين لديهم أنظمة تنظيف أبعد ما تكون عن المثالية فيوصيهم الخبراء باتباع بعض النصائح والحيل بناء على مقدار الوقت المتاح لهم، جمعت هذه التوصيات صحيفة "واشنطن بوست" (washingtonpost) الأميركية في تقرير تسهيلا للقيام بذلك وفق الخيارات التي يسمح بها الوقت.

تمرير سريع للمنديل أو الإسفنجة يحافظ على نظافة الأشياء في الحمام (غيتي)

إذا كان لديك 10 دقائق.. قومي ببعض اللمسات

خطوتك الأولى قبل كل تنظيف: "وضع كل شيء في مكانه"، كما تؤكد أنجيلا ريتشاردسون، مؤسسة شركة "بيور هوم" (Pur Home) لمنتجات التنظيف غير السامة، ويشمل ذلك منتجات الشعر والمكياج والعطور وأي شيء آخر يفسد ترتيب المكان.

اختيار أداة التنظيف: لتنظيف مدته 10 دقائق توصي ستيفاني كامينغز، الرئيسة التنفيذية لشركة "رجاءً ساعدني" (Please Assist Me)، وهي شركة في العاصمة الأميركية واشنطن تقدم خدمات للمستأجرين، باستخدام مناديل يمكن التخلص منها تحتوي أصلا على محلول تنظيف. وذلك بتمرير سريع للمنديل أو الإسفنجة على مكان وضع أغراض الحمام، أما في مكان الاستحمام فيكون التنظيف لأي بقع قد تتراءى لك "للتخلص من أي مناطق يحتمل أن تتسبب لك في مشاكل في المستقبل".

ويمكن ترك التنظيف الأكبر للحمام إلى حين يكون لديك مزيد من الوقت. تقول كامينغز "في بعض الأحيان، مجرد استخدام منديل سريع يمكن أن يحافظ على نظافة الأشياء"، مشيرة إلى أن جدول تنظيف حمامك يعتمد أيضا على الأشخاص الذين تعيشين معهم، ومدى التزامهم بالترتيب عند استخدامهم له.

جدول تنظيف حمامك يعتمد أيضا على الأشخاص الذين تعيشين معهم ومدى التزامهم بالترتيب عند استخدامهم له (غيتي)

إذا كان لديك 30 دقيقة.. استخدمي مزيدا من الأدوات

20 دقيقة إضافية تعني أنه يمكنك استخدام مزيد من المستلزمات: توصي أنجيلا ريتشاردسون بالحصول على 3 قطع من القماش على الأقل: واحدة لمكان الاستحمام، وواحدة للحوض، وأخرى للمرحاض، والأخيرة قد تكون فرشاة.

استخدام المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة: تؤكد أنه "في كثير من الأحيان، يستخدم الناس الفرشاة أو الإسفنج مدة أطول مما ينبغي، ويتسببون جراء ذلك في نشر العفن بدل التخلص منه. المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة تلتقط الأوساخ بسهولة ويمكنك إلقاؤها في الغسالة بعد الانتهاء".

استخدام منظف خاص بجميع الاستخدامات: وهذا يكفي لتنظيف مدته 30 دقيقة، لكن إذا كان لديك منظف خاص بالزجاج فيمكن استخدامه أيضا.

رش الأثاث المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أولًا: تقول كامينغز "يميل الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التضرر حتى أكثر من النوافذ، لذا يُنصح باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة الجديدة للعناية به، ومن ثم العمل على المرايا والمغسلة وحوض الاستحمام لاحقا".

في 30 دقيقة سيكون لديك أيضا متسع من الوقت لتنظيف الأرضيات: بعد الكنس، توصي كامينغز باستخدام المساحات العادية أو المساحات البخارية التي بإمكانها "تعقيم الأرضيات أثناء التنظيف لأنها شديدة السخونة"، وتقوم أيضا بتنظيف الشقوق بشكل فعال.

لا تنسي إخراج القمامة، وتوصي ريتشاردسون بـ"وضع كيس القمامة بالقرب من الباب من أجل التمكن من الإمساك به، وأنت في طريقك للانتهاء من المسح، فيصبح كل شيء نظيفا".

حوض الاستحمام سيأخذ معظم وقت التنظيف فهو المكان الذي نقضي فيه معظم وقتنا في الحمام (غيتي)

إذا كانت لديك ساعة كاملة.. المعالجة الأعمق الخيار الأمثل

في تنظيف مدته ساعة، قد تقضين معظم وقتك في مكان الاستحمام لأن "هذا هو المكان الذي نقضي فيه معظم وقتنا في الحمام"، كما تقول كامينغز، فيجب أن تكوني الآن أكثر تركيزا واستهدافا لمناطق التنظيف.

إنه الوقت الذي نستعين فيه بالمواد الكيميائية الأقوى، على الرغم من أن ريتشاردسون تحث على توخي الحذر عند استخدام المنتجات المرتكزة على السائل المبيّض فيمكن أن تنتج أبخرة قد تسبب مشاكل. وهناك مشكلة أخرى هي الإفراط في استخدام منتجات التنظيف، فتؤكد أن معظم الناس يقولون في قرارة أنفسهم "أريد فقط التثبت من أنها نظيفة"، داعية إلى فعل ما تمليه التعليمات فقط لضمان تحقيق النظافة المرجوّة.

بعد استخدام الكمية الصحيحة من المنتج المعتمد على السائل المبيض على أسطح مختلفة، يجب مغادرة المكان مدة 20 أو 30 دقيقة، كما تقول كامينغز. وتضيف "في كثير من الأحيان، عندما يكون في الحمام عفن، فإن بعض الناس يرشّونه ثم يشرعون في التنظيف على الفور".

"ولكن هذا لا يمنح المنتج وقتا كافيا ليعطي مفعوله فعليا.."، لذا من الأفضل رش كل شيء بشكل مكثف، وتركه، وعند العودة سيكون نصف العمل قد تم بالفعل.

من الأفضل رش كل شيء بشكل مكثف وتركه وعند العودة سيكون نصف العمل قد تم بالفعل (غيتي)

بينما تعطي منتجات التنظيف الخاصة بك مفعولها، يُنصح بالانتقال إلى الغسيل، "فغالبا ما ينسى الناس أنه يمكن إلقاء مناشف الأرضية وبساط الحمام في الغسالة.. معظمها ستنظف تماما إلا إذا كان بها شيء صعب فعلا، لكن على كل حال يستحسن غسلها في دورة منخفضة، وتركها تجف في الهواء".

تقول ريتشاردسون إن هذا أيضًا وقت جيد للتنظيم، لذا ينبغي "التأكد أن خزانة المناشف وبقية المواد مرتبة، وتنظيم العطور والمستحضرات وأي شيء يوجد تحت حوض الغسيل".

بعد تنظيم ومسح جميع الأسطح، يبقى كنس ومسح الأرضيات، ثم إفراغ سلة المهملات، وستكونين بعد ذلك جاهزة للانطلاق.